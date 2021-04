Identité de genre : les circonstances complexes qui ont défini votre genre

Par Linda Geddes

Crédit photo, Emma Leslie

Êtes-vous un homme ou une femme ?

Il y a de fortes chances que vous penchiez vers l'un ou l'autre, un sentiment qui vous accompagne probablement depuis l'enfance et qui correspond à vos organes génitaux.

Mais pas forcément. Certaines personnes ont toujours cru qu'elles étaient nées dans le mauvais sexe ; pour d'autres, ces sentiments ne se sont développés que plus tard dans la vie.

Certains peuvent choisir de changer chirurgicalement leur corps pour correspondre à leur identité de genre ; d'autres peuvent occasionnellement se travestir ; ou ne rien faire du tout.

Ensuite, il y a des gens qui ne se sentent ni masculins ni féminins, mais quelque part entre les deux. Il faut toutes sortes de choses pour créer un monde, dit-on, et c'est certainement vrai pour le genre.

Mais d'où viennent ces sentiments innés liés à la masculinité et à la féminité ? Et dans quelle mesure façonnent-ils la personne que nous deviendrons finalement ?

Le débat sur les origines des comportements masculins et féminins fait rage depuis des décennies. Dans les années 1970, les féministes espérant créer une société plus égalitaire habillaient les garçons en robes et encourageaient les petites filles à jouer avec des camions.

Crédit photo, Emma Leslie Légende image, Briella, cinq ans, photographiée ici avec sa sœur Shayla, a participé à une série de portraits d'enfants transgenres réalisés par la photographe Emma Leslie

Puis, au début des années 90, l'intérêt public s'est déplacé vers les différences apparentes entre le cerveau masculin et féminin - en grande partie grâce au best-seller international Men Are From Mars, Women Are From Venus [Les hommes viennent de Mars et les femmes de Venus].

Aujourd'hui, ces débats se poursuivent, par exemple dans la discussion sur la question de savoir si les magasins de jouets devraient séparer leurs marchandises en stéréotypes roses et bleus, mais la recherche croissante sur les fondements biologiques de la transsexualité jette également un nouvel éclairage sur la question.

Les gens parlent souvent du cerveau masculin et féminin, et il est vrai qu'il y a des différences - bien que leur signification soit souvent exagérée.

En moyenne, les hommes ont un volume cérébral total plus important et la taille de certaines régions du cerveau varie également ; par exemple, le cortex, ou la couche la plus externe du cerveau, a tendance à être légèrement plus épais chez les femmes, tandis que l'amygdale de traitement des émotions a tendance à être légèrement plus grande chez les hommes. Même ainsi, il y a beaucoup de chevauchements.

"On ne peut pas regarder un cerveau individuel et savoir s'il s'agit d'un homme ou d'une femme", déclare Lise Eliot, professeure agrégée de neurosciences à l'université Rosalind Franklin de Chicago et auteur de Pink Brain, Blue Brain. Il en va de même pour les traits psychologiques, tels que la capacité mathématique ou l'empathie.

"Ce n'est tout simplement pas le cas que les hommes manquent d'empathie et que les femmes sont toutes universellement hypersensibles", ajoute Eliot. "Il existe des différences statistiques, mais pas des différences individuelles prédictives. Il y a un chevauchement énorme".

Le cerveau des personnes transgenres adultes s'inscrit encore moins clairement dans les catégories masculines ou féminines. "Ce n'est pas une question de taille, c'est une question de modèle - ou de la façon dont le cerveau a été construit", explique Antonio Guillamon de l'Université nationale d'enseignement à distance (Uned) de Madrid.

Au niveau du cerveau, les femmes qui s'identifient à des hommes ont tendance à avoir un cerveau de la taille d'une femme, et les hommes qui s'identifient à des femmes ont tendance à avoir un cerveau de la taille d'un homme, mais lorsque Guillamon et ses collègues ont scanné le cerveau des hommes, des femmes et des personnes transgenres, ils ont trouvé des différences subtiles dans quatre régions de la matière blanche - tissu adipeux abritant les longues projections grêles de cellules nerveuses qui relient entre elles différentes zones cérébrales - entre chacun de ces groupes.

