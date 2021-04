Ces erreurs génétiques qui pourraient façonner notre espèce

Zaria Gorvett

BBC Future

il y a 54 minutes

Ovules destinés à la FIV conservés dans de l'azote liquide

Les nouvelles technologies ont peut-être déjà introduit des erreurs dans le patrimoine génétique humain. Combien de temps vont-elles durer ? Et comment pourraient-elles nous affecter ?

He Jiankui semblait nerveux.

À l'époque, c'était un obscur chercheur travaillant à la Southern University of Science and Technology de Shenzhen, en Chine. Mais il travaillait depuis deux ans sur un projet top secret et il était sur le point de monter sur le podium du Sommet international sur l'édition du génome humain pour en annoncer les résultats. Il y avait un bourdonnement général d'excitation dans l'air. Le public regarde avec anxiété. Les gens ont commencé à filmer sur leurs téléphones.

Jiankui avait fabriqué les premiers bébés génétiquement modifiés de l'histoire de l'humanité. Après 3,7 milliards d'années d'évolution continue et non perturbée par la sélection naturelle, une forme de vie a pris en main sa biologie innée. Le résultat : des jumelles nées avec des copies modifiées d'un gène connu sous le nom de CCR5, dont les scientifiques espéraient qu'elles seraient immunisées contre le VIH.

Mais les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être.

"J'ai été en quelque sorte attiré par lui pendant les cinq ou six premières minutes, il semblait très candide", explique Hank Greely, professeur de droit à l'université de Stanford et expert en éthique médicale, qui a regardé la conférence en direct sur Internet en novembre 2018. "Et puis au fur et à mesure qu'il avançait, j'étais de plus en plus méfiant".

Une invention génétique

Dans les années qui ont suivi, il est devenu clair que le projet de Jiankui n'était pas aussi innocent qu'il pouvait paraître. Il avait enfreint des lois, falsifié des documents, trompé les parents des bébés sur les risques éventuels et omis de procéder à des tests de sécurité adéquats. L'entreprise a laissé de nombreux experts pantois - elle a été qualifiée de "monstrueuse", d'"amateurisme" et de "profondément dérangeante" - et le coupable est désormais en prison.

Cependant, ce sont les erreurs qui ont constitué le plus gros rebondissement. Il s'avère que les bébés concernés, Lulu et Nana, n'ont pas été dotés de gènes soigneusement modifiés après tout. Non seulement ils ne sont pas nécessairement immunisés contre le VIH, mais ils ont été accidentellement dotés de versions de CCR5 entièrement inventées - elles n'existent probablement dans aucun autre génome humain de la planète. Et pourtant, ces modifications sont héréditaires - elles pourraient être transmises à leurs enfants, et aux enfants de leurs enfants, et ainsi de suite.

En fait, les surprises n'ont pas manqué dans ce domaine. Des lapins modifiés pour être plus maigres qui se sont inexplicablement retrouvés avec des langues beaucoup plus longues aux bovins modifiés pour être dépourvus de cornes qui ont été dotés par inadvertance d'une longue portion d'ADN bactérien dans leurs génomes (y compris certains gènes qui confèrent une résistance aux antibiotiques, rien que ça) - son passé est truffé d'erreurs et de malentendus.

Plus récemment, des chercheurs de l'Institut Francis Crick de Londres ont mis en garde contre le fait que la modification de la génétique des embryons humains pouvait avoir des conséquences imprévues. En analysant les données d'expériences antérieures, ils ont découvert qu'environ 16 % d'entre eux présentaient des mutations accidentelles qui n'auraient pas été détectées par les tests standard.

Pourquoi ces erreurs sont-elles si fréquentes ? Peuvent-elles être surmontées ? Et comment pourraient-elles affecter les générations futures ?

Crédit photo, Alamy Légende image, L'une des plus grandes étoiles connues, Antarès, doit exploser dans les 10 000 prochaines années. Les erreurs génétiques d'aujourd'hui seront-elles encore présentes chez les humains qui nous regardent ?

Cela pourrait sembler être un problème pour l'avenir. Après tout, Jiankui a été largement condamné et les bébés sur mesure sont illégaux dans de nombreux pays - du moins pour l'instant. Pendant des années, Lulu, Nana et un mystérieux troisième bébé - dont l'existence n'a été confirmée qu'au cours du procès de Jiankui - ont été les seules personnes génétiquement modifiées de la planète. Mais cela pourrait être sur le point de changer.

