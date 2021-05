Comment avoir des idées meilleures et plus créatives?

David Robson

BBC WorkLife

il y a une heure

Crédit photo, Alamy Légende image, Image d'un homme sur une falaise au coucher du soleil

Nous supposons à tort que les meilleures idées nous viennent rapidement - une illusion cognitive qui limite notre créativité.

Que vous soyez un scénariste essayant de trouver le bon rebondissement pour le prochain épisode de votre sitcom, un entrepreneur cherchant le nom d'un nouveau produit ou un programmeur essayant de corriger un bug logiciel, vous connaissez ce sentiment.

Après un brainstorming initialement productif, vous avez de plus en plus de mal à trouver de nouvelles idées. Comme vous avez l'impression de gaspiller votre énergie, vous décidez d'en rester là et vous choisissez rapidement l'une de vos premières suggestions comme étant la meilleure solution possible.

Nous sommes nombreux à penser que la créativité décline avec le temps et que nos premières idées proviennent de nos pensées les meilleures et les plus fraîches.

Pourtant, selon les nouvelles recherches de pointe de Brian Lucas, professeur de comportement organisationnel à l'université Cornell, cette hypothèse serait totalement fausse - et nous sommes victimes d'un phénomène connu sous le nom d'"illusion de la falaise créative".

Selon lui, les meilleures idées viennent à ceux qui attendent. Et en apprenant à faire preuve d'un peu de patience et de persévérance, nous pouvons tous trouver des solutions plus innovantes à nos problèmes.

Le principe d'accessibilité

La théorie de Lucas découle d'une réflexion logique sur la manière dont les idées se forment.

Pour tout problème, les solutions les plus évidentes seront à portée de main, ressemblant peut-être à quelque chose que vous avez déjà rencontré, avec quelques modifications pour la situation actuelle. Cette génération initiale d'idées est incroyablement satisfaisante - Lucas la compare à la sensation que l'on peut ressentir après avoir mangé un bonbon.

Une fois que vous avez épuisé ces possibilités, toute autre solution viendra plus lentement, et nécessitera un effort mental beaucoup plus important pour l'élaborer et la développer. Selon Lucas, la frustration et le dur labeur donnent l'impression que vous êtes confronté à des rendements rapidement décroissants et que votre créativité est sur le point de tomber d'une falaise.

En réalité, le nombre d'idées peut effectivement avoir diminué, mais la qualité de chacune d'entre elles peut être bien plus élevée, la réflexion supplémentaire contribuant à une plus grande originalité et perspicacité. Si vous parvenez à surmonter la frustration, vous pourriez donc trouver un concept véritablement innovant qui se démarque de toutes les autres idées.

"C'est le principe de base de l'accessibilité : la première chose que vous envisagez est probablement ce que tout le monde envisage, ce qui signifie que l'idée n'est pas nouvelle", dit Lucas. "Il faut donc passer outre pour arriver à des choses un peu plus uniques."

Fausses croyances

Lucas a mis sa théorie à l'épreuve avec une série d'expériences, dont la première demandait aux participants de créer des stratégies pour augmenter les dons à une association caritative locale. Pour évaluer leurs croyances dans l'illusion de la falaise créative, les participants devaient d'abord prédire leur degré de créativité (sur une échelle de -50 à +50) à différents intervalles, avant de commencer réellement la tâche.

Crédit photo, Alamy Légende image, En général, nous devrions consacrer plus de temps à la phase de génération d'idées des projets, selon la recherche.

Lucas a constaté un décalage remarquable entre les hypothèses des participants et leurs capacités réelles.

La plupart des participants pensaient que leur créativité diminuerait rapidement lorsqu'ils arriveraient à la moitié du temps imparti. Pourtant, des juges indépendants ont constaté que la qualité des idées - définie par leur nouveauté et leur utilité - était restée stable, voire avait augmenté, tout au long de la tâche.

Des expériences ultérieures demandant aux participants d'envisager un défi créatif tiré de leur vie personnelle - avec des rapports d'avancement réguliers sur une période de cinq jours - ont reproduit ces résultats.

Lucas a également examiné si les antécédents des participants influençaient leur sensibilité à l'illusion de la falaise créative. Comme on peut l'espérer, l'expérience régulière de la résolution créative de problèmes rend les gens un peu moins sensibles, a-t-il constaté.