Crédit photo, Emma Leslie Légende image, Georgie, 15 ans, déclare : "Je suis une fille normale, joyeuse et sûre d'elle. J'ai toujours su qui j'étais et je suis heureuse d'être moi"

Chez les femmes qui s'identifiaient à des hommes, ces régions ressemblaient davantage à celles des hommes témoins, tandis que chez les transsexuels hommes-femmes, la structure de ces régions était à mi-chemin entre celle des hommes et des femmes témoins.

"Les cerveaux des transsexuels masculins à féminins ne sont pas exactement des cerveaux masculins, et les cerveaux des transsexuels féminins à masculins ne sont pas exactement féminins", explique Guillamon. Cependant, il prévient qu'il est encore trop tôt pour dire si ces différences expliquent pourquoi les gens se sentent masculins ou féminins.

L'hypothèse de Lady Gaga

Pourtant, d'autres études ont trouvé des inversions similaires dans les modèles typiques des hommes et des femmes chez les transsexuels dans de petites zones de matière grise. L'un d'eux est une minuscule zone de l'hypothalamus appelée INAH3 ; dont l'équivalent animal semble influencer le comportement sexuel chez le rat.

Certains prétendent que ces découvertes sont des preuves que la transsexualité a une base physique plutôt qu'un choix, mais tout le monde n'est pas convaincu. L'un des problèmes est la plasticité innée du cerveau, ou sa capacité à se recâbler en réponse à l'expérience.

"Il peut y avoir des indices de différences cérébrales chez les personnes transgenres, mais vous vous attendez à cela parce que leur expérience de vie aura été très différente", dit Eliot.

"Depuis combien de temps ils se sont identifiés comme l'autre sexe; la façon dont ils parlent; avec qui ils ont joué quand ils étaient enfants; dans quel genre d'emplois ils sont impliqués - toutes ces choses pourraient affecter ces mêmes voies de manière subtile. Il n'existe certainement aucune preuve de l'hypothèse de Lady Gaga selon laquelle je suis 'née de cette façon'.

Cela n'enlève rien au sentiment profond qu'ont les individus d'avoir le mauvais cerveau pour leur corps, souligne-t-elle. Mais lorsqu'il s'agit d'identifier les fondements biologiques de l'identité de genre, le cerveau adulte n'est peut-être pas le meilleur endroit pour regarder.

Crédit photo, Emma Leslie Légende image, Taleem (neuf ans) avec sa sœur Nim (Crédit : Emma Leslie)

Et les nourrissons ? En surface du moins, le développement du sexe semble simple : les bébés nés avec deux chromosomes X développeront des organes génitaux féminins, tandis que ceux avec un X et un Y en développeront des mâles. La raison en est la testostérone et un gène sur le chromosome Y qui déclenche sa production chez les fœtus mâles.

Même à la douzième semaine de grossesse - à peu près au moment de la première échographie d'une femme - la présence ou l'absence de cette hormone aura sculpté les organes génitaux du bébé en testicules ou en ovaires. Mais on pense que son genre psychologique se développera plus tard - et précisément quand est encore très sujet à débat.

Pendant longtemps, les bébés ont été considérés comme des ardoises vierges en ce qui concerne l'identité de genre. "L'idée dans les années 1970 était que c'était l'environnement social qui poussait l'enfant dans la direction masculine ou féminine", explique Dick Swaab, professeur de neurobiologie à l'Université d'Amsterdam.

Mais ce point de vue a été contesté par des individus comme David Reimer, qui a perdu son pénis lors d'une opération bâclée alors qu'il avait huit mois. Les médecins ont supposé qu'il serait mieux s'il était élevé comme une fille, alors quand il avait 17 mois, ses testicules ont également été enlevés, il a été rebaptisé Brenda, habillé de vêtements de filles et administré des hormones féminines à la puberté.

Cependant, il s'est avéré que Brenda s'était toujours sentie masculine et qu'elle était revenue à son sexe de naissance en tant qu'adulte. Cela confirme l'idée selon laquelle le sens du sexe d'une personne s'établit très tôt dans la vie. En effet, Swaab et beaucoup d'autres pensent qu'il est câblé avant même la naissance d'un bébé.

