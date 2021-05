Tim Cook met en garde contre une pénurie de produits Apple

Apple a mis en garde contre d'éventuelles pénuries de produits d'ici la fin de l'année.

La pénurie de puces électroniques a été accélérée principalement par les perturbations dues à la pandémie de l'année dernière.

Les industries du monde entier s'efforcent de répondre à une hausse de la demande de produits tels que les voitures, les gadgets high-tech et les smartphones.

Selon Tim Cook, directeur général d'Apple, les problèmes d'approvisionnement pourraient affecter les produits équipés de sa propre puce M1, notamment le nouvel iPad Pro et l'iMac 2021.

Cette pénurie pourrait menacer les bénéfices d'Apple, qui a révélé mercredi une hausse de 54 % en glissement annuel.

"Nous nous attendons à ce qu'elle soit liée à l'offre et non à la demande", a déclaré M. Cook aux analystes.

"Les pénuries touchent principalement l'iPad et le Mac.

"Nous avons une bonne maîtrise de notre demande - mais je ne sais pas ce que font les autres".

"Nous ferons de notre mieux, c'est ce que je peux vous dire".

Il serait "très, très difficile" de prévoir quand les pénuries prendront fin, a-t-il ajouté.

Le coût énorme des usines de fabrication de puces signifie qu'elles fonctionnent presque à pleine capacité, il faudra donc du temps pour répondre à la hausse de la demande.

"Alors que les fabricants et les entreprises se démènent pour essayer de résoudre la pénurie de semi-conducteurs, les problèmes actuels remontent à 2018 et au début de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine", a déclaré à la BBC Ben Barringer, analyste de recherche sur les actions chez Quilter Cheviot.

"Cela a simplement été exacerbé par la crise de Covid, les entreprises cherchant à répondre au bond de la demande qu'elles connaissent ou sont sur le point de connaître avec l'ouverture des économies."

Apple a vu les ventes de ses téléphones, applications et autres appareils augmenter tout au long de la pandémie, les consommateurs passant plus de temps à travailler, à faire des achats et à chercher des divertissements en ligne.