L'édition de "cellules somatiques" est une nouvelle technique actuellement mise au point pour traiter une série de maladies dévastatrices, allant de troubles métaboliques obscurs à la principale cause de cécité infantile. Cette technologie est considérée comme susceptible de représenter une avancée considérable dans la gestion de certains des troubles héréditaires les plus difficiles à traiter, ainsi que de maladies courantes comme le cancer.

"Dans l'ensemble des thérapies Crispr [d'édition de gènes], l'édition du génome des cellules somatiques en représentera une grande partie", déclare Krishanu Saha, bio-ingénieur à l'université du Wisconsin-Madison, qui fait actuellement partie d'un consortium chargé d'étudier la sécurité de la technique. "Je veux dire, c'est certainement le cas maintenant, si vous regardez où en sont les essais, où sont les investissements".

Le principe est le suivant. Plutôt que de modifier le génome d'une personne à l'état d'œuf fécondé ou d'embryon précoce dans une boîte de Pétri, cette méthode vise à modifier des cellules ordinaires, comme celles d'organes spécifiques tels que l'œil. Cela signifie que les modifications ne doivent pas être transmises à la génération suivante. Mais comme pour toutes les modifications génétiques, ce n'est pas aussi simple.

"Disons donc que nous injectons un éditeur de génome dans le cerveau pour cibler les neurones de l'hippocampe", explique M. Saha. "Comment nous assurer que ces éditeurs de génome ne se déplacent pas vers les organes reproducteurs et ne finissent pas par toucher un spermatozoïde ou un ovule ? Alors cet individu pourrait potentiellement transmettre la modification à ses enfants."

Pour l'instant, on ne sait pas encore dans quelle mesure cela est probable, mais Saha explique que c'est une question qu'ils examinent attentivement, en particulier parce que le traitement semble devoir devenir beaucoup plus largement disponible au cours de la prochaine décennie environ. Un éditeur de gènes a été injecté à des humains pour la première fois l'année dernière, dans le cadre d'un essai clinique historique de cette technologie.

Si les cellules reproductrices finissaient par être modifiées, "il est certain que nous aurions des individus présentant de nouvelles variantes génétiques potentiellement très problématiques", déclare M. Saha, qui dit avoir des collègues qui pensent qu'il ne sera jamais possible de ramener le risque à zéro - bien qu'il ait aussi des collègues plus optimistes.

Une expérience ratée

Mais d'abord, revenons aux bébés chinois modifiés, pour un cours magistral sur ce qui peut mal tourner lorsque la technique est utilisée sans précaution.

Crédit photo, Getty Images Légende image, He Jiankui a été reconnu coupable de "pratiques médicales illégales" et condamné à trois ans de prison.

Jiankui avait pour objectif de leur fournir une version du CCR5 qui est naturellement présente chez environ 1 % des Européens du Nord - les Asiatiques de l'Est ont tendance à être porteurs d'un type différent. Cette variante rare est dépourvue de 32 paires de lettres (ou paires de bases) du code génétique. Ainsi, alors que la protéine qu'elle fabrique devrait normalement se trouver à la surface des globules blancs, les personnes porteuses de cette mutation produisent un type de protéine rabougri qui n'atteint pas tout à fait la surface. Lorsque ce groupe inhabituel de personnes est exposé au VIH, le virus ne peut pas s'accrocher à CCR5 et se faufiler à l'intérieur - et ces personnes sont donc immunisées.

C'était l'objectif, mais ça ne s'est pas passé comme ça.

Au lieu de cela, Lula et Nana sont toutes deux porteuses de gènes CCR5 qui sont entièrement nouveaux. Comme d'habitude, chaque bébé possède deux copies du gène - une héritée de chaque parent - mais elles n'ont pas été modifiées de manière uniforme. Nana s'est accidentellement vu ajouter une paire de bases supplémentaire à l'une d'elles et quatre ont été supprimées chez l'autre. Quant à Lulu, elle a hérité d'une copie dont 15 paires de bases ont été supprimées par inadvertance, ainsi que d'une version entièrement non modifiée.

"Nous n'avons jamais vu ces protéines CCR5 auparavant et nous ne connaissons pas leur fonction dans le contexte d'un être humain", dit Saha, "... nous sommes essentiellement en train de faire cette expérience maintenant."

