Qui est cette femme qui a affronté Google et a gagné ?

Par James Clayton

Reporter technologique, Amérique du Nord

il y a 26 minutes

Tout le monde a son point de rupture. Et quand il arrive, il peut s'agir d'une petite chose, d'un incident qui n'aurait normalement pas d'importance.

Shannon Wait a connu ce moment lorsque sa bouteille d'eau fournie par Google s'est cassée. Le centre de données dans lequel elle travaillait était chaud, alors elle en a demandé une autre. Mais, selon elle, le sous-traitant de Google a refusé de lui en donner une.

Ce moment a déclenché une réaction en chaîne qui a abouti à une annonce la semaine dernière. Google a signé une déclaration affirmant que les travailleurs de l'entreprise avaient le droit de discuter entre eux des salaires et des conditions de travail.

Cela peut sembler bizarre, même si cela devait être dit.

Mais en réalité, c'était le point culminant de la bataille de Shannon avec l'entreprise.

Son histoire est celle d'une gestion excessive, une histoire qui met en lumière les pratiques managériales qui sont devenues synonymes de Big Tech.

Shannon a terminé son diplôme d'histoire en 2018 et a commencé à travailler dans un centre de données de Google en Caroline du Sud au mois de février suivant, en gagnant 15 dollars (8 268 FCFA) de l'heure.

"Vous réparez les serveurs, ce qui inclut le remplacement des disques durs, le remplacement des cartes mères, le soulèvement de lourdes batteries, elles font environ 30lb (13,6kg) chacune", dit-elle. "C'est un travail vraiment difficile".

Les bureaux de Google sont réputés pour être créatifs, alternatifs et amusants - avec des tables de ping-pong, des collations gratuites et des salles de musique. Cependant, ce que décrit Shannon semble moins idyllique.

"Les gens ne jouent pas à des jeux toute la journée comme on le voit dans les films... le centre de données est complètement différent", explique-t-elle.

Shannon était contractuelle chez Google. Cela signifie que, bien qu'elle travaille dans un centre de données Google, elle est en réalité employée par un sous-traitant appelé Modis, qui fait partie d'un groupe de sociétés appartenant à une autre entreprise, Adecco.

Cet arrangement complexe est de plus en plus courant chez Google. Environ la moitié des personnes qui travaillent pour l'entreprise seraient employées en tant que sous-traitants.

Il est également complexe de déterminer qui porte la responsabilité des erreurs de gestion. Mais nous y reviendrons plus tard.

Shannon dit que lorsque la pandémie a frappé, le travail est devenu plus difficile. Le nombre minimum d'emplois par équipe a augmenté. Mais il y avait un adoucisseur.

Légende image, Shannon Wait

"À l'époque de mai 2020, Google a annoncé qu'ils allaient gérer la pandémie de manière honorable. Ils ont dit qu'ils allaient donner des primes à chaque employé, y compris les contractants, qui travaillent en personne", raconte-t-elle.

"Le moment venu, nous étions censés recevoir cette prime et elle n'est jamais apparue sur aucun de nos comptes bancaires. Nous avons commencé à nous inquiéter, en nous disant que nous aurions vraiment besoin de cet argent supplémentaire," poursuit-elle.

C'est à ce moment-là, dit-elle, que les employés ont commencé à parler entre eux de la prime, et du montant auquel ils avaient droit.

"Nous avons commencé à nous poser des questions sur le salaire, mais chaque fois que la question était abordée devant la direction, on nous disait de ne pas en parler," soutient-elle.

Shannon dit qu'un manager lui a même envoyé un message disant : "il n'est jamais acceptable de discuter de la rémunération avec ses pairs". Elle a partagé ce message avec la BBC.

Shannon a fini par recevoir sa prime, mais elle dit avoir perdu ses illusions. Elle avait espéré obtenir un emploi à temps plein chez Google. Cependant, elle a remarqué qu'il existait une culture de "perma-temps", c'est-à-dire d'employés temporaires qui, selon elle, ne parviendraient jamais à être embauchés, même s'ils faisaient de gros efforts.

Frustrée par la direction, Shannon a atteint ce qu'elle considère être son point de rupture.

"Il fait très chaud dans les centres de données - environ 29,5°C (85F). Google m'a donc fourni une bouteille d'eau, mais le bouchon s'est cassé."

Elle raconte que la même chose est arrivée à son collègue, employé à plein temps de Google. Shannon explique que si son collègue a reçu une nouvelle bouteille, elle n'en a pas reçu. Elle est rentrée chez elle et a rédigé un message sur Facebook.

Finalement, elle dit en avoir "eu assez".

"Le lendemain, j'étais au travail, j'ai été convoquée dans une salle de conférence avec tous, pour la plupart, les responsables présents. Et ils m'ont dit que ma publication sur Facebook était en violation de l'accord de non-divulgation, et que j'étais un risque pour la sécurité et que je devais remettre mon badge et mon ordinateur portable immédiatement, et être escortée hors du site."

Le syndicat Alphabet Workers Union a été créé en janvier 2021 pour les travailleurs de Google. Il n'est pas reconnu par le National Labor Relations Board, une agence gouvernementale indépendante, et est parfois qualifié de "syndicat minoritaire". La grande majorité des travailleurs de Google n'en sont pas membres, mais Shannon l'était et le syndicat a pris en charge son cas.

En février, il a déposé deux plaintes en son nom en vertu des lois sur les pratiques de travail déloyales. L'une d'elles portait sur le fait qu'elle avait été suspendue illégalement - pour avoir parlé de soutenir un syndicat. Dans l'autre, ses supérieurs lui avaient demandé, en toute illégalité, de ne pas discuter de son salaire.

Le mois dernier, Google, Modis et le syndicat des travailleurs d'Alphabet ont conclu un accord.

La suspension de Shannon a été annulée.

Google a signé un document stipulant que ses employés "ont le droit de discuter des taux de salaire, des primes et des conditions de travail".

C'est une victoire à la fois pour Shannon et pour le syndicat nouvellement créé.

"Les personnes qui travaillent dans les entrepôts et les centres de données de ces entreprises qui pèsent des milliards de dollars en ont assez de voir leurs droits, même les plus minimes, bafoués. Et ils se rendent compte que les entreprises n'écoutent pas leurs travailleurs. Alors nous allons les obliger à le faire".

La semaine dernière, les travailleurs d'Amazon en Alabama ont voté pour savoir s'ils devaient se syndiquer. Amazon cherche désespérément à éviter que les travailleurs se syndiquent.

Le résultat est attendu prochainement. C'est la dernière bataille en date entre Big Tech et certains travailleurs qui se sentent, c'est le moins que l'on puisse dire, mal aimés.

"Je pense que l'une des plus grandes choses que les gens peuvent apprendre est que tous les employés de Google ne gagnent pas un salaire à six chiffres... et que même au niveau le plus bas chez Google, ils ont tellement de pouvoir - tellement plus de pouvoir qu'ils ne le réalisent", a affirmé Shannon.

Et quant à Google ?

Google n'a pas reconnu avoir commis de faute dans le cadre de l'accord et n'a pas admis être un "employeur commun" d'employés contractuels. La BBC a transmis l'histoire de Shannon à Google, qui a déclaré n'avoir rien d'autre à ajouter. Adecco n'a pas répondu à une demande de commentaire de la BBC.

Shannon ne veut pas retourner dans un centre de données de Google, et veut finalement faire un doctorat en histoire. Mais elle a déjà contribué aux livres d'histoire, une victoire rare d'un employé contre un géant de la technologie.

