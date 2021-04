Omegle: "Je suis utilisé comme un robot d'appât sexuel" sur un site de chat vidéo

Joe Tidy

Cyber journaliste

il y a 12 minutes

Crédit photo, kbeis/ BBC

Avertissement : cette histoire contient des thèmes adultes dérangeants.

Michael avait 14 ans quand il est allé pour la première fois sur le site de chat vidéo Omegle.

Il en avait entendu parler à l'école et était intrigué par la réputation de ce site, réputé pour ses rencontres étranges et imprévisibles.

Quelques heures après avoir été jumelé au hasard avec des inconnus, il dit avoir été mis en relation avec une femme plus âgée qui l'a persuadé de lui montrer son pénis.

"Je ne sais pas si elle était adulte ou non, mais elle était certainement plus âgée que moi", dit-il.

"Je me souviens qu'elle m'a demandé si je voulais la voir nue. Elle m'a invité à me branler sur elle. Je l'ai fait parce que j'étais stupide. Si je pouvais revenir en arrière, je m'arrêterais."

Michael s'est déconnecté peu après et a continué à s'inquiéter de l'incident.

Mais la curiosité a eu raison de lui et il s'est reconnecté sur le site à ses 18 ans.

Cela a déclenché une série d'événements qui, selon lui, non seulement le hantent, mais l'amènent à se demander si cette première femme était vraiment une personne réelle.

'Je suis devenu accro'

"J'ai recommencé à aller sur le site et à faire des 'trucs' devant la caméra avec différentes personnes. Du sexe vidéo."

Michael dit qu'il est devenu dépendant et a dû "arrêter" après des mois de nombreuses interactions consensuelles et explicites.

Il est passé à autre chose et a oublié Omegle jusqu'à un moment d'ennui pendant le confinement l'année dernière.

"J'ai fait une rechute et je suis retourné sur le site. Un après-midi, j'ai été associé par hasard à une vidéo de moi sur le site faisant des trucs d'adulte. Quelqu'un avait enregistré une de mes conversations vidéo et l'utilisait depuis au moins un an."

Michael dit qu'il s'est immédiatement reconnu dans la vidéo et a su que ce "chat en direct" était une sorte d'arnaque.

Il était horrifié mais voulait savoir ce qui se passait et a donc entamé une conversation dans le chat.

Rapidement, la personne mystérieuse qui contrôlait la vidéo de lui-même a essayé d'amener Michael à avoir une activité sexuelle.

"C'était comme un système très perfectionné avec différentes séquences vidéo. Par exemple, la personne qui tapait dans le chat m'encourageait à me déshabiller, puis elle montrait un montage de sa propre vidéo pour faire croire que j'enlevais mon pantalon. Ils sont allés jusqu'au bout et ont montré une vidéo de moi en train de me masturber."

Inciter les gens à avoir des relations sexuelles

Michael (qui n'a pas voulu partager son vrai nom) dit que c'était convaincant.

Il craint que d'autres personnes n'aient été amenées à se livrer à des actes sexuels sur Omegle en pensant avoir une expérience consensuelle en direct avec un autre utilisateur.

Michael a pris contact avec la BBC après qu'un précédent article ait mis en lumière ce qui semblait être des incidents d'enfants s'exposant sur Omegle.

Omegle se dit "profondément troublé" par l'histoire de Michael et "améliore ses pratiques de modération pour éliminer" ce comportement autant que possible.

Le site basé aux États-Unis, qui fonctionne dans des dizaines de langues, a été lancé en 2009, mais sa popularité a explosé pendant la pandémie, avec environ deux millions de visites par jour.

Il est devenu de plus en plus populaire auprès des jeunes grâce aux vidéos virales le concernant sur des applications de réseaux sociaux comme TikTok et YouTube.

Le slogan du site est "parler à des inconnus" et un compteur en direct sur le site indique que des dizaines de milliers de personnes sont connectées à tout moment.

Le site comporte un avertissement indiquant que des "prédateurs" l'utilisent et qu'il n'est pas destiné aux moins de 18 ans, mais aucun système de vérification de l'âge n'est en place.

Il n'y a pas non plus de moyen de signaler des incidents ou de contacter la société, que ce soit en ligne ou par courrier.