Crédit photo, Emma Leslie Légende image, Evie (10 ans) se décrit comme "aimante, drôle avec un soupçon de folie"

Malheureusement, nous ne pouvons pas demander aux bébés s'ils s'identifient comme des garçons ou des filles, et il est difficile de scanner leur cerveau parce qu'ils bougent beaucoup. Au lieu de cela, les scientifiques se sont concentrés sur l'étude de leur comportement. Un indice majeur est les jouets avec lesquels ils préfèrent jouer.

"Le comportement de jeu montre une grande différence entre les sexes - au moins aussi grande que la différence de taille entre les sexes", explique Melissa Hines, directrice du laboratoire de recherche sur les hormones et le comportement à l'Université de Cambridge. Bien que le conditionnement social puisse exagérer ces différences, des préférences similaires pour les voitures et les poupées ont été observées chez les singes mâles et femelles.

Un élément clé de preuve soutenant le câblage prénatal de l'identité de genre provient d'études sur des filles qui ont été exposées à des niveaux élevés de testostérone dans l'utérus en raison d'une maladie génétique appelée hyperplasie congénitale des surrénales (CAH).

Contrairement à la plupart des filles, qui ont tendance à montrer une préférence pour les jouets stéréotypés féminins comme les poupées, "si nous mettons ces filles atteintes de CAH dans une salle de jeux avec beaucoup de jouets différents, elles passeront plus de temps avec les jouets que les garçons choisissent normalement, comme les voitures", dit Hines.

Ils sont également beaucoup plus susceptibles de s'identifier à des hommes quand ils grandissent, par rapport au reste de la population féminine. Mais ce n'est encore qu'une petite minorité - environ 1 % des femmes atteintes de CAH - qui pensent de cette façon.

Cela suggère que, bien que l'exposition prénatale à la testostérone puisse être une partie du puzzle, ce n'est pas la seule. D'autres études ont suggéré que la variation génétique du récepteur de la testostérone et de l'hormone féminine, l'œstrogène, peut augmenter les chances d'être transsexuel.

Mais alors que les jumeaux identiques sont plus susceptibles d'être tous les deux transsexuels que les jumeaux non identiques, il existe de nombreuses exceptions, telles que Jonas et Nicole (née Wyatt) Mains, dont l'histoire est décrite dans le livre Becoming Nicole: The Transformation of an American Family, publié l'année dernière. Même à l'âge de deux ans, Wyatt demandait à sa mère quand son pénis tomberait et quand il deviendrait une fille.

Crédit photo, Emma Leslie Légende image, "La connaissance est un outil qui vous aide à construire des choses, à créer du changement", dit Oliver, 12 ans. "Avec la connaissance, vous pouvez accepter"

Une telle confusion entre les sexes peut être courante chez les jeunes enfants et ne garantit en aucun cas que ces sentiments persisteront à l'âge adulte - bien qu'ils l'ont fait dans le cas de Nicole ; elle a pris des médicaments pour retarder la puberté et a subi un changement de sexe avant de commencer l'université.

"Un bon nombre d'enfants ont des questions d'identité de genre à un âge précoce, mais seulement 10 % d'entre eux environ se développeront le long de la trajectoire du transsexualisme", explique Swaab.

Prenez Debra Soh, une écrivaine sexuelle et neuroscientifique à l'Université York à Toronto. "En tant que très jeune enfant, je me souviens avoir eu le sentiment que j'aurais dû être née garçon : je préférais ressembler à un garçon, tous mes amis étaient des garçons et je ne m'intéressais qu'aux activités typiques des hommes, comme jouer avec des camions", dit-elle.

"Mes parents m'ont permis de me raser la tête et de me comporter comme je le voulais, tout en conservant une identité féminine".

Sa compréhension des neurosciences l'a conduite à la conclusion que son cerveau était probablement partiellement masculinisé au cours du développement. Cependant, à la fin de son adolescence, Soh est devenue plus à l'aise avec l'idée d'être une femme.

