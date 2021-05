'Disaster Girl': un mème emblématique vendu à $500 000

Mlle Roth l'a vendu lors d'une vente aux enchères jeudi en tant que jeton non fongible - de l'anglais non-fungible token NFT - un certificat de propriété numérique utilisé pour permettre de vérifier la rareté numérique.

En janvier 2005, Zoë Roth et son père Dave sont allés voir un incendie sous contrôle - un bâtiment incendié intentionnellement pour dégager une propriété - dans le quartier de Mebane, en Caroline du Nord.

Un NFT est un jeton numérique unique, crypté avec la signature d'un artiste, qui vérifie sa propriété et est attaché en permanence à la pièce. Il permet de vendre des versions originales de contenus en ligne populaires - tels que des mèmes viraux et des tweets - comme s'il s'agissait d'œuvres d'art physiqu

Le NFT est marqué d'un code qui permettra aux Roth - qui ont dit qu'ils partageraient les bénéfices - de conserver le droit d'auteur et de recevoir 10 % des bénéfices des ventes futures.

Les créateurs de mèmes l'ont édité en images de catastrophes naturelles et d'accidents tels que le Titanic.

"Il suffit de l'adapter comme vous le souhaitez", déclare-t-elle au New York Times. "J'adore les voir parce que je n'en ferais jamais moi-même, mais j'aime voir à quel point les gens sont créatifs."

Le 19 février, un Gif animé de Nyan Cat - un mème 2011 d'un chat volant pop-tarte - s'est vendu à plus de 500 000 $.

Quelques semaines plus tard, le fondateur de Twitter, Jack Dorsey, a répertorié un NFT du tout premier tweet, avec des enchères atteignant 2,5 millions de dollars.

Mlle Roth affirme qu'elle donnerait le produit de la vente à des organismes de bienfaisance et l'utiliserait pour rembourser son prêt étudiant.

"Les gens qui sont dans les mèmes et deviennent viraux c'est une chose, mais la façon dont Internet a conservé ma photo et l'a rendue virale, la garde pertinente, est tellement folle pour moi", dit-elle au New York Times.