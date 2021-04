Comment fabriquer un préservatif parfait

Par Chermaine Lee

Crédit photo, Reuters Légende image, La solidité des préservatifs est souvent testée en les gonflant ou en les remplissant de liquide jusqu'à ce qu'ils éclatent

Il était le dirigeant de l'une des premières et grandes civilisations d'Europe il y a environ 5 000 ans. Mais selon la légende, le roi Minos de Crète avait un problème - son sperme était toxique. Plusieurs maîtresses du roi auraient péri après avoir eu des relations sexuelles avec lui tandis qu'il éjaculait "des serpents et des scorpions".

Bien qu'il s'agisse d'une maladie vénérienne plutôt inhabituelle, elle a conduit à ce qui est maintenant une innovation familière. King Minos est la première personne enregistrée à avoir utilisé un préservatif.

La gaine protectrice a été fabriquée à partir de la vessie d'une chèvre, mais a contribué à garder les partenaires du roi en sécurité pendant les rapports sexuels (bien qu'il y ait un débat sur le fait de savoir si l'appareil était porté par le roi ou ses partenaires féminines).

Aujourd'hui, cependant, près de 30 milliards de préservatifs sont vendus dans le monde chaque année. Depuis 1990, environ 45 millions d'infections à VIH ont été évitées grâce à l'utilisation de préservatifs, selon l'organisation ONUSIDA, financée par les Nations Unies. Mais plus d'un million d'infections sexuellement transmissibles sont encore contractées chaque jour, selon l'Organisation mondiale de la santé. Et environ 80 millions de grossesses chaque année ne sont pas désirées.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Qu'il s'agisse de préservatifs autolubrifiants ou de préservatifs intégrant des médicaments contre les MST, la contraception du futur est déjà en cours de développement.

Cela a conduit de nombreux experts de la santé publique à insister sur le fait que les préservatifs devraient jouer un rôle encore plus important dans la prévention de la propagation des maladies et dans la planification familiale. Les préservatifs masculins modernes en latex offrent une protection d'au moins 80 % contre la plupart des maladies sexuellement transmissibles. Ce chiffre comprend l'utilisation incorrecte et même incohérente du préservatif masculin. Lorsqu'ils sont utilisés correctement, les préservatifs peuvent être efficaces jusqu'à 95 % pour prévenir la transmission du VIH, selon des études.

'Amener les gens à utiliser correctement les préservatifs'

Mais amener les gens à utiliser correctement les préservatifs reste un défi de taille, selon William Yarber, directeur principal du Centre rural pour la prévention du SIDA / MST à l'Université de l'Indiana, à Bloomington.

"D'après nos recherches, beaucoup veulent utiliser des préservatifs mais ont eu des expériences négatives avec l'utilisation du préservatif, croient à la 'mauvaise réputation' des préservatifs, ou ne savent pas grand-chose sur l'utilisation correcte du préservatif et comment utiliser les préservatifs tout en éprouvant du plaisir", dit-il.

Il existe une variété de raisons pour lesquelles les gens résistent à l'utilisation des préservatifs - des motifs religieux, une mauvaise éducation sexuelle et une aversion pour ce qu'ils ressentent. Les ruptures ou les glissements de préservatifs sont relativement rares, mais se produisent - certaines études estiment qu'ils se produisent dans entre 1 % et 5 % des cas - et cela peut également avoir un impact sur la confiance et si les gens les utilisent.

Cela a conduit les chercheurs à rechercher des moyens d'améliorer l'humble préservatif avec des matériaux et des technologies innovants dans l'espoir de permettre à plus de personnes de les utiliser.

Une idée prometteuse pour des préservatifs plus forts utilise le graphène - une couche unique ultramince d'atomes de carbone qui a été identifiée pour la première fois par des scientifiques lauréats du prix Nobel de l'Université de Manchester, au Royaume-Uni, en 2004.

Crédit photo, AFP Légende image, Environ 4,3 % de la population mondiale souffre également d'une allergie au latex, ce qui rend le type de préservatif le plus courant inutilisable pour des millions de personnes.

Aravind Vijayaraghavan, scientifique des matériaux au National Graphene Institute de l'Université de Manchester, estime que "le matériau le plus fin, le plus léger, le plus résistant et le meilleur conducteur de chaleur au monde" pourrait être idéal pour améliorer les propriétés des préservatifs.

Son équipe a reçu une subvention de la Fondation Bill et Melinda Gates en 2013 dans le cadre d'une campagne visant à développer des modèles de préservatifs innovants. Mais le graphène ne peut pas être transformé en objets autonomes à lui seul, donc l'équipe de Vijayaraghavan combine le graphène avec du latex et du polyuréthane.

