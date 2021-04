Ramadan : à quoi correspond le mois le plus saint de l'Islam?

Légende image, Le calendrier islamique est basé sur les cycles de la lune et comprend 12 mois lunaires dans une année d'environ 354 ou 355 jours.

Le Ramadan est le mois le plus sacré de l'islam, observé par la plupart des 1,7 milliard de musulmans dans le monde. Cette année, le Ramadan sera différent, car de nombreux musulmans jeûnent, prient et méditent en période de confinement.

Certaines restrictions encore en vigueur concernant les prières en intérieur entraîneront un changement dans la façon dont les musulmans rompent leur jeûne quotidien au cours de rencontres.

Quand tombe le Ramadan ?

Le Ramadan survient toujours le neuvième mois du calendrier islamique. Ce calendrier religieux est basé sur les cycles de la lune et compte environ 354 ou 355 jours au lieu de 365 jours comme dans le calendrier grégorien. Pour cette raison, le calendrier lunaire islamique - et le début du Ramadan - recule d'environ 11 jours chaque année.

Quelles sont les origines du Ramadan ?

Les musulmans pensent que c'est au cours du neuvième mois de l'année 610 de notre ère que Dieu a révélé les premiers versets du Coran au prophète Mahomet. Cet événement sacré est désormais commémoré par un mois spécifiquement consacré à un culte supplémentaire.

Comment les musulmans pratiquent-ils leur culte pendant le Ramadan ?

Pendant le Ramadan, les musulmans essaient d'adhérer à trois types de culte - trois des cinq piliers de la foi islamique.

Le premier est le Sawm, c'est-à-dire le jeûne. Pendant tout le mois, la plupart des musulmans s'abstiennent de manger ou de boire entre l'aube et le coucher du soleil.

Le deuxième est la Zakat, qui est la charité - ils sont encouragés à donner 2,5 % de leur revenu annuel pendant le Ramadan.

La troisième est la salat, qui consiste à prier. Les musulmans sont encouragés à prier cinq fois par jour. Traditionnellement, beaucoup assistent également à des prières communes supplémentaires, appelées Taraweeh, qui ont lieu chaque soir.

Le confinement étant assoupli dans tout le Royaume-Uni, cette année, des actes de culte en congrégation auront lieu en dehors du domicile, conformément aux directives du gouvernement.

Les musulmans sont également encouragés à lire l'intégralité du Coran pendant le mois de Ramadan. Il s'agit d'une période de concentration spirituelle et de contemplation profonde.

Légende image, La mosquée Badshahi au coucher du soleil à Lahore, au Pakistan. Bâtiment achevé à l'époque moghole, en 1673.

Pourquoi les musulmans jeûnent-ils ?

On pense que le premier jeûne a eu lieu en 624 de notre ère, lorsque le prophète Mahomet a persuadé les habitants de Médine de renoncer à leur nourriture pour en faire don aux fidèles affamés qui le suivaient depuis La Mecque.

De nos jours, les raisons de jeûner sont multiples. Il est considéré comme un moyen de se rapprocher et de se concentrer plus clairement sur sa relation avec Dieu. C'est un rappel de la dépendance de chacun à l'égard de Dieu pour sa subsistance et - en faisant l'expérience de la faim et de la soif - un moyen de se sentir plus compatissant envers ceux qui sont dans le besoin.

Le jeûne est également considéré comme un moyen d'apprendre la discipline et la patience et de se défaire de mauvaises habitudes, et certains le considèrent également comme un moyen de nettoyer le corps de ses impuretés.

Les musulmans pratiquants jeûnent du lever au coucher du soleil. Cela signifie qu'ils doivent s'abstenir de manger, de boire (y compris de l'eau), de fumer et d'avoir des rapports sexuels pendant la journée, ce qui est particulièrement difficile si le Ramadan a lieu au printemps, lorsque les jours sont plus longs.

Il faut se réveiller tôt le matin pour faire le plein de nourriture et d'eau lors du repas de l'aube appelé suhoor, et ne rien manger pendant 16 heures. Une fois le soleil couché, les musulmans rompent traditionnellement leur jeûne avec leurs amis et leur famille lors d'un repas cérémoniel appelé iftar.

Cette année, pendant le confinement, l'iftar devra être partagé de manière innovante en ligne, par le biais d'appels vidéo, pour se connecter avec les proches qui vivent dans des maisons différentes.

Tous les musulmans doivent-ils jeûner ?

Tous les musulmans ne sont pas obligés de jeûner. Il existe des dispenses spéciales pour les jeunes enfants, les personnes âgées et toute personne malade, enceinte, allaitant ou ayant ses règles.

Qu'est-ce que l'Aïd ?

Après les 30 jours de Ramadan vient l'Aïd al-Fitr.

Cette grande fête de trois jours est l'occasion pour les musulmans de se réunir pour mettre fin à leur période de jeûne par une fête.

Traditionnellement, cela signifie manger, boire et échanger des cadeaux avec les amis et la famille. Toutefois, cette année, les règles de confinement étant assouplies par étapes, les familles et les amis devront souvent rester connectés en ligne et se réunir à l'extérieur, conformément aux dernières règles en vigueur.

