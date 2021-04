Pourquoi tant de bébés meurent-ils du Covid-19 au Brésil ?

Plus d'un an après le début de la pandémie, les décès au Brésil sont maintenant à leur maximum. Mais malgré les preuves que le Covid-19 tue rarement les jeunes enfants, 1 300 bébés sont morts du virus au Brésil.

Un médecin a refusé de soumettre le fils de Jessika Ricarte, âgé d'un an, à un test de dépistage du Covid, affirmant que ses symptômes ne correspondaient pas à ceux du virus. Deux mois plus tard, il est mort de complications liées à la maladie.

Après deux ans d'essais et l'échec des traitements de fertilité, Jessika Ricarte, enseignante, avait renoncé à fonder une famille. Puis, elle est tombée enceinte de Lucas.

"Son nom vient de lumineux. Et il a été une lumière dans notre vie. Il nous a montré que le bonheur était bien plus grand que ce que nous imaginions", dit-elle.

Crédit photo, Jessika Ricarte Légende image, Lucas avec ses parents Israel et Jessika pour son premier anniversaire

Elle a d'abord soupçonné que quelque chose n'allait pas lorsque Lucas, d'habitude bon mangeur, a perdu l'appétit.

Au début, Jessika s'est demandé s'il faisait ses dents. La marraine de Lucas, une infirmière, a suggéré qu'il pouvait simplement avoir mal à la gorge. Mais après qu'il ait eu de la fièvre, puis ressenti de la fatigue et développé une légère difficulté de respiration, Jessika l'a emmené à l'hôpital et a demandé qu'il soit testé pour le Covid.

"Le médecin a mis l'oxymètre. Le taux de Lucas était de 86 %. Je sais maintenant que ce n'est pas normal", dit Jessika.

Mais il n'était pas fiévreux, alors le médecin a dit : "Ma chérie, ne t'inquiète pas. Il n'y a pas besoin de faire un test Covid. C'est probablement juste un petit mal de gorge".

Il a dit à Jessika que le Covid-19 était rare chez les enfants, lui a donné quelques antibiotiques et l'a renvoyée chez elle. Malgré ses réticences, il n'y avait pas d'option pour faire tester Lucas en privé à l'époque.

Jessika dit que certains de ses symptômes se sont dissipés à la fin de son traitement antibiotique de 10 jours, mais que la fatigue est restée - tout comme ses inquiétudes concernant le coronavirus.

"J'ai envoyé plusieurs vidéos à sa marraine, à mes parents, à ma belle-mère, et tout le monde m'a dit que j'exagérais, que je devais arrêter de regarder les informations, que cela me rendait paranoïaque. Mais je savais que mon fils n'était pas lui-même, qu'il ne respirait pas normalement."

Crédit photo, Jessika Ricarte Légende image, Jessika a envoyé des vidéos de Lucas à sa famille parce qu'elle était inquiète.

Nous sommes en mai 2020, et l'épidémie de coronavirus prend de l'ampleur. Deux personnes étaient déjà mortes dans sa ville, Tamboril, dans le Ceará, au nord-est du Brésil. "Tout le monde se connaît ici. La ville était sous le choc".

Le mari de Jessika, Israel, craignait qu'une autre visite à l'hôpital n'augmente le risque qu'elle et Lucas soient infectés par le virus.

Mais les semaines ont passé, et Lucas est devenu de plus en plus somnolent. Finalement, le 3 juin, Lucas a vomi à plusieurs reprises après avoir mangé, et Jessika a su qu'elle devait agir.

Ils sont retournés à l'hôpital local, où le médecin a testé Lucas pour le Covid, afin d'exclure cette maladie.

La marraine de Lucas, qui travaillait là, a annoncé au couple que le test était positif.

"À l'époque, l'hôpital n'avait même pas de réanimateur", raconte Jessika.

Lucas a été transféré dans une unité de soins intensifs pédiatriques à Sobral, à plus de deux heures de route, où il a été diagnostiqué comme souffrant d'un syndrome inflammatoire multisystème (SIM).

Il s'agit d'une réponse immunitaire extrême au virus, qui peut provoquer une inflammation des organes vitaux.

