La colère contre d'anciens généraux qui mettent en garde contre une "guerre civile" en France

il y a une heure

Ils reprochent aux "fanatiques" de créer des divisions entre les communautés et affirment que les islamistes prendront le contrôle de parties entières du territoire national.

Mais la ministre en charge des Forces armées, Florence Parly, a tweeté : "deux principes immuables guident l'action des militaires en matière de politique : la neutralité et la loyauté."

Que dit la lettre ?

Elle met en garde le président français Emmanuel Macron, son gouvernement et les députés contre "plusieurs dangers mortels" qui menacent la France, notamment "l'islamisme et les hordes de la banlieue".

Les signataires accusent ensuite "un certain antiracisme" de diviser les communautés et de chercher à créer une "guerre raciale" en attaquant des statues et d'autres aspects de l'histoire française.