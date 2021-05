Comment se rendre plus séduisant grâce à sa voix ?

William Park

BBC Future

il y a 51 minutes

Crédit photo, Michal Bialozej/BBC

Certaines personnes ont objectivement des voix plus séduisantes que d'autres, et le fait que ces règles soient presque universelles révèle une partie importante de notre histoire évolutive.

Les Français l'appellent "voix de chambre à coucher". Il s'agit d'une voix profonde et sensuelle qui confère à certains orateurs leur pouvoir de séduction. C'est aussi parfaitement explicable.

Les accents sont l'une des façons dont nous évaluons les autres personnes. Les personnes dont la voix est attrayante sont considérées comme compétentes, aimables et dignes de confiance.

Cela produit à son tour un "effet de halo", qui fait que nous considérons les bonnes personnes comme plus attrayantes.

Alors, qu'est-ce qui rend certains accents attrayants ? Il existe une caractéristique vocale qui semble convenir à tous, quelle que soit leur origine.

"Quelle que soit la culture, toute femme venant du Japon, des États-Unis, de France ou de n'importe où dans le monde a tendance à préférer les hommes à la voix grave", explique Melissa Barkat-Defradas, chercheuse en linguistique à l'université de Montpellier.

La préférence sexuelle pour les hommes à la voix grave a été enregistrée chez les peuples indigènes, de l'Amazonie à la Tanzanie, et dans d'innombrables autres exemples occidentaux et non occidentaux.

Les gens associent les voix profondes aux capacités de chasse, à la réussite professionnelle et à la force. Nous considérons les politiciens à la voix grave comme plus sérieux et plus éligibles, quel que soit leur sexe. Les candidats à l'emploi, hommes ou femmes, qui ont une voix grave ont également plus de chances d'être embauchés. Si vous voulez vous débrouiller en tant qu'orateur compétent, vous avez intérêt à descendre d'une ou deux octaves.

Que dit cette préférence apparemment universelle sur notre façon de juger le caractère ? Et y a-t-il des exceptions à la règle ?

Crédit photo, Michal Bialozej/BBC Légende image, Les différences subtiles dans la voix des gens qui nous renseignent sur leur santé, leur statut social et leur profession en une fraction de seconde.

La hauteur de la voix des hommes et des femmes diminue à l'adolescence. Mais on peut prédire, avec une grande précision, la hauteur de la voix d'un homme tout au long de sa vie en se basant sur ce qu'elle était à l'âge de sept ans.

La série télévisée britannique Seven Up !, qui a débuté dans les années 1960 et a suivi un groupe d'enfants tous les sept ans tout au long de leur vie, a fourni à Katarzyna Pisanski, bioacousticienne à l'Université de Lyon, et à ses coauteurs un échantillon à partir duquel ils ont pu mesurer l'évolution de nos voix au fil du temps. La hauteur de la voix des enfants avant leur puberté était un bon prédicteur de leur hauteur à l'âge adulte.

Nous savons que la hauteur de la voix est liée aux niveaux de testostérone, ce qui pourrait être plus important pour le choix romantique, car d'un point de vue évolutif, les hommes plus forts seraient plus désirables sexuellement.

Dans le cas des chasseurs-cueilleurs tanzaniens, une voix grave pourrait servir de substitut à d'autres aptitudes nécessitant davantage de testostérone. La hauteur de la voix en elle-même ne signifie rien, mais elle donne un indice de la capacité du locuteur à chasser, et donc de la manière dont il subviendra aux besoins de ses enfants et des chances qu'auront ces derniers de transmettre leurs gènes à l'avenir.

Le taux de testostérone des hommes à l'âge adulte est déterminé par leur exposition aux androgènes de leur mère (le groupe d'hormones auquel appartient la testostérone) pendant les semaines 8 à 24 de la grossesse. Cela suggère qu'un élément qui pourrait jouer un rôle important dans notre succès reproductif est en grande partie fixé dès l'enfance et lié aux niveaux d'hormones prénatales de nos mères, explique M. Pisanski.