Les experts affirment que ce syndrome, qui touche les enfants jusqu'à six semaines après leur infection par le coronavirus, est rare, mais le Dr Fatima Marinho, épidémiologiste de renom de l'université de São Paolo, affirme que, pendant la pandémie, elle observe plus de cas de MIS que jamais auparavant. Bien qu'elle ne soit pas responsable de tous les décès.

Lorsque Lucas a été intubé, Jessika n'a pas été autorisée à rester dans la même pièce. Elle a appelé sa belle-sœur pour essayer de se distraire.

"Nous pouvions encore entendre le son de la machine, le bip, jusqu'à ce que la machine s'arrête et qu'il y ait ce bip constant. Et nous savons que cela se produit lorsque la personne meurt. Après quelques minutes, la machine a recommencé à fonctionner et j'ai commencé à pleurer."

Le médecin lui a dit que Lucas avait subi un arrêt cardiaque mais qu'ils avaient réussi à le réanimer.

Le Dr Manuela Monte, le médecin pédiatre qui a traité Lucas pendant plus d'un mois dans l'unité de soins intensifs de Sobral, a déclaré qu'elle était surprise que l'état de Lucas soit si grave, car il ne présentait aucun facteur de risque.

Selon Lohanna Tavares, infectiologue pédiatrique à l'hôpital pédiatrique Albert Sabin de Fortaleza, la capitale de l'État, la plupart des enfants touchés par le Covid présentent des comorbidités, c'est-à-dire des pathologies existantes telles que le diabète ou les maladies cardiovasculaires, ou sont en surpoids.

Mais ce n'était pas le cas de Lucas.

Pendant les 33 jours où Lucas est resté aux soins intensifs, Jessika n'a été autorisée à le voir que trois fois. Lucas avait besoin d'immunoglobuline - un médicament très coûteux - pour dégonfler son cœur, mais par chance, un patient adulte qui avait acheté le sien avait fait don d'une ampoule restante à l'hôpital. Lucas était si malade qu'il a dû recevoir une deuxième dose d'immunoglobuline. Il a développé une éruption cutanée sur son corps et avait une fièvre persistante. Il avait besoin d'aide pour respirer.

Puis l'état de Lucas a commencé à s'améliorer et les médecins ont décidé de retirer son tube à oxygène. Ils ont appelé Jessika et Israël par vidéo pour qu'il ne se sente pas seul lorsqu'il reprendrait conscience.

"Quand il a entendu nos voix, il s'est mis à pleurer", raconte Jessika.

C'était la dernière fois qu'ils voyaient leur garçon réagir. Lors de l'appel vidéo suivant, "il avait un regard paralysé". L'hôpital a demandé un scanner et a découvert que Lucas avait subi une attaque cérébrale.

Le couple apprend néanmoins que Lucas se rétablira avec les soins appropriés et qu'il sera bientôt transféré de l'unité de soins intensifs à une unité de soins généraux.

Lorsque Jessika et Israel sont allés lui rendre visite, le médecin était tout aussi optimiste qu'eux, dit-elle.

"Cette nuit-là, j'ai mis mon téléphone portable en mode silencieux. J'ai rêvé que Lucas s'approchait de moi et m'embrassait le nez. Et le rêve était un grand sentiment d'amour, de gratitude et je me suis réveillée très heureuse. Puis j'ai vu mon téléphone portable et j'ai vu les 10 appels en absence du médecin."

Le docteur a dit à Jessika que le rythme cardiaque et le taux d'oxygène de Lucas avaient soudainement chuté, et qu'il était mort tôt ce matin-là.

Elle est convaincue que si Lucas avait bénéficié d'un test Covid lorsqu'elle l'avait demandé début mai, il aurait survécu.

"Il est important que les médecins, même s'ils pensent que ce n'est pas le Covid, fassent le test pour éliminer cette possibilité", dit-elle.

"Un bébé ne dit pas ce qu'il ressent, alors nous dépendons des tests".

Jessika pense que le retard dans le traitement approprié a rendu son état plus grave. "Lucas a eu plusieurs inflammations, 70% du poumon était détruit, le cœur a gonflé de 40%. C'était une situation qui aurait pu être évitée".

