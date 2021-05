Comment des assistantes sexuelles aident les soldats israéliens blessés

Par Yolande Knell et Phil Marzouk

BBC News, Tel Aviv

il y a 25 minutes

Dans de nombreux pays, la sexothérapie de substitution - qui consiste à engager une personne pour jouer le rôle de partenaire sexuel d'un patient - est controversée et peu pratiquée. En Israël, cependant, elle est disponible aux frais du gouvernement pour les soldats qui ont été gravement blessés et ont besoin d'une rééducation sexuelle.

La salle de consultation de Tel Aviv de la sexologue israélienne Ronit Aloni ressemble à ce que l'on peut attendre. Il y a un petit canapé confortable pour ses clients et des diagrammes biologiques des organes génitaux masculins et féminins, qu'elle utilise pour ses explications.

Mais ce qui se passe dans la pièce voisine, équipée d'un canapé-lit et de bougies, est plus surprenant.

C'est là que des partenaires de substitution rémunérés aident à enseigner à certains des clients d'Aloni comment avoir des relations intimes et, finalement, comment avoir des rapports sexuels.

"Cela ne ressemble pas à un hôtel - cela ressemble plus à une maison, à un appartement", explique Aloni. Il y a un lit, un lecteur de CD, une douche attenante - et des œuvres d'art érotiques ornent les murs.

"La thérapie sexuelle est, à bien des égards, une thérapie de couple et si quelqu'un n'a pas de partenaire, le processus ne peut pas être mené à son terme", poursuit-elle. "Le substitut - elle ou il - est là pour modéliser le rôle du partenaire dans un couple".

Bien que les critiques assimilent cette pratique à de la prostitution, en Israël, elle est devenue acceptée au point que l'État prend en charge les frais des soldats dont les blessures affectent leur capacité à avoir des relations sexuelles.

"Les gens ont besoin de sentir qu'ils peuvent donner du plaisir à quelqu'un d'autre et qu'ils peuvent obtenir du plaisir de quelqu'un d'autre", déclare Aloni, qui a un doctorat en réhabilitation sexuelle.

"Les gens viennent pour une thérapie. Ils ne viennent pas pour le plaisir. Il n'y a rien de semblable à la prostitution", ajoute-t-elle fermement.

"De plus, 85 % des séances portent sur l'intimité, le toucher, le don et la réception, la communication - il s'agit d'apprendre à être une personne et à entrer en relation avec d'autres personnes. Au moment où vous avez une relation sexuelle, c'est la fin du processus."

M. A, comme il veut être connu, est l'un des premiers soldats à avoir obtenu du ministère israélien de la défense qu'il finance une thérapie par substitution sexuelle après un accident qui a changé sa vie il y a près de 30 ans, alors qu'il était réserviste.

Une chute en hauteur l'a laissé paralysé à partir de la taille et incapable d'avoir des relations sexuelles comme il l'avait fait auparavant.

"Quand j'ai été blessé, j'ai fait une liste de choses à faire", dit-il. "Je dois [être capable] de prendre une douche tout seul, de manger, de m'habiller tout seul, de conduire tout seul et d'avoir des rapports sexuels de manière indépendante".

Monsieur A était déjà marié et avait des enfants, mais sa femme ne se sentait pas à l'aise pour parler de sexe avec des médecins ou des thérapeutes, elle l'a donc encouragé à demander de l'aide à Aloni.

Il explique comment Aloni lui a donné des indications et un retour d'information à lui et à son partenaire de substitution avant et après chaque séance.

"Vous commencez par le début : vous touchez ceci, vous touchez cela, puis vous progressez pas à pas jusqu'à la dernière étape, l'orgasme", explique-t-il.

M. A soutient qu'il était juste que l'État paie ses séances hebdomadaires, comme il l'a fait pour d'autres parties de sa rééducation. Aujourd'hui, le coût d'un programme de traitement de trois mois est de 5 400 dollars (2 949 706 FCFA).

"Ce n'était pas le but de ma vie d'aller chez un substitut, d'accord, j'étais blessé et je voulais me réhabiliter dans tous les aspects de ma vie", dit-il, assis dans son fauteuil roulant, en survêtement, en route pour jouer au tennis de table.

"Je ne suis pas tombé amoureux de la femme qui m'a servi de substitut. J'étais marié. C'était juste pour étudier la technique qui permet d'atteindre le but. J'ai pris ça comme une chose très logique que je devais faire".

Il rejette la responsabilité des idées fausses sur le sexe sur les Occidentaux.

"Le sexe fait partie de la vie, c'est la satisfaction de la vie", dit-il. "Ce n'est pas que je fais le Casanova, ce n'est pas ça le problème".