À l'heure actuelle, la plupart des modifications génétiques font appel à "Crispr" - un ensemble de ciseaux génétiques mis au point pour la première fois par les scientifiques lauréates du prix Nobel Emmanuelle Charpentier et Jennifer A Doudna en 2012. Cette technologie s'appuie sur une sorte d'ancien système immunitaire présent dans un grand nombre de bactéries. Lorsqu'elles rencontrent une menace virale potentielle, elles copient et collent une partie de son ADN dans leur propre génome, puis l'utilisent pour développer une paire de ciseaux capables d'identifier cette séquence exacte. S'ils la rencontrent à nouveau, ils la coupent simplement et la désactivent.

Il s'agit plus ou moins du même processus d'édition des cellules humaines : les scientifiques utilisent une séquence guide pour indiquer au système Crispr où se fixer et où couper, ce qui leur permet de cibler précisément certains gènes et de couper les segments indésirables. Le système de réparation de la cellule répare alors la cassure, laissant un génome proprement modifié.

Cependant, cela ne se passe pas toujours comme prévu. La confusion avec les bébés chinois modifiés s'est produite à cause de ce que l'on appelle des "effets hors cible", c'est-à-dire que le système Crispr s'est lié à une séquence qui, par hasard, ressemblait à celle qu'il était censé couper. Il s'agit d'un problème courant : une étude récente a montré que l'édition provoquait des changements involontaires dans plus de la moitié des cas.

Alors que l'on pense que les deux gènes CCR5 de Nana ont été suffisamment déformés pour la protéger du VIH, la seule copie naturelle de Lulu signifie qu'il est probable qu'elle soit encore sensible après tout.

Non seulement l'expérience a fini par inventer de nouvelles mutations, mais elle n'a pas modifié toutes les cellules. Lulu et Nana ont toutes deux des cellules qui ont été modifiées, et d'autres qui portent les versions de CCR5 qu'elles ont héritées de leurs parents. Personne ne sait quel pourcentage du corps humain doit être converti à la version résistante pour assurer une protection contre le VIH.

Ce "mosaïcisme" s'explique par le fait qu'il est plus facile de modifier des embryons que d'altérer un œuf fraîchement fécondé, qui n'est constitué que d'une seule cellule. Cela signifie que l'embryon n'est pas nécessairement affecté de manière uniforme par les modifications : certaines cellules conserveront leur composition génétique d'origine, tandis que d'autres seront modifiées. Au fur et à mesure que cette coterie originale se divise et se développe en différents organes et tissus, cette variation demeure. Ainsi, si vous avez quatre cellules de départ, dont l'une a reçu un CCR5 muté, celui-ci peut se retrouver dans 25 % des cellules du corps.

Crédit photo, Alamy Légende image, Les fonctions complexes de nombreux gènes sont mystérieuses. L'édition génétique peut donc réserver des surprises, comme ces lapins modifiés qui ont développé une longue langue de manière inattendue.

En 2018, le CCR5 était surtout connu pour sa capacité à laisser entrer le virus VIH dans les cellules. Aujourd'hui, un consensus émerge sur le fait qu'il a une variété de fonctions - notamment dans le développement du cerveau, la récupération après un accident vasculaire cérébral, la maladie d'Alzheimer, la propagation de certains cancers et l'issue d'une infection par d'autres agents pathogènes.

"Nous ne savons pas comment la vie des bébés va être affectée", dit Saha, "à quel point ils seraient sensibles à divers types de maladies infectieuses, et ce que cela signifie en termes de pandémies actuelles et futures." En effet, les protéines CCR5 typiques sont censées protéger contre toute une série d'agents pathogènes, tels que le paludisme, le virus du Nil occidental, le virus de l'encéphalite à tiques, la fièvre jaune et les virus respiratoires comme la grippe - ce qui suggère que Jiankui a peut-être privé ses sujets d'une adaptation utile.

Une solution potentielle

Les nouvelles ne sont cependant pas toutes mauvaises.