"C'était une combinaison de maturité émotionnelle et de prise de conscience qu'il n'est pas nécessaire d'être stéréotypé féminin pour être, ou s'identifier, en tant que femme", dit-elle.

"À ce jour, en tant qu'adulte, j'ai encore des moments où je me sens plus masculine que féminine, mais cela ne me cause pas de détresse. Cela ne veut pas dire que le transgenre n'existe pas, mais je crois qu'il est possible de ne pas se sentir à 100 % féminin (ou masculin) et de se sentir toujours à l'aise dans son sexe à la naissance".

Il y a aussi beaucoup de transsexuels dont le sentiment d'être dans le mauvais corps ne commence que plus tard. "Nous entendons souvent parler d'enfants qui ont senti qu'ils étaient dans le mauvais sexe dès leur plus jeune âge, mais il y a beaucoup de gens qui décident qu'ils sont transgenres à la puberté, au début de l'âge adulte, même à la fin de l'âge adulte", dit Eliot.

Cela nous ramène à l'environnement - à la fois avant et après la naissance. Bien que vous puissiez supposer que des jumeaux identiques ont des expériences identiques dans l'utérus, ce n'est souvent pas le cas. Quelle proportion de nutriments ils reçoivent ; interactions physiques avec leur jumeau - ce ne sont là que quelques-unes des différences qui peuvent modifier leurs expériences d'une manière que nous commençons tout juste à comprendre. Une possibilité est que des facteurs dits 'épigénétiques' puissent façonner notre sens du genre.

Pendant ce temps, après la naissance, les facteurs sociaux peuvent encore exagérer les différences innées entre les hommes et les femmes.

"Le message à retenir est qu'il y a sans aucun doute des ajustements génétiques et hormonaux qui peuvent vous pousser dans la direction masculine ou féminine sur le plan comportemental et en termes de microstructure du cerveau, mais il y a une énorme quantité de plasticité", dit Eliot.

"Je crois que l'identité psychologique - votre sens de votre propre sexe - est influencée par la façon dont votre cerveau s'entraîne à travers la vie. Ces petits enfants qui essaient de comprendre tout cela : ils doivent essentiellement choisir une équipe, et si un petit individu XY a juste beaucoup plus d'affinité pour l'équipe rose, il / elle décidera, je suis en fait une fille et puis le fera, jouer avec des choses de filles, s'identifier à des choses de filles et se relier essentiellement à ce que nous considérons comme une identité solidement féminine".

Alors, où cela nous laisse-t-il ? Bien que nous comprenions quelques facteurs qui façonnent notre sens du sexe, nous sommes loin d'avoir une image complète. Nous sommes également loin d'être en mesure de dépister le transsexualisme chez les jeunes enfants sur la base d'un scanner cérébral, de leur comportement ou d'autres facteurs. Cela ne veut pas dire que nous devrions cesser d'essayer de le comprendre : un enfant qui croit qu'il n'a pas le bon sexe, en particulier lors de la puberté, court un risque élevé de dépression et même de suicide.

Mais plutôt que de considérer le genre comme une chose binaire, il est peut-être temps que nous commencions à le considérer comme une échelle - la façon dont nous faisons d'autres traits psychologiques, comme la tendance à l'autisme.

Si vous regardez les cerveaux des hommes et des femmes, il y a un énorme chevauchement dans nos compétences et nos capacités, même à l'âge adulte. La même chose est peut-être vraie de notre sens du genre, en particulier quand il est encore en développement.

"La notion d'échelle ne fait pas nécessairement appel à tout le monde, ni n'aide tout le monde, mais je ressens parfois presque un soupir de soulagement dans la pièce lorsque je la mentionne comme une possibilité", déclare Michelle Bridgman, psychothérapeute britannique spécialisée dans la dysphorie de genre, elle-même est passée d'homme à femme à la quarantaine.

"Lorsque je travaille avec des clients, je les encourage à y penser comme un voyage. Ce n'est pas un événement ponctuel où vous passez de A à Z ; il y a toute une gamme de positions entre ces deux polarités, ce qui signifie que nous devons explorer et voir ce que cela signifie pour les gens".