Un flux constant de personnes d'âges et de milieux différents rend visite à Aloni dans sa clinique discrète.

Nombre d'entre elles ont du mal à avoir une relation amoureuse en raison de problèmes d'intimité ou d'anxiété, ou ont été victimes d'abus sexuels. D'autres souffrent de problèmes de santé physique et mentale.

Depuis le début de sa carrière, Aloni s'est particulièrement intéressée aux clients handicapés. Plusieurs de ses proches parents étaient handicapés, notamment son père, pilote, qui a souffert d'une lésion cérébrale après un accident d'avion.

"Toute ma vie, j'ai côtoyé des personnes qui devaient faire face à différents handicaps et les surmonter", dit-elle. "Toutes ces personnes étaient très bien réhabilitées et j'avais donc cette approche très optimiste".

Pendant ses études à New York, Aloni s'est rapprochée d'un substitut qui travaillait avec des personnes handicapées.

Lorsqu'elle est revenue en Israël à la fin des années 1980, elle a obtenu l'approbation des principaux rabbins pour le recours à des substituts sexuels et a commencé à dispenser une thérapie dans un centre de réadaptation situé dans un kibboutz religieux - une communauté rurale.

Les rabbins n'avaient qu'une seule règle : aucun homme ou femme marié ne pouvait être mère porteuse, et Aloni l'a suivie depuis lors.

Au fil du temps, elle a obtenu le soutien des autorités israéliennes. Sur les quelque 1 000 personnes qui ont bénéficié d'une thérapie sexuelle avec mère porteuse dans sa clinique, des dizaines sont des vétérans de l'armée blessés, dont beaucoup souffrent de traumatismes cérébraux ou de lésions de la moelle épinière, et dont le traitement a été financé par l'État.

Aloni pense que la culture familiale d'Israël et son attitude envers les forces armées ont joué en sa faveur. À 18 ans, la plupart des Israéliens sont appelés au service militaire et ils peuvent continuer à servir comme soldats de réserve jusqu'à un âge moyen.

"Nous sommes en situation de guerre tout le temps depuis la création du pays", dit-elle.

"Tout le monde en Israël connaît des gens qui ont été blessés, ou qui sont morts, et tout le monde a une approche positive pour indemniser ces personnes. Nous nous sentons obligés envers eux."

Un grand homme d'environ 40 ans est assis dans son jardin, dans le centre d'Israël, une couverture sur les genoux. C'est un ancien soldat de réserve dont la vie a été brisée lors de la guerre du Liban en 2006.

David - comme nous l'appellerons - est resté incapable de parler ou de bouger.

Il ne peut communiquer qu'avec l'aide de son ergothérapeute - si elle soutient son bras et tient un stylo dans sa main, il peut écrire sur un tableau blanc.

"J'étais une personne ordinaire. Je revenais d'un voyage en Extrême-Orient. J'étudiais à l'université et je travaillais comme barman. J'aimais le sport et être avec mes amis", raconte David.

Lorsque son unité militaire a été attaquée, il a été gravement blessé à la jambe et à la tête et a passé trois ans à l'hôpital.

Pendant cette période, il dit avoir perdu le goût de vivre.

Les choses n'ont commencé à s'arranger que lorsque ses ergothérapeutes lui ont suggéré de suivre une thérapie par substitution sexuelle.

"Quand j'ai commencé la thérapie de substitution, je me sentais comme un loser, comme un moins que rien. Avec la thérapie. J'ai commencé à me sentir comme un homme, jeune et beau", raconte David.

"C'était la première fois que je ressentais cela depuis ma blessure. Cela m'a donné de la force et de l'espoir."

Il s'agissait d'une relation intime que David a entamée en sachant qu'elle devrait se terminer. Y avait-il donc un risque qu'il soit blessé émotionnellement ?

"Au départ, c'était difficile pour moi car je voulais la mère porteuse pour moi tout seul", dit-il. "Mais je me suis rendu compte que même si nous ne sommes pas partenaires, nous sommes toujours de bons amis. Et ça en vaut la peine. Ça vaut tout. Cela vous aide simplement à vous reconstruire à nouveau."

Alors que les règles habituelles veulent que les mères porteuses et les clients ne puissent pas être en contact en dehors de la thérapie, David et sa mère porteuse - une femme qui utilise le pseudonyme de Seraphina - ont reçu une permission spéciale de la clinique du Dr Aloni pour rester en contact à la fin de leurs sessions.

Depuis le traitement, les proches de David disent avoir constaté une transformation chez lui. Il s'est concentré sur ses projets d'avenir.