Tout d'abord, il n'est pas certain que l'édition de cellules somatiques modifie nécessairement les cellules reproductrices - ce n'est qu'une possibilité théorique. Pour savoir si cela se produit réellement, Saha et son équipe ont développé des systèmes rapporteurs chez des souris de laboratoire, qui marquent les cellules modifiées avec une protéine rouge fluorescente et permettent de les repérer au microscope. Cela signifie qu'il est possible de voir visuellement si l'injection à une souris d'un éditeur destiné, par exemple, au cerveau, finira par affecter son sperme ou ses ovules. "Nous avons vu beaucoup de globules rouges dans le cerveau", dit Saha. "Jusqu'à présent, nous n'avons rien vu dans les organes reproducteurs, ce qui est un bon résultat rassurant."

Deuxièmement, toutes les modifications somatiques n'ont pas besoin de se produire à l'intérieur du corps. Pour certains troubles, comme la drépanocytose, le tissu affecté - dans ce cas, les globules rouges - peut être extrait et traité en dehors du corps, dans une boîte de Pétri. Cela signifie que l'éditeur ne rencontre jamais que les cellules ciblées et qu'il n'y a pratiquement aucun risque de transmission des mutations d'une génération à l'autre.

Enfin, les risques potentiels pourraient finir par dicter à qui l'édition de cellules somatiques est fournie, afin de les limiter. Par exemple, s'il s'avère qu'il existe une possibilité de modifier l'ADN héréditaire d'une personne, elles pourraient n'être proposées qu'aux patients qui ont dépassé l'âge de procréer ou qui sont en fin de vie.

"Dans certains cas, zéro n'est probablement pas le seuil nécessaire pour entrer en clinique", déclare M. Saha, expliquant qu'il y a probablement beaucoup de personnes qui seraient prêtes à sacrifier le fait d'avoir des enfants pour améliorer leur qualité de vie. Il estime que la solution consiste à s'assurer que les patients sont bien informés des risques avant d'accepter de telles procédures.

Une expérience intergénérationnelle

Mais admettons que nous nous retrouvions avec des erreurs artificielles dans le patrimoine génétique humain. Dans quelle mesure exactement pourraient-elles devenir permanentes ? Les nouvelles mutations créées aujourd'hui seront-elles encore présentes dans 10 000 ans, alors que les futurs humains assisteront à l'explosion programmée de la supergéante rouge Antarès en une supernova aussi brillante que la pleine lune ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, La version la plus courante du récepteur CCR5 est censée protéger les personnes contre les virus pandémiques, mais elle constitue également un point d'entrée pour le VIH.

Selon Greely, qui a écrit un livre sur les implications du projet de Jiankui, la réponse dépend de l'effet des modifications et de la manière dont elles sont héritées. "Il se pourrait bien qu'ils disparaissent, ou qu'ils soient submergés par la vaste mer d'allèles normaux et de variations génétiques normales", dit-il. "Certaines personnes ont peur que si l'on apporte un changement, tous les humains finissent par en être porteurs. C'est vraiment peu probable, à moins que le changement soit très, très bénéfique."

Ce dernier point est, bien sûr, une possibilité. Qu'une mutation soit générée par une erreur d'édition ou par des erreurs naturelles lors de l'empaquetage de l'ADN dans les spermatozoïdes ou les ovules, les mutations sont parfois utiles. Certains experts ont même suggéré que le cerveau des bébés CCR5 pourrait avoir été amélioré par inadvertance.

Cet argument découle de recherches qui montrent que la version sauvage du gène dont la plupart des humains héritent - celle que les bébés auraient eue - supprime en fait la "neuroplasticité" du cerveau, c'est-à-dire sa capacité à se développer et à se réorganiser. Certaines études ont montré que les personnes dépourvues d'un CCR5 normal peuvent se remettre plus rapidement d'un accident vasculaire cérébral et auraient de meilleurs résultats scolaires, tandis que les souris dépourvues d'une version fonctionnelle de ce gène ont une meilleure mémoire.

Cependant, dans certaines situations, des mutations rares peuvent se propager largement, qu'elles soient utiles ou non.

Prenons l'exemple de la maladie de Huntington, une affection douloureuse qui empêche progressivement le cerveau de fonctionner normalement et finit par entraîner la mort. Il s'agit d'une maladie génétique inhabituelle en ce sens que même si vous avez une copie saine du gène, vous la développerez quand même, ce qui signifie que l'on pourrait s'attendre à ce qu'elle finisse par disparaître.