"Le graphène est un matériau à l'échelle nanométrique, qui n'a qu'un atome d'épaisseur et quelques micromètres de large", dit-il. "Mais à cette petite échelle, c'est le matériau le plus résistant de la planète. Le défi consiste à transférer cette force de la nanométrie à la macro-échelle, à laquelle nous utilisons des objets du monde réel. Nous le faisons en combinant les fortes particules de graphène avec un polymère faible, comme le latex de caoutchouc naturel ou le polyuréthane. Le graphène confère alors sa résistance au polymère faible pour le rendre plus résistant en le renforçant à l'échelle nanométrique".

Cette combinaison peut augmenter la résistance d'un film polymère mince de 60 % ou permettre de rendre les préservatifs 20 % plus fins tout en conservant leur résistance actuelle, ajoute Vijayaraghavan. Bien que les préservatifs en graphène ne soient pas encore disponibles, l'équipe travaille actuellement à la commercialisation de leur caoutchouc innovant et renforcé.

'Plus mince et plus résistant'

Crédit photo, AFP

Un autre groupe travaillant à rendre le matériau utilisé dans les préservatifs plus mince et plus résistant est basé à l'Université du Queensland, en Australie. Ici, ils développent des préservatifs qui combinent du latex avec des fibres de l'herbe spinifex originaire d'Australie.

La résine Spinifex a longtemps été utilisée comme adhésif par les communautés autochtones d'Australie, par exemple lors de la fabrication d'outils et d'armes à pointe de pierre. Les chercheurs ont découvert qu'ils étaient capables de renforcer le latex avec de la nanocellulose extraite de l'herbe en pâte.

Les films de latex résultants étaient jusqu'à 17 % plus résistants et pouvaient être rendus plus minces. Les chercheurs disent qu'ils ont pu produire un préservatif qui pourrait résister à 20 % de pression en plus lors d'un test d'éclatement et pourrait être gonflé à 40 % plus grand que les préservatifs en latex du commerce.

Nasim Amiralian, ingénieur des matériaux à l'Université du Queensland qui est l'un de ceux qui dirigent le projet, dit que l'équipe travaille maintenant avec les fabricants de préservatifs pour tenter d'optimiser les formulations et les méthodes de traitement. Leur espoir est de pouvoir fabriquer des préservatifs plus résistants, mais peut-être jusqu'à 30 % plus fins que les préservatifs actuels, ce qui pourrait améliorer leur utilisation en les rendant moins visibles lorsqu'ils sont portés.

Le matériau pourrait également trouver d'autres utilisations, telles que la production de gants plus résistants mais plus sensibles pour les chirurgiens.

Crédit photo, AFP Légende image, Les préservatifs en latex ont souvent besoin d'un lubrifiant pour être plus confortables à utiliser, mais les hydrogels pourraient conduire à des préservatifs autolubrifiants.

Mais alors que le latex est actuellement le matériau le plus couramment utilisé dans les préservatifs, de nombreuses personnes les trouvent inconfortables à utiliser et ont souvent besoin de lubrifiants. Le latex est également relativement cher, ce qui peut être un obstacle supplémentaire à l'utilisation du préservatif.

Environ 4,3 % de la population mondiale souffre également d'allergie au latex, ce qui rend le type de préservatif le plus courant inutilisable pour des millions de personnes. Bien que des alternatives telles que le polyuréthane ou les préservatifs à membrane naturelle soient disponibles, elles présentent des inconvénients. Les préservatifs en polyuréthane se déchirent beaucoup plus facilement que les préservatifs en latex, tandis que les préservatifs à membrane naturelle contiennent de petits pores qui ne bloquent pas le passage des agents pathogènes des MST, notamment l'hépatite B et le VIH.

Solides et extensibles comme le caoutchouc'

Crédit photo, Alamy Légende image, Les premiers préservatifs étaient fabriqués à partir d'intestins de mouton, comme celui-ci, datant d'environ 1800.

Cependant, un autre groupe de scientifiques australiens souhaite remplacer le latex par un nouveau matériau appelé "hydrogel résistant". La plupart des hydrogels - un réseau de polymères gonflé par l'eau - ont tendance à être mous, mais ceux sur lesquels travaillent des chercheurs de l'Université de technologie de Swinburne et de l'Université de Wollongong en Australie sont solides et extensibles comme le caoutchouc.