Crédit photo, TikTok Légende image, Les vidéos Omegle ont été visionnées à plus de 9,9 milliards d'exemplaires sur le seul site TikTok.

Michael, 21 ans et originaire de Scandinavie, dit qu'il partage son histoire car il veut que les gens apprennent de son expérience et se demandent qui se trouve de l'autre côté de l'appel vidéo.

"Je suis constamment stressé à ce sujet, mais je trouve la paix en sachant qu'au moins on ne voit pas mon visage. Mais cela me fait mal qu'on m'utilise de cette façon pour faire du mal à d'autres personnes. En fait, je crois que c'est de cette façon que j'ai été entraîné sur le site à l'âge de 14 ans, même si je ne peux pas confirmer que l'autre personne était fausse à ce moment-là."

Sarah Smith, de l'organisation caritative pour la sécurité sur Internet The Internet Watch Foundation (IWF), a déclaré que ces types d'astuces logicielles sont parfois appelées "putes de cam virtuelles".

"Je ne peux pas imaginer à quel point il doit être pénible de trouver quelqu'un qui utilise une vidéo de soi de cette façon, mais nous voyons ces bots de camera virtuelle être utilisé pour tromper et contraindre les enfants à une activité sexuelle", a-t-elle déclaré.

"Nous avons vu des cas où l'on montrait à des enfants des vidéos d'autres enfants, en sachant que cela ne pouvait pas se passer en temps réel parce que nous avions déjà vu cette vidéo ailleurs".

"Nous avons vu cela sur de nombreux sites où l'on sait que des enfants participent à des discussions en direct en tête-à-tête."

Légende image, En l'espace de deux heures, la BBC a été connectée de manière aléatoire à 12 hommes se masturbant, huit hommes nus et sept publicités pornographiques.

L'IWF dit souhaiter une meilleure modération sur les sites de chat en direct et une réelle vérification de l'âge pour protéger les enfants et tous les utilisateurs de ce genre de comportement.

"Nous aimerions également que les utilisateurs soient conscients de ces tromperies. Nous avions l'habitude de dire 'voir c'est croire' mais malheureusement, c'est exactement le contraire qui est vrai avec ce faux logiciel de caméra en direct."

Andy Patel, de la société de cyber-sécurité F-Secure, affirme qu'il existe une communauté active de créateurs de bots Omegle qui partagent des astuces et des techniques sur des vidéos YouTube et d'autres forums.

"La plupart des bots de sex-baiting sur Omegle semblent être des scripts très grossiers conçus pour interagir avec le plus grand nombre de personnes possible. La plupart d'entre eux se contentent d'encourager les personnes présentes dans le chat à cliquer sur des liens qui leur permettent de quitter le site et de se rendre ailleurs, où un opérateur humain prend probablement le relais".

Je pense que dans le cas de Michael, il est probable qu'il y ait un "opérateur" humain dans les coulisses qui clique sur la séquence vidéo sur Omegle pour la rendre plus crédible."

Omegle a été critiqué par ses utilisateurs et d'autres personnes, dont l'IWF, pour ne pas avoir fait assez d'efforts pour modérer le site ou empêcher les enfants d'y accéder.

L'enquêteur expert du Bureau des droits de l'homme des Nations unies sur la vente et l'exploitation sexuelle des enfants a contacté la BBC après la publication de notre précédent article.

Crédit photo, Twitter Légende image, Leif K Brooks a créé Omegle à l'âge de 18 ans et en est toujours le propriétaire.

La BBC croit savoir que le bureau a pris contact avec Omegle, mais que l'affaire est à un stade confidentiel de la procédure.

Leif K Brooks est le créateur d'Omegle et dirige toujours le site Web.

Il affirme que la modération d'Omegle est assurée par un service d'IA entièrement automatisé ainsi que par une société de surveillance tierce dont une équipe surveille le site 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

"Le comportement inapproprié qui s'est produit, bien qu'il ne représente qu'un très faible pourcentage des millions d'interactions quotidiennes, me perturbe profondément et est inacceptable", a-t-il déclaré.

"Omegle s'engage pleinement à répondre aux préoccupations soulevées afin qu'une petite minorité de mauvais acteurs ne ruine pas les interactions positives vécues par des millions d'utilisateurs."