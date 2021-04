George Floyd, l'homme dont la mort a déclenché les manifestations aux États-Unis

Le visage de Floyd sur une fresque à Berlin, en Allemagne.

Avant que l'image de George Floyd gisant sous le genou d'un policier ne déclenche le choc, la colère et les protestations à travers les États-Unis, l'arc de sa vie a traversé des crêtes et des creux.

Il y a eu des hauts et des bas, comme lorsqu'adolescent, à Houston, il jouait au football américain pour les Lions de la Yates High School, champions de l'État du Texas en 1992.

Il y a eu des bas, comme lorsqu'il a été arrêté pour vol en 2007 et a passé cinq ans en prison.

Mais surtout, il semblerait que Floyd, qui avait 46 ans lorsqu'il est décédé à Minneapolis le 25 mai 2020, essayait simplement de vivre sa vie comme n'importe quel autre Américain, en quête d'amélioration face aux défis personnels et sociétaux.

Sa mort, survenue au milieu d'une crise de santé publique qui a tué plus de 100 000 Américains et laissé plus de 40 millions de personnes sans emploi, est devenue le dernier symbole des maux qui affligent le pays en 2020.

Originaire de Houston, au Texas, Floyd a grandi dans le quartier au cœur de la communauté noire de la ville, le Third Ward, juste au sud du centre-ville.

Beyoncé y a grandi, tout comme Bayou City Blues. Drake, un rappeur canadien, a rendu hommage à son dynamisme musical, et Floyd lui-même est soupçonné d'avoir "craché des barres" au sein d'un groupe de hip-hop dans les années 1990 à Houston.

Mais la pauvreté, les divisions raciales et les inégalités économiques marquent aussi son histoire, comme celle de toute ville américaine. Marqué par la ségrégation au XXe siècle, le Third Ward a connu ces dernières années la violence des gangs et des tensions autour du logement.

"Chaque fois que j'emmène quelqu'un qui n'est pas de là-bas, les gens me disent : 'Oh mon Dieu, je n'ai jamais vu une telle pauvreté. On dirait qu'une bombe a explosé, que s'est-il passé ?", Ronnie Lillard, un ami du quartier, raconte à la BBC.

"Les gens vivent encore dans des cabanes à canon de fusil qui ont été érigées dans les années 1920. La pauvreté est totale... et quand on vient de ce quartier, il est difficile d'y échapper", dit M. Lillard, un rappeur plus connu sous son nom de scène Reconcile.

George Floyd sur le T-shirt d'un manifestant

Floyd était bien connu dans la cité HLM de Cuney Home. "Cuney Homes est connu sous le nom de 'The Bricks' et si vous êtes de là-bas, on vous appelle 'brickboy'. Il était un brickboy.", souligne Reconcile.

Grandissant en tant qu'athlète doué, les amis qui ont connu Floyd en tant qu'adolescent l'ont décrit comme un "gentil géant" qui brillait sur le terrain dans deux sports, le basket-ball ainsi que le football américain.

"J'étais époustouflé, parce qu'à 12 ans, il mesurait 1,80 m", a déclaré Jonathan Veal, un ami d'enfance et ancien coéquipier, aux médias locaux. "Je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi grand", ajoute-t-il.

À la John Yates High School, il portait le numéro 88 au poste de tight end pour l'équipe de football, et a ensuite été recruté pour jouer au basket au South Florida State College à Avon Park, en Floride, où il a été étudiant de 1993 à 1995, selon CNN.

Il est retourné au Texas pour une année académique à l'université Texas A&M de Kingsville, mais n'a pas obtenu son diplôme.

Sa vie a ensuite pris un autre tournant, avec une série d'arrestations pour vol et possession de drogue, qui ont abouti à une accusation de vol à main armée en 2007, pour laquelle il a été condamné à cinq ans de prison.

Après sa libération, il s'est engagé dans son ministère local, Resurrection Houston, et avait l'intention de changer sa vie et celle de son quartier, explique M. Lillard.

"En tant que Noire Américaine, je suis terrifiée"

Une vidéo de Floyd dénonçant la violence armée, qui aurait été filmée en 2017, a circulé sur les médias sociaux, dans laquelle il implore les jeunes de "rentrer à la maison".

Sa famille déclare au Houston Chronicle qu'il a déménagé dans le Minnesota en 2018 après avoir été encouragé par des amis dans le cadre d'un programme de travail chrétien.

Christopher Harris, un ami et ancien camarade de classe, confie aux médias américains que M. Floyd "cherche à repartir sur de nouvelles bases, un nouveau départ".

"Il est heureux du changement qu'il opère", ajoute-t-il.

L'ancien athlète a trouvé du travail comme agent de sécurité dans une organisation caritative locale de l'Armée du Salut, puis il a travaillé comme chauffeur de camion et videur de boîte de nuit au Conga Latin Bistro, où il était connu sous le nom de "Big Floyd".

Comme de nombreux Américains, il s'est toutefois retrouvé licencié dans le cadre des fermetures massives d'entreprises résultant de la crise du Covid-19.

Le jour de son arrestation, il aurait tenté d'acheter des cigarettes avec un faux billet de 20 dollars.

Mort de George Floyd: la diaspora africaine réagit

La colère suscitée par la mort de M. Floyd a donné lieu à des manifestations à travers les États-Unis, dont certaines ont dégénéré en chaos et en violence.

Plus de 1 600 personnes ont été arrêtées dans près de deux douzaines de villes, et la Garde nationale a été déployée dans 15 États.

M. Lillard, qui a décrit son ami comme une "personne de paix", aurait soutenu le droit des gens à être entendus et à changer, mais n'aurait pas toléré les pillages ou la violence.

"Il avait le cœur tourné vers le pardon, mais il était aussi un homme du peuple", a-t-il déclaré. "Même avant sa mort, il était conscient que les gens souffraient".