L'équipe a créé une société dérivée appelée Eudaemon qui tente de s'appuyer sur la recherche initiale sur les "GelDoms". Comme ils ne contiennent pas de latex, ils peuvent éviter les problèmes d'allergie associés aux préservatifs traditionnels, mais l'équipe affirme que leurs hydrogels peuvent également être conçus pour ressembler davantage à la peau humaine, et donc avoir une sensation plus naturelle.

Comme l'hydrogel contient de l'eau, ils sont également autolubrifiants ou peuvent être créés avec un médicament anti-MST intégré dans leur structure qui est libéré pendant l'utilisation.

S'assurer que les préservatifs peuvent être utilisés sans lubrification supplémentaire est un autre défi sur lequel les scientifiques se sont tournés. Un groupe de chercheurs de l'Université de Boston aux États-Unis a mis au point un revêtement qui peut être appliqué sur les préservatifs qui leur permet de devenir autolubrifiants.

Les chercheurs ont fondé une société dérivée, HydroGlyde Coatings, pour l'innovation. Stacy Chin, directrice générale et cofondatrice de la start-up, affirme que les préservatifs autolubrifiants peuvent résister à au moins 1 000 poussées, contre 600 poussées seulement des préservatifs ordinaires.

La plupart des lubrifiants utilisés sur les préservatifs en latex ont tendance à être collants, à repousser l'eau et à diminuer pendant l'utilisation. Les chercheurs de l'Université de Boston, cependant, ont découvert qu'ils pouvaient lier une fine couche de polymères hydrophiles - ou aimant l'eau - à la surface du latex. Lorsque les polymères entrent en contact avec l'eau, ils deviennent glissants au toucher. Cela signifie qu'ils pourraient utiliser l'humidité des fluides corporels pour rester glissants et réduire la friction tout au long de l'utilisation.

"Les lubrifiants gâchent les préservatifs car ils ne sont pas hydrofuges. Notre revêtement peut rester sur les préservatifs en latex pendant les rapports sexuels pour offrir des lubrifications continues. Il résout l'un des plus gros problèmes [liés à l'utilisation des préservatifs]", explique Chin.:

Crédit photo, Getty Images Légende image, La plupart des préservatifs ont des tailles standard, mais les pénis varient en longueur et en circonférence, ce qui signifie que l'ajustement est rarement parfait.

Il a été constaté que le revêtement réduisait la friction de 53 % dans une petite enquête de 33 personnes par rapport à un latex non lubrifié et fonctionnait de manière similaire aux lubrifiants disponibles dans le commerce. Dans les tests tactiles à l'aveugle à petite échelle, 70 % des participants ont préféré les préservatifs avec le nouveau revêtement à celui avec un lubrifiant personnel.

Comme le produit est actuellement en cours de commercialisation, Chin dit qu'elle ne peut pas révéler plus de détails sur le temps qu'il faudra peut-être avant que les nouveaux préservatifs autolubrifiants ne soient disponibles.

Une étude de l'Université de l'Indiana en 2014 a révélé que la longueur en érection des pénis de 1661 hommes sexuellement actifs aux États-Unis variait de 4 cm à 26 cm tandis que leur circonférence variait de 3 cm à 19 cm. La longueur moyenne d'un préservatif masculin est de 18 cm.

En réponse, la Global Protection Corporation propose des préservatifs disponibles en 10 longueurs différentes et neuf circonférences. Cynthia Graham, professeure en santé sexuelle et reproductive à l'Université de Southampton et chercheuse au sein de l'équipe des préservatifs du Kinsey Institute de l'Université de l'Indiana, a également évalué si de nouvelles façons de mettre des préservatifs pourraient les rendre plus faciles à utiliser. Ils ont testé un nouveau type de préservatif qui utilise un applicateur intégré qui permet de mettre le préservatif sans le toucher.

Il est livré avec une enveloppe qui comporte une languette de traction. Le but est de prévenir les dommages potentiels d'un préservatif dans un emballage de préservatif classique en aluminium. Il utilise une paire de bandes de déroulement qui se désengagent lorsqu'il est complètement déroulé - une tentative pour s'assurer qu'il est correctement installé avant utilisation. Mais l'appareil n'a pas encore été utilisé dans les essais cliniques en raison d'un manque de financement.

Et il y a d'autres problèmes plus fondamentaux qui font obstacle à l'utilisation du préservatif.

"Il est assez courant que les gens n'utilisent pas de préservatifs - ils les utilisent pour prévenir la grossesse au lieu des STI. Ce qui est pire, c'est que beaucoup de jeunes pensent que la plupart d'entre eux sont traitables", dit Graham.