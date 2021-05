Coronavirus : quelles mesures ont permis la tenue d'un concert réunissant 5 000 personnes et aboutir à seulement 6 cas positifs?

il y a 10 minutes

Parmi les six personnes testées positives, les chercheurs de la Fondation de lutte contre le sida et les maladies infectieuses et de l'hôpital universitaire "Germans Trias i Pujol" ont conclu que quatre d'entre elles avaient été infectées ailleurs, et non lors de l'événement lui-même.