Les préférences des hommes pour les femmes sont un peu plus complexes. Pendant longtemps, on a pensé que les hommes préféraient les femmes ayant une voix aiguë (qui, si la voix s'approfondit avec le temps, pourrait être un indicateur de jeunesse et donc du nombre d'années de fertilité à venir). Si l'on considère uniquement le succès de la reproduction, il est payant pour un homme de trouver une femme qui peut potentiellement avoir plus d'enfants.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Au Sénégal l'art de la séduction est une tradition, une école s'est même spécialisée.

Le fait que les femmes, elles aussi, soient considérées comme plus compétentes si elles ont une voix grave suscite une réflexion intéressante pour Pisanski et Barkat-Defradas : pouvons-nous manipuler notre tonalité dans le bon contexte pour nous adapter à nos besoins ?

Lorsque nous avons une bonne conversation avec quelqu'un, nous avons tendance à adapter la hauteur de notre voix à la sienne, ce que l'on appelle l'entraînement prosodique. Mais lorsque nous trouvons une personne attirante, c'est le contraire qui se produit. Les hommes baissent le ton de leur voix, tandis que les femmes l'augmentent, conformément à nos stéréotypes de genre. Plus la personne est attirante, plus la différence est importante.

Vous vous demandez peut-être comment ces deux comportements opposés se manifestent lors d'un rendez-vous. Un bon rendez-vous, et le signe que nous sommes attirés par quelqu'un, ne sont-ils pas le résultat d'une bonne conversation ? Au cours d'un rendez-vous, l'entraînement prosodique va et vient. Dans les moments de conversation divertissante, nous nous accordons avec nos interlocuteurs, et à d'autres moments, lorsque nous voulons montrer notre attirance, nous allons dans la direction opposée. De plus, en général, les femmes privilégient la bonne conversation à l'attirance et vice-versa, explique M. Pisanski.

En outre, le fait de baisser ou d'augmenter son ton peut être un signe de l'attirance que nous éprouvons pour notre partenaire, mais cela peut aussi rendre l'autre personne plus attirée par nous. Nous pouvons utiliser notre tonalité pour manipuler les autres.

La seule exception à cette règle est que les femmes baissent parfois le ton de leur voix lorsqu'elles trouvent un homme attirant, en particulier s'il s'agit d'un homme apprécié des autres femmes. Dans un scénario de speed dating, certaines femmes ont baissé la voix lors de leurs rendez-vous avec les hommes les plus populaires. Comme nos politiciens, il se peut qu'elles tentent de paraître plus sérieuses et moins naïves que leurs concurrents, suggère Pisanski, qui a dirigé l'étude.

Crédit photo, Michal Bialozej/BBC Légende image, Plus la voix d'un homme est grave, plus son taux de testostérone est élevé. La hauteur de la voix donne donc des indications sur la qualité biologique d'un homme.

Cette même expérience de speed dating, menée sur un petit échantillon d'adultes français, a révélé que les hommes préféraient également les femmes à la voix plus grave - ce qui, selon Mme Pisanski, pourrait être le signe d'une évolution des goûts, les hommes recherchant des femmes sérieuses, ambitieuses et orientées vers la carrière.

"Peut-être que les femmes essaient maintenant de ressembler aux hommes - plus compétentes ou dominantes. Les femmes commencent à parler plus bas", explique Mme Pisanski. "Et peut-être que, du moins dans certaines cultures, les hommes veulent et préfèrent des femmes qui respirent la maturité et la compétence, et pas nécessairement la jeunesse et la fertilité."

Barkat-Defradas est d'accord, mais précise que ces tendances n'ont été observées que chez les adultes français jusqu'à présent. "En France, les hommes ont tendance à préférer les femmes ayant une voix plus grave que partout ailleurs dans le monde", précise-t-elle. La "voix de chambre" a peut-être un sens après tout. Peut-être que, contrairement au reste du monde, les hommes français ont un goût légèrement différent en matière d'accents.

Ou bien les Français et leur façon de parler ont-ils quelque chose de particulier ? Ils sont souvent bien placés dans les sondages non scientifiques sur les préférences en matière d'accent. Mme Barkat-Defradas suggère que les Français font davantage la moue pour former les mots, ce qui peut être considéré comme attrayant.

