Covid-19 en Inde : Pourquoi la deuxième vague de coronavirus est dévastatrice

Vikas Pandey et Shadab Nazmi

BBC News, Delhi

il y a une heure

Crédit photo, Sumit Kumar Légende image, Les Indiens attendent des heures pour incinérer les défunts alors que les cas se multiplient.

Rajeshwari Devi, 58 ans, est morte dimanche après avoir attendu deux jours pour obtenir de l'oxygène, une ambulance et un lit dans un hôpital accueillant les malades de Covid-19.

Elle a continué à attendre et à suffoquer, mais il était trop tard lorsque les secours sont arrivés. Elle a été emmenée aux urgences d'un hôpital le 16 avril après que son taux de saturation en oxygène ait chuté. Son scanner a montré qu'elle avait développé une grave pneumonie.

Mais l'hôpital a refusé de l'admettre. Elle a passé environ 36 heures aux urgences sous assistance respiratoire dans le district de Robertsganj, dans le nord de l'Inde. Le personnel a dit à sa famille qu'il manquait d'oxygène et qu'elle devait être transférée dans un hôpital plus grand, mais il n'y avait pas d'ambulance ni l'assurance de disposer d'un lit.

La famille désespérée l'a emmenée dans sa voiture jusqu'à un hôpital où un lit s'était libéré après l'intervention d'un homme politique. Elle n'avait pas d'oxygène dans la voiture et est morte quelques minutes avant d'être admise à l'hôpital.

Ashish Agrahari, son fils, affirme que sa mère "aurait eu une chance de survivre si le traitement avait été administré à temps".

Des histoires déchirantes comme celle-ci nous parviennent de toute l'Inde alors qu'une deuxième vague de Covid fait des ravages. Les données suggèrent que cette vague s'avère plus infectieuse et plus mortelle dans certains États, bien que le taux de mortalité dû au virus en Inde soit encore relativement faible.

Mais le système de santé du pays s'effondre face à la recrudescence des cas - les médecins disent qu'il leur est difficile de "voir la lumière au bout du tunnel cette fois-ci".

Forte hausse du nombre de cas

L'augmentation du nombre de cas a été exponentielle lors de la deuxième vague.

Le 18 juin de l'année dernière, l'Inde a enregistré 11 000 cas et, au cours des 60 jours suivants, elle a connu 35 000 nouveaux cas en moyenne chaque jour.

Le 10 février, au début de la deuxième vague, l'Inde a confirmé 11 000 cas - et au cours des 50 jours suivants, la moyenne quotidienne était d'environ 22 000 cas. Mais au cours des 10 jours suivants, les cas ont fortement augmenté, la moyenne quotidienne atteignant 89 800.

Selon les experts, cette augmentation rapide montre que la deuxième vague se propage beaucoup plus vite dans le pays. Le Dr A. Fathahudeen, qui fait partie du groupe de travail Covid de l'État du Kerala, a déclaré que cette augmentation n'était pas totalement inattendue étant donné que l'Inde a baissé sa garde lorsque les infections quotidiennes en janvier sont tombées à moins de 20 000 par rapport à un pic de plus de 90 000 en septembre.

Les grands rassemblements religieux, la réouverture de la plupart des lieux publics et les rassemblements électoraux sont tenus pour responsables de cette hausse. Le Dr Fathahudeen a déclaré qu'il y avait des signes avant-coureurs en février mais que "nous n'avons pas agi ensemble".

"J'ai dit en février que le Covid n'avait pas disparu et qu'un tsunami allait nous frapper si des mesures urgentes n'étaient pas prises. Malheureusement, le tsunami nous a effectivement frappés maintenant", a-t-il ajouté.

"Un faux sentiment de normalité s'est insinué et personne, y compris les gens ordinaires et les fonctionnaires, n'a pas pris de mesures pour arrêter la deuxième vague."

Manque de lits

De nombreuses villes indiennes font état d'une pénurie chronique de lits d'hôpitaux. Cela se voit aussi dans les appels à l'aide désespérés lancés sur les plateformes de réseaux sociaux. Des informations inquiétantes sur des personnes qui meurent sans avoir reçu de traitement en temps voulu nous parviennent de tout le pays.

Plusieurs gouvernements d'État affirment qu'ils créent de nouvelles installations médicales, mais les experts estiment qu'il sera difficile de suivre le rythme de l'augmentation du nombre d'infections.

Depuis plusieurs jours, l'Inde rapporte régulièrement plus de 150 000 cas. Lundi, elle a signalé 273 810 cas, soit la plus forte augmentation quotidienne depuis le début de la pandémie.

Les villes les plus touchées, comme Delhi, Bombay et Ahmedabad, sont presque à court de lits d'hôpitaux.

La situation n'est pas très différente dans d'autres villes, comme Lucknow, Bhopal, Calcuta, Allahabad et Surat. Selon Anant Bhan, expert en santé publique, les responsables n'ont pas profité de la période de baisse des infections pour renforcer les installations.

"Nous n'avons tiré aucune leçon de la première vague. Nous avons reçu des informations indiquant que certaines villes manquaient de lits, même lors de la première vague, et cela aurait dû être une raison suffisante pour se préparer à la deuxième vague", a-t-il déclaré.

Il ajoute qu'il semble y avoir un manque de coordination entre les États et le gouvernement fédéral concernant la fourniture d'oxygène et de médicaments essentiels. "Nous avons besoin d'une réponse consolidée et les ressources devraient être partagées entre les États".