Bien que sa vie sexuelle reste très difficile, avant que Covid-19 ne frappe, il avait commencé à se sociabiliser davantage, sortant avec l'aide de ses soignants.

Seraphina a travaillé comme mère porteuse avec Ronit Aloni pendant plus de dix ans. Elle est mince, a les cheveux coupés au carré, est chaleureuse et s'exprime bien.

Elle a récemment publié un livre sur ses expériences. Intitulé More than a Sex Surrogate, les éditeurs le décrivent comme "un mémoire unique sur l'intimité, les secrets et la façon dont nous aimons".

Comme toutes les mères porteuses de la clinique de Tel Aviv, Seraphina a un autre travail. Le sien est dans le domaine de l'art. Elle dit avoir accepté son rôle pour des raisons altruistes.

"Je voulais vraiment aider tous ces gens qui souffrent sous [la surface] et qui ont tous ces secrets cachés avec lesquels ils se promènent, car je savais que j'en avais la capacité", explique-t-elle.

"Je n'avais aucun problème avec l'idée d'utiliser la sexualité, mon corps ou le toucher dans le processus thérapeutique. Et le sujet me fascinait, la sexualité me fascinait."

Seraphina se décrit comme "une sorte de guide touristique", disant qu'elle emmène ses clients dans un voyage dont elle connaît le chemin.

Elle a travaillé avec une quarantaine de clients, dont un autre soldat, mais dit que la gravité des blessures de David a posé un défi unique. Elle a appris à l'aider à écrire pour qu'ils puissent discuter en privé.

"David est le cas le plus extrême jamais connu. C'était comme marcher dans un désert - vous n'aviez aucune idée de la direction [dans laquelle] aller", dit-elle.

"J'ai dû être très, très créative parce qu'il ne bouge pas du tout. J'ai déplacé son corps comme j'imaginais qu'il l'aurait fait s'il avait pu. Il sentait son corps mais ne pouvait pas le bouger.

"Il disait toujours : 'Elle sait exactement ce que je veux, même si je ne dis rien'. Donc, c'était vraiment flatteur."

Tout en étant mère porteuse, Seraphina a eu des petits amis qui, dit-elle, acceptent ce qu'elle fait. Mais elle connaît d'autres femmes et hommes qui ont cessé d'agir en tant que mères porteuses pour le bien de leurs partenaires personnels ou pour se marier.

Elle explique que dire au revoir à ses clients après une relation intime est nécessaire mais peut être difficile.

"Je dis que c'est comme partir en vacances. Nous avons l'occasion d'avoir une relation merveilleuse pendant un certain temps et nous devons la saisir ou l'abandonner.

"Et c'est la rupture la plus heureuse que l'on puisse avoir. C'est pour de bonnes raisons. Je peux pleurer parfois, mais en même temps, je suis tellement heureuse.

"Quand j'entends que quelqu'un est en couple, a eu un bébé ou s'est marié, c'est inimaginable à quel point je suis heureuse, ravie et reconnaissante pour ce que je fais."

Tard dans la soirée, Ronit Aloni est encore au travail, donnant une conférence en ligne à un groupe de sexologues d'Europe et d'Amérique du Sud.

Elle raconte des cas et cite des études suggérant que la gestation pour autrui est plus efficace que la thérapie psychologique classique pour traiter les problèmes sexuels.

"C'est très intéressant, les thérapeutes qui ont déjà travaillé avec des substituts ont tous dit qu'ils le referaient", leur dit-elle.

La chirurgie moderne aidant les soldats plus gravement blessés à survivre, elle pense que le traitement par substitution pourrait être utilisé plus largement.

"Vous ne pouvez pas réhabiliter une personne sans réhabiliter son estime de soi, sa perception d'être un homme ou une femme", dit-elle.

"Vous ne pouvez pas ignorer cette partie de notre vie. Elle est très importante, puissante. C'est le centre de notre personnalité. Et on ne peut pas se contenter d'en parler. La sexualité est quelque chose de dynamique, c'est quelque chose qui doit être entre nous et les autres personnes."

Selon Aloni, la société moderne a développé des attitudes malsaines envers le sexe.

"Nous savons comment plaisanter sur la sexualité. Nous savons comment humilier les gens, nous savons être très conservateurs ou trop extrêmes sur la sexualité", dit-elle.

"Ce n'est jamais vraiment équilibré. Elle n'est jamais intégrée à notre vie comme elle est censée l'être, et la sexualité, c'est la vie. C'est ainsi que nous apportons la vie. C'est la nature !"

Illustrations par Katie Horwich

