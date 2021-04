La meilleure solution contre le changement climatique dont vous n'avez jamais entendu parler

Dans le monde entier, des équipes s'efforcent de localiser et de détruire les sources cachées de gaz à effet de serre, afin de les empêcher de nuire à la planète. Certains de ces gaz, qui sont utilisés dans la réfrigération, ont un potentiel de réchauffement planétaire plusieurs fois supérieur à celui du dioxyde de carbone.

Dans la banlieue de Guatemala City, Ángel Toledo dirige une entreprise d'élimination des déchets qui traite le métal, le plastique et le verre.

"Je me sens comblé", dit Ángel. "Cela fait 16 ans que j'ai cette usine qui traite le plastique, le verre et d'autres déchets, mais cela fait trois ans que je travaille sur les fluides frigorifiques".

"Malheureusement, vous voyez cela souvent et l'un des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés est de devoir changer la pratique courante. Vous voyez les bouteilles dans la rue", explique-t-il.

"Ils évacuent les gaz lorsqu'ils s'occupent de l'équipement ou des bouteilles et cela part dans l'atmosphère".

Ángel fait partie d'une chaîne de personnes qui s'efforcent d'empêcher ces gaz de causer des dommages à la planète. Les équipes de Tradewater, une entreprise financée par le marché du carbone, travaillent dans le monde entier en négociant avec les gouvernements, les entreprises privées et les particuliers pour trouver des moyens de trouver, sécuriser et détruire les gaz en toute sécurité.

Une fois qu'ils ont obtenu l'accord du propriétaire et des autorités locales, ils les emmènent dans un endroit où ils peuvent être éliminés en toute sécurité.

Ces équipes sont appelées en plaisantant "ghostbusters", en raison de la manière dont les personnages de ce film capturaient les fantômes gênants et les stockaient dans de grandes "unités de confinement". Ils traquent, piègent et détruisent inlassablement les gaz indésirables avant qu'ils ne s'échappent et ne causent des ravages climatiques.