Le pouvoir de la persévérance

Dans sa dernière expérience, Lucas a étudié les conséquences de l'illusion de la falaise créative.

Il a cherché à savoir si l'hypothèse erronée selon laquelle les participants avaient épuisé leur travail le plus créatif conduisait les gens à abandonner le brainstorming avant d'avoir atteint leurs meilleures idées. (En effet, il était possible que, même si les gens supposaient que leurs idées étaient en déclin, ils continuaient quand même à persévérer - auquel cas l'illusion de la falaise créative serait moins pertinente pour les comportements réels sur le lieu de travail).

Pour tester cette possibilité, Lucas a demandé aux participants d'évaluer une série d'affirmations sur une échelle de 1 (pas du tout d'accord) à 7 (tout à fait d'accord) :

Les gens ont tendance à générer leurs meilleures idées en premier

La meilleure idée d'une personne fait généralement partie des quelques premières idées générées.

Les idées générées plus tôt sont souvent meilleures que celles générées plus tard.

Les participants ont ensuite pris part à une courte séance de brainstorming - dans ce cas, un concours de légendes de bandes dessinées, avec un prix maximum de 150 dollars (81.454,5 Fcfa) - qu'ils étaient libres de terminer quand ils le souhaitaient.

Comme on pouvait s'y attendre, plus les participants ont obtenu des notes élevées, moins ils ont consacré de temps à la tâche et moins la qualité de leurs idées était bonne. En effet, chaque point supplémentaire sur l'échelle correspondait à 18 % de solutions en moins jugées "hautement créatives" par les juges indépendants.

"Vos meilleures idées nécessiteront généralement plus d'itérations et plus de ressources que vous ne le pensez au départ", conclut Lucas.

La règle des 3:20

Si les tests de Lucas sur l'illusion de la falaise créative ont porté sur des sessions de brainstorming relativement courtes, il soupçonne que les effets peuvent s'accumuler dans des projets plus ambitieux.

"Les gens abordent généralement les projets à long terme en les divisant en sous-objectifs et en tâches", explique-t-il.

"Une équipe chargée du lancement d'un produit peut passer l'après-midi à réfléchir à des idées sur les fournisseurs, ou un écrivain peut passer le week-end à développer l'histoire d'un personnage. Nos données suggèrent qu'au sein de chacune de ces tâches, les gens pourraient être la proie de l'illusion de la falaise créative."

Ses recherches ont des implications immédiates pour les managers et les dirigeants. Ils pourraient au moins essayer d'évaluer les croyances générales de leur équipe en matière de brainstorming et corriger l'idée fausse selon laquelle la créativité diminue après un certain temps, afin que les membres de l'équipe sachent qu'ils doivent persévérer au-delà de la "falaise".

Nous devrions également essayer d'intégrer les résultats dans les structures de nos pratiques de travail, par exemple en consacrant beaucoup plus de temps et de ressources au processus de génération et de développement d'idées. En général, Lucas suggère une règle simple : "Si vous essayez de mettre trois bonnes idées sur la table, vous devriez probablement demander à votre équipe d'en générer 20."

Wilma Koutstaal, professeur de psychologie à l'université du Minnesota, à Minneapolis, convient que la reconnaissance de l'illusion de la falaise créative pourrait être utile à quiconque tente d'innover. "L'une des choses que j'essaie d'enseigner à mes étudiants est que nous devons être patients avec nos propres processus de pensée et nous donner le temps de faire émerger des idées", dit-elle.

Les résultats de Lucas concordent également avec certaines observations récentes de Zorana Ivcevic Pringle, directrice du laboratoire Creativity and Emotions au Yale Center for Emotional Intelligence. Elle a récemment interrogé plusieurs "créatifs" - artistes, designers et écrivains - et leur a demandé de décrire les émotions qu'ils ressentent pendant leur travail.

Comme le montrent les travaux de Mme Lucas, de nombreux profanes supposent que l'innovation vient facilement et qu'elle est "amusante", dit-elle. "Mais la première chose que ces créatifs ont mentionnée était la frustration", dit-elle, alors qu'ils travaillaient sur leurs problèmes.

Ce n'est qu'en apprenant à vivre avec ces sentiments inconfortables, alors que nous traversons la falaise de la créativité, que nous pouvons produire un travail véritablement novateur.