Le Dr Monte, qui a traité Lucas, est d'accord. Elle affirme que, bien que la MIS ne puisse pas être évitée, le traitement est beaucoup plus efficace si la maladie est diagnostiquée et traitée tôt.

"Plus tôt il aurait reçu des soins spécialisés, mieux ce serait", dit-elle. "Il est arrivé à l'hôpital déjà gravement malade. Je crois qu'il aurait pu avoir un sort différent si nous avions pu le traiter plus tôt."

Jessika veut maintenant partager l'histoire de Lucas pour aider d'autres personnes qui pourraient passer à côté de symptômes critiques.

"Tous les enfants que je connais ont été sauvés par un quelconque avertissement et les mères m'ont dit : "J'ai vu vos posts, j'ai emmené mon fils à l'hôpital et il est maintenant à la maison. C'est comme si c'était un peu de Lucas", dit-elle.

"J'ai fait pour ces gens ce que j'aurais aimé qu'ils fassent pour moi. Si j'avais eu des informations, j'aurais été encore plus prudente."

On croit à tort que les enfants ne courent aucun risque de contracter le Covid, affirme le Dr Fatima Marinho, qui est également conseillère principale de l'ONG internationale de santé Vital Strategies. Les recherches de Marinho ont révélé qu'un nombre élevé d'enfants et de bébés ont été touchés par le virus.

Entre février 2020 et le 15 mars 2021, le Covid-19 a tué au moins 852 enfants brésiliens âgés de moins de neuf ans, dont 518 bébés de moins d'un an, selon les chiffres du ministère brésilien de la Santé. Mais le Dr Marinho estime que plus de deux fois ce nombre d'enfants sont morts du Covid. Un grave problème de sous-déclaration dû à l'absence de tests Covid fait baisser les chiffres, dit-elle.

Le Dr Marinho a calculé l'excès de décès par syndrome respiratoire aigu non spécifié pendant la pandémie, et a constaté qu'il y avait 10 fois plus de décès par syndrome respiratoire inexpliqué que les années précédentes. En additionnant ces chiffres, elle estime que le virus a en fait tué 2 060 enfants de moins de neuf ans, dont 1 302 bébés.

Pourquoi cela se produit-il ?

Selon les experts, le nombre de cas de Covid dans le pays - le deuxième plus élevé au monde - a augmenté la probabilité que les bébés et les jeunes enfants brésiliens soient touchés.

"Bien sûr, plus nous avons de cas et, par conséquent, d'hospitalisations, plus le nombre de décès est élevé dans toutes les tranches d'âge, y compris chez les enfants. Mais si la pandémie était contrôlée, ce scénario pourrait évidemment être minimisé", affirme Renato Kfouri, président du département scientifique des vaccinations de la société brésilienne de pédiatrie.

Un taux d'infection aussi élevé a submergé l'ensemble du système de santé brésilien. Dans tout le pays, les réserves d'oxygène s'amenuisent, il y a une pénurie de médicaments de base et, dans de nombreuses unités de soins intensifs, il n'y a tout simplement plus de lits.

Le président brésilien Jair Bolsonaro continue de s'opposer aux mesures de confinement et le taux d'infection est alimenté par une variante appelée P.1 qui est apparue à Manaus, dans le nord du Brésil, l'année dernière, et qui serait beaucoup plus contagieuse. Le mois dernier, deux fois plus de personnes sont mortes qu'au cours des autres mois de la pandémie, et la tendance à la hausse se poursuit.

Le manque de dépistage est un autre problème à l'origine des taux élevés chez les enfants.

M. Marinho explique que pour les enfants, le diagnostic du Covid arrive souvent trop tard, lorsqu'ils sont déjà gravement malades. "Nous avons un sérieux problème de détection des cas. Nous n'avons pas assez de tests pour la population générale, et encore moins pour les enfants. Comme il y a un retard dans le diagnostic, il y a un retard dans la prise en charge de l'enfant", explique-t-elle.

Cela n'est pas seulement dû à la faible capacité de dépistage, mais aussi au fait qu'il est plus facile de passer à côté, ou de mal diagnostiquer, les symptômes des enfants atteints de Covid-19, car la maladie a tendance à se présenter différemment chez les jeunes.

