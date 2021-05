Singapour : comment se passe la vie dans le meilleur endroit pour vivre pendant le Covid ?

Une vie presque normale et une dissonance profonde

La vie est presque normale : je peux voir ma famille à tout moment ou rencontrer des amis pour dîner au restaurant, bien que nous ne puissions pas être plus de huit personnes. Les masques sont obligatoires partout, même à l'extérieur, mais on peut les enlever pour faire de l'exercice ou manger.

Beaucoup d'entre nous sont de retour au travail, dans un bureau à distance sociale, et vous pouvez aller voir un film, un concert ou faire du shopping - à condition de porter votre masque et de vous enregistrer sur une application de recherche de contacts.

Les écoles et les garderies sont ouvertes, et le week-end, je peux emmener mes enfants n'importe où - bien que de nombreux lieux aient une capacité réduite pour assurer la distanciation sociale, de sorte que la planification du week-end ressemble beaucoup à la préparation d'un exercice militaire (je suis le soldat malchanceux, mes enfants sont les généraux).

Environ 15 % de notre population a été entièrement vaccinée depuis le début de l'année. Cette statistique est en partie due à une base réduite - nous ne sommes qu'environ six millions - mais aussi à un déploiement bien mené, à une grande confiance dans le gouvernement et à une diminution de l'hésitation à se faire vacciner.

Nous sommes donc en sécurité et nous nous en sortons bien - le port obligatoire du masque, la recherche agressive des contacts et les restrictions prolongées sur les voyages et les grands rassemblements ont tous contribué à cette situation, tout comme le fait que nous sommes une île aux frontières facilement contrôlées, avec d'importantes réserves financières et un système impitoyablement efficace.