Cependant, au lac Maracaibo, dans le nord-ouest du Venezuela, qui est en fait un ancien et vaste bras de mer de la mer des Caraïbes, on trouve une concentration de personnes atteintes de la maladie plus élevée que partout ailleurs dans le monde. Les communautés de la région sont pour la plupart de petits villages de pêcheurs et, alors que l'incidence de la maladie est d'environ un sur 37 000 dans le reste du monde, ici, plus de 50 % des habitants de certains villages risquent de développer la maladie. Il y a deux raisons à cela.

La première est le fait que la maladie de Huntington se manifeste généralement vers l'âge de 40 ans, c'est-à-dire après l'âge auquel la plupart des gens ont des enfants - et par conséquent, la maladie est presque invisible pour l'évolution, qui se préoccupe principalement de savoir si un organisme a survécu jusqu'à l'âge de la reproduction.

Le second est l'effet fondateur, qui déforme la distribution des gènes dans les petites populations en permettant aux gènes inhabituels des "fondateurs" - les premiers membres de la communauté - de se propager plus largement qu'ils ne le feraient autrement. On pense que le Huntington du lac Maracaibo a commencé avec une seule femme, Maria Concepción Soto, qui s'est installée dans un village sur pilotis de la région en provenance d'Europe au début du 19e siècle. Elle était porteuse de la mutation mortelle qui en est à l'origine, qu'elle a transmise à plus de 10 générations de descendants - soit plus de 14 761 personnes vivantes, en 2004.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'effet fondateur peut fausser la fréquence des gènes dans une population. On pense qu'il est à l'origine de la forte prévalence de la maladie de Huntington au lac Maracaibo.

Si Nana ou Lulu s'installaient dans une région moins peuplée et à faible taux de migration, comme une île isolée, ou rejoignaient un groupe religieux appliquant des règles strictes en matière de mariages mixtes, il est possible que leurs mutations puissent établir une prévalence relativement élevée dans cette communauté. En Chine, où l'on pense qu'elles vivent, les taux de migration interne sont actuellement élevés, et il est donc moins probable que les gènes soient intégrés.

Une autre possibilité est que les erreurs génétiques soient situées à côté d'un trait hautement bénéfique sur le génome, de sorte qu'elles soient héritées ensemble - une situation qui permet à des mutations neutres ou nuisibles d'atteindre une prévalence plus élevée que celle qu'elles méritent.

Toutefois, M. Saha souligne qu'il peut falloir de très nombreuses générations pour que les schémas de distribution des erreurs génétiques se matérialisent. "Et donc, vous parlez maintenant d'expériences qui se déroulent sur des centaines d'années, et pas seulement quelques années, comme nous avons l'habitude de le faire dans les essais cliniques", dit-il. "J'essaie de penser à un autre type d'expérience que nous avons menée de la sorte, sur cette échelle de temps - le changement climatique est le seul qui me vient à l'esprit. C'est une question très importante à laquelle nous devons réfléchir collectivement."

Il existe une solution évidente - bien qu'il ne soit pas garanti que les humains modifiés l'acceptent, et elle repose sur le fait qu'une personne soit consciente que ses cellules reproductrices ont été modifiées, ce qui n'est pas forcément le cas de ceux qui ont subi une modification somatique pour une maladie qui se manifeste ailleurs dans le corps.

Plutôt que de permettre à des mutations artificielles de se propager, nous pourrions simplement les corriger, en utilisant la même technique que celle qui a été utilisée pour les créer en premier lieu. "Je pense que c'est une possibilité réelle", dit Greely. "Ou [si une personne a une copie saine, comme c'est le cas de Lulu], vous devriez pouvoir utiliser la sélection des embryons, pour vous assurer que leur progéniture ne reçoit pas la version altérée."

Étant donné le peu de connaissances que nous avons sur les fonctions de certains gènes dans notre environnement actuel, Saha pense que nous devons être extrêmement prudents lorsque nous apportons des changements potentiellement millénaires. "Je suis surpris tous les jours, mais combien de fonctions différentes ont les gènes - j'essaie d'être aussi humble que possible en supposant que je sais tout ce que la mutation d'une variante de gène particulière ferait dans une cellule humaine", dit-il. "Il s'agit de gènes qui sont impliqués dans notre génome depuis des milliers d'années, si ce n'est plus - donc pour nous de savoir comment ils fonctionneront pour les humains dans différents contextes pour les cent prochaines années est vraiment un défi ".