La situation est beaucoup plus grave en ce qui concerne les lits de soins intensifs. Plusieurs villes n'ont plus que quelques dizaines de lits de soins intensifs et elles tentent maintenant frénétiquement de créer des capacités supplémentaires dans des hôtels et des stades.

Mais il n'est pas facile de mettre en place et de faire fonctionner rapidement des lits de soins intensifs. Le Dr Fathahudeen estime que l'ajout de lits ne suffit pas. "Nous devons veiller à ce que la plupart de ces lits soient équipés d'oxygène. Nous avons besoin de plus de médecins et d'infirmières pour gérer les lits de soins intensifs supplémentaires", ajoute-t-il.

Selon lui, le gouvernement aura une "tâche colossale" à accomplir pour mettre en place et faire fonctionner de telles installations et assurer une bonne qualité de soins dans un court laps de temps.

Décès non déclarés

Le nombre de décès quotidiens a fortement augmenté au cours de la deuxième vague. L'Inde a signalé 1 761 décès lundi, portant le bilan à plus de 180 000 depuis le début de la pandémie.

Les crématoriums fonctionnent jour et nuit dans plusieurs villes, et les gens doivent attendre des heures pour que les défunts soient incinérés ou enterrés.

Selon les experts, cela montre que le nombre réel de décès pourrait être beaucoup plus élevé.

La semaine dernière, Sanjeev Gupta, photojournaliste basé à Bhopal, dans le centre de l'Inde, s'est rendu dans l'un des crématoriums de la ville pour ce qu'il pensait être une mission habituelle.

Ce jour-là, Bhopal n'avait signalé que quatre décès liés au Covid. Mais M. Gupta a été surpris de voir des dizaines de bûchers funéraires en train de brûler. De plus, plusieurs corps étaient alignés pour être incinérés dans le four électrique.

M. Gupta dit avoir été ému lorsqu'un jeune homme lui a demandé de photographier la fumée qui s'échappait de la cheminée du crématorium électrique.

"Il a dit que la fumée représentait sa mère. C'est la chose la plus déchirante que j'ai jamais entendue".

Un autre photojournaliste à Lucknow, qui est la capitale de l'État d'Uttar Pradesh, a déclaré à la BBC qu'il avait compté près de 100 bûchers funéraires brûlant dans l'un des crématoriums de la ville le 14 avril. Le nombre officiel de décès pour l'ensemble de l'État ce jour-là était de 85.

"Le ciel était devenu orange près du crématorium. J'ai encore des frissons en y pensant. Le gouvernement ne nous fournit certainement pas les bonnes données sur les décès", a-t-il déclaré.

Crédit photo, EPA Légende image, Voici la photo prise par M. Gupta à la demande du jeune homme.

Un autre photojournaliste avec lequel la BBC s'est entretenu dans la ville de Varanasi, dans l'État de l'Uttar Pradesh, a également fait état de divergences similaires dans la manière dont les décès étaient rapportés.

Selon les experts, il y a plusieurs raisons à cela. L'une d'elles est que de nombreuses personnes meurent chez elles parce qu'elles n'ont pas de lit d'hôpital ou qu'elles ne peuvent pas être testées pour le Covid. Ainsi, elles ne trouvent pas de place en tant que patient Covid dans la base de données gérée par les différents États.

M. Bhan affirme que les installations de dépistage sont encore insuffisantes dans les petites villes et même dans certaines villes et "il est possible que nous passions à côté de nombreux décès liés au Covid dans ces régions".

Il ajoute qu'il semble y avoir un problème d'enregistrement des décès liés au Covid dans certains États. Certaines informations font également état de négligences administratives, mais les responsables nient ces accusations.

"Nous avons besoin de plus de transparence dans les chiffres, car cela aide à gérer la situation et vous indique clairement la gravité de la situation", ajoute M. Bhan.

Variantes en jeu

Le 25 mars, l'Inde a annoncé qu'une nouvelle variante portant une "double mutation" du coronavirus avait été détectée dans des échantillons prélevés dans différents États.

Le virologue Shahid Jameel a expliqué qu'une "double mutation dans des zones clés de la protéine de pointe du virus peut rendre le virus plus infectieux et lui permettre d'échapper au système immunitaire".

Selon lui, cette modification du virus est la seule "explication logique" de cette flambée de cas. Les responsables de la santé au Royaume-Uni cherchent maintenant à savoir si un double mutant se propage plus facilement et échappe aux vaccins.

Crédit photo, Sumit Kumar Légende image, Les crématoriums fonctionnent jour et nuit.

Le Dr Jameel ajoute que l'Inde a commencé à s'intéresser aux mutations "assez tard". "En décembre, l'Inde n'avait effectué le séquençage du génome que de 5 000 échantillons. Ce n'était pas un effort suffisant".

En janvier, l'Inde a réuni un groupe de laboratoires pour accélérer le séquençage et ces laboratoires ont commencé à fonctionner en février. "Mais malheureusement, la deuxième vague a commencé et la vision de séquencer environ 5% du total des échantillons ne s'est pas concrétisée."

Le séquençage devient important en cas de pandémie car il permet aux scientifiques de surveiller les changements dans le virus. "Si vous pouvez identifier une variante plus infectieuse à un stade précoce dans une région, vous pouvez rapidement mettre en place des mesures de santé publique pour l'empêcher de se propager plus largement dans la communauté", explique-t-il.

Mais il n'est "jamais trop tard" pour prendre des mesures. "Nous devons renforcer les protocoles de sécurité et vacciner rapidement les gens, mais aussi garder un œil sur les mutations. Si nous faisons tout cela, nous pourrions réduire considérablement les chiffres."