Légende image, Le personnel médical a acheté des tablettes et des téléphones pour passer des appels vidéo entre parents et enfants.

"L'enfant a beaucoup plus de diarrhée, de douleurs abdominales et de douleurs thoraciques que le tableau classique du Covid. Comme le diagnostic est retardé, lorsque l'enfant arrive à l'hôpital, il est dans un état grave et peut finir par se compliquer - et mourir", dit-elle.

Mais c'est aussi une question de pauvreté et d'accès aux soins de santé.

Une étude d'observation portant sur 5 857 patients de moins de 20 ans atteints du Covid-19, menée par des pédiatres brésiliens sous la direction de Braian Sousa de la faculté de médecine de São Paolo, a identifié à la fois les comorbidités et les vulnérabilités socio-économiques comme facteurs de risque d'une issue fatale du Covid-19 chez les enfants.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Quel est l'effet de la covid 19 sur l'organisme ?

Marinho convient qu'il s'agit d'un facteur important. "Les plus vulnérables sont les enfants noirs, et ceux issus de familles très pauvres, car ils ont le plus de mal à accéder à l'aide. Ce sont les enfants les plus exposés au risque de décès". Selon elle, cela s'explique par le fait que les conditions de logement surpeuplées rendent impossible l'éloignement social en cas d'infection, et que les communautés les plus pauvres n'ont pas accès à une unité de soins intensifs locale.

Ces enfants sont également exposés au risque de malnutrition, qui est "terrible pour la réponse immunitaire", explique Mme Marinho. Lorsque les aides financières liées au Covid ont cessé, des millions de personnes ont été replongées dans la pauvreté. "Nous sommes passés de 7 millions à 21 millions de personnes sous le seuil de pauvreté en un an. Les gens ont donc aussi faim. Tout cela a un impact sur la mortalité".

Sousa affirme que son étude identifie certains groupes à risque parmi les enfants qui devraient être vaccinés en priorité. Actuellement, aucun vaccin n'est disponible pour les enfants de moins de 16 ans.

Depuis le début de la pandémie, les visites des parents aux enfants hospitalisés en soins intensifs ont été limitées par crainte d'une infection.

Le Dr Cinara Carneiro, médecin des soins intensifs à l'hôpital pour enfants Albert Sabin, explique que cela a été un immense défi, non seulement parce que les parents sont un réconfort pour leurs enfants, mais aussi parce qu'ils peuvent apporter une aide clinique - ils peuvent dire quand leur enfant souffre ou est en détresse psychologique et quand il a besoin d'être apaisé plutôt que d'être soigné.

Légende image, Dr Cinara Carneiro

Et elle affirme que l'absence des parents intensifie leur propre traumatisme lorsqu'ils apprennent que l'état de leur enfant s'est détérioré et qu'ils n'ont pas été là pour en être témoins.

"Cela fait mal de voir un enfant mourir sans avoir vu ses parents", dit le Dr Carneiro.

Pour tenter d'améliorer la communication entre les parents et leurs enfants, le personnel de l'hôpital Albert Sabin s'est cotisé pour acheter des téléphones et des tablettes afin de faciliter les appels vidéo.

Le Dr Carneiro affirme que cela a été d'une grande aide. "Nous avons réalisé plus de 100 appels vidéo entre les membres de la famille et les patients. Ce contact a considérablement réduit le stress."

Les scientifiques soulignent que le risque de décès dans cette tranche d'âge est encore "très faible" - les chiffres actuels suggèrent que seulement 0,58 % des 345 287 décès dus au Covid au Brésil à ce jour concernent des enfants de 0 à 9 ans - mais cela représente plus de 2 000 enfants.

"Les chiffres sont vraiment effrayants", déclare le Dr Carneiro.

Crédit photo, Ceará department of health

Quand demander de l'aide

Si le coronavirus est infectieux pour les enfants, il est rarement grave. Si votre enfant est malade, il s'agit probablement d'une maladie non liée au coronavirus, plutôt que du coronavirus lui-même.

Le Royal College of Paediatrics and Child Health conseille aux parents de demander une aide d'urgence si leur enfant :