La difficulté lorsqu'on s'intéresse aux langues plutôt qu'aux qualités spécifiques de la parole est que les langues communiquent également des stéréotypes nationaux. Les non-français peuvent déjà associer les francophones à la puissance douce de la France - sa nourriture et son vin, Paris, la Côte d'Azur et toutes les associations romantiques qui en découlent. Pour les natifs français, bien sûr, ces associations sont beaucoup plus spécifiques à l'accent.

Mais le fait de prendre un accent pourrait-il vous aider à paraître plus jeune ou plus masculin ? Les êtres humains disposent d'une gamme vocale remarquable, mais aussi d'une bonne capacité à détecter les faussaires et ne sont pas facilement trompés, affirme Mme Pisanski, en se référant aux données d'une étude non encore publiée. "Si nous pouvions tromper les gens en permanence avec notre voix, tout le système de communication s'effondrerait", ajoute-t-elle.

Selon Mme Pisanski, le désir de donner une impression de compétence pourrait être l'une des raisons de l'augmentation du "fry vocal" chez les jeunes femmes américaines. On parle de "fry vocal" lorsque la hauteur de la voix tombe en dessous d'un niveau naturel, créant ainsi un son rugueux.

"Je pense qu'il s'agit peut-être d'un effet secondaire de la volonté des femmes de parler d'une voix plus basse et plus dominante, mais nous avons des limites biologiques à ce que nous pouvons faire", explique Mme Pisanski. "Et c'est pourquoi le fry vocal est plus commun dans les voix des femmes que dans celles des hommes. Les hommes peuvent aller beaucoup plus bas naturellement."

"D'après ce que je sais des travaux les plus récents, il ne semble pas vraiment que la femme ait l'air plus intelligente, du moins d'après les quelques études que j'ai vues", ajoute-t-elle. Par exemple, si votre voix est trop basse, le grésillement vocal pourrait nuire à vos perspectives d'emploi, peut-être parce que le trope des femmes parlant avec une voix rauque est culturellement associé au manque de sérieux, suggèrent les auteurs.

Crédit photo, Michal Bialozej/BBC Légende image, Des études ont montré que les femmes ont tendance à baisser le ton de leur voix lorsqu'elles parlent à un homme qu'elles trouvent attirant.

Si vous avez besoin d'une autre raison pour ne pas prendre l'accent, il est prouvé qu'il est payant d'être tout à fait moyen. On pense que les personnes d'apparence et de voix moyennes ont davantage de complexes majeurs d'histocompatibilité (CMH) hétérozygotes. Il s'agit d'une séquence d'ADN qui code pour des protéines de surface qui aident notre système immunitaire à détecter les cellules de notre corps qui nous appartiennent et celles qui nous sont étrangères. Cette capacité nous permet d'identifier rapidement les agents pathogènes et de les détruire. Par conséquent, les individus moyens sont mieux placés pour transmettre les gènes utiles à un système immunitaire sain.

Il se pourrait également que les personnes à la voix moyenne soient plus faciles à comprendre, en partie parce que nous sommes exposés à la moyenne plus fréquemment qu'aux personnes aux extrêmes. "Nous n'aimons vraiment pas ce que nous ne connaissons pas", ajoute Mme Barkat-Defradas.

Vous remarquerez que la plupart de ces recherches ont été menées sur des personnes hétérosexuelles, en partie parce que les biologistes évolutionnistes veulent trouver des explications aux comportements humains modernes dans les pressions sélectives auxquelles nos ancêtres étaient exposés. Selon la théorie, nos ancêtres féminins auraient recherché des qualités masculines, car les hommes forts peuvent mieux s'occuper de leur famille, tandis que les hommes recherchaient des femmes jeunes ayant plus d'années de vie active devant elles.

Lorsque j'ai posé la question à Mme Pisanski, elle a reconnu qu'il existait un parti pris pour l'étude des voix masculines. Les recherches effectuées sur les homosexuels ont surtout porté sur les préférences des hommes et ont montré que les hommes homosexuels avaient des goûts similaires à ceux des femmes hétérosexuelles. En revanche, peu de recherches ont été menées sur les femmes LGBT+.

Ces théories sont fondées sur des explications purement biologiques de la séduction. Mais ces théories sont-elles encore pertinentes aujourd'hui ? Seulement si votre principale motivation est de vous accoupler avec quelqu'un qui donnera de bons gènes à vos enfants.