Une albinos abandonnée lorsqu'elle était bébé est devenue mannequin pour Vogue

Jennifer Meierhans

BBC News

il y a une heure

Crédit photo, @Luxvisualstorytellers

Lorsque Xueli était un bébé, ses parents l'ont abandonnée dans le jardin d'un orphelinat. En Chine, beaucoup voient l'albinisme comme une malédiction.

Cette maladie génétique rare entraîne un manque de pigmentation qui rend la peau et les cheveux de Xueli extrêmement pâles. Il rend également la jeune fille très sensible à la lumière du soleil.

Mais c'est son apparence différente qui l'a poussée à poursuivre une carrière de mannequin. Aujourd'hui, à 16 ans, elle est apparue dans le magazine Vogue et dans de nombreuses campagnes publicitaires pour de grands créateurs.

Xueli Abbing a partagé son histoire avec la journaliste de la BBC Jennifer Meierhans.

A ne pas manquer sur BBC Afrique :

Crédit photo, Biel Capllonch

Le personnel de l'orphelinat m'a appelé Xue Li. Xue signifie neige et Li signifie belle. J'ai été adoptée à l'âge de 3 ans et je suis allée vivre avec ma mère et ma sœur aux Pays-Bas.

Ma mère disait qu'il n'y avait pas de nom plus parfait pour moi que celui que j'avais. Elle pensait qu'il était important de garder une référence à mes racines chinoises.

À l'époque où je suis né en Chine, le gouvernement avait une politique d'un enfant par famille. Vous n'avez pas eu de chance si vous avez eu un enfant atteint d'albinisme.

Certains, comme moi, ont été abandonnés, d'autres ont été enfermés ou, s'ils ont été envoyés à l'école, leurs cheveux ont été teints en noir.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Les albinos africains victimes d'une véritable chasse à l'homme

Mais dans certains pays africains, les albinos sont persécutés, leurs membres peuvent être coupés ou ils peuvent être tués.

Les sorciers utilisent leurs os pour fabriquer des médicaments, car beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent guérir les maladies. Mais bien sûr, ce n'est pas vrai. Ces croyances sont des mythes.

J'ai eu de la chance : j'ai été abandonnée.

Mes parents biologiques n'ont laissé aucune information sur moi, donc je ne sais pas quand est mon anniversaire.

Mais il y a un an, j'ai fait radiographier ma main pour avoir une idée plus précise de mon âge, et les médecins ont estimé qu'elle avait plutôt 15 ans.

Crédit photo, Jet van Gaal

J'ai commencé le mannequinat par hasard, à l'âge de 11 ans. Ma mère était en contact avec un designer originaire de Hong Kong.

Elle a un fils atteint d'une fente labiale et a décidé de créer des vêtements très élégants pour lui, afin que les gens ne se contentent pas de regarder sa bouche.

Elle a appelé la campagne "imperfections parfaites" et m'a demandé si je voulais participer à son défilé de mode à Hong Kong. C'était une expérience incroyable.

Après cela, j'ai été invitée à une série de séances de photos, dont l'une pour Brock Elbank dans son studio de photographie à Londres.

Il a posté mon portrait sur Instagram et l'agence de mannequins Zebedee Talent m'a contactée pour me demander si je voulais participer à leur projet visant à faire représenter les personnes handicapées dans le secteur de la mode.

L'une des photos que Brock a prises de moi est apparue dans l'édition italienne 2019 de Vogue, dont Lana Del Rey faisait la couverture.

À l'époque, je ne connaissais pas l'importance du magazine et il m'a fallu un certain temps pour comprendre pourquoi les gens étaient si enthousiastes à son sujet.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Kenya : concours de beauté pour albinos

Dans le mannequinat, avoir l'air différent est une bénédiction, pas une malédiction, et cela me donne une plateforme pour sensibiliser les gens à l'albinisme.

La campagne Kurt Geiger est un excellent exemple qui me permet de montrer mes différences. J'ai été autorisée à créer et à diriger la séance avec ma sœur car, en raison des restrictions liées au coronavirus, le photographe ne pouvait pas être présent dans le studio.

Cela signifie que j'ai pu m'exprimer comme je le voulais et je suis très fier du résultat.

Il existe toujours des mannequins d'un mètre quatre-vingt et très maigres, mais les personnes handicapées ou différentes sont de plus en plus présentes dans les médias et c'est très bien, mais cela devrait être normal.

Les modèles atteints d'albinisme sont souvent stéréotypés sur les photos pour représenter des anges ou des fantômes et cela me rend triste. Surtout parce qu'il perpétue les croyances qui mettent en danger la vie des enfants atteints d'albinisme dans des pays comme la Tanzanie et le Malawi.

Crédit photo, Kurt Geiger

Qu'est-ce que l'albinisme ?

L'albinisme affecte la production de mélanine, le pigment qui donne leur couleur aux yeux, à la peau et aux cheveux.

Les personnes atteintes d'albinisme ont une quantité réduite de mélanine ou n'en ont pas du tout.

La prévalence de l'albinisme varie dans le monde entier.

Le terme "personne atteinte d'albinisme" est préféré à celui d'"albinos", qui est souvent utilisé de manière péjorative.

Crédit photo, Marcel Schwab

Mon albinisme signifie que je n'ai qu'une vision de 8 à 10 % et que je ne peux pas regarder directement la lumière car mes yeux me font mal.

Parfois, s'il y a trop de lumière dans une séance, je dis : "Puis-je fermer les yeux ou pouvez-vous adoucir la lumière ?" Ou je dis : "Ok, vous pouvez prendre trois photos au flash avec mes yeux ouverts et pas plus".

Au début, ils peuvent penser que c'est difficile, mais lorsqu'ils prennent la première photo, ils disent "wow", et ils sont très heureux des résultats.

Mes managers disent aux clients : "Si tu ne peux pas le faire comme ça, tu ne peux pas avoir Xueli". Il est important pour eux que je me sente à l'aise.

Crédit photo, Rob Jansen

Les gens me disent que ma déficience visuelle me donne un point de vue différent et que je vois des détails que les autres ne voient pas. Cela me permet également de ne plus me soucier de la vision traditionnelle de la beauté.

Peut-être parce que je ne peux pas tout voir correctement, je me concentre davantage sur les voix des gens et ce qu'ils ont à dire.

Leur beauté intérieure est donc plus importante pour moi.

J'aime être mannequin parce que j'aime rencontrer de nouvelles personnes, pratiquer mon anglais et voir que les gens sont contents de mes photos.

Je veux utiliser la modélisation pour parler de l'albinisme et dire qu'il s'agit d'une maladie génétique, pas d'une malédiction.

La façon d'en parler est de dire " une personne atteinte d'albinisme ", parce que dire " un albinos " semble définir qui vous êtes.

Les gens me disent que je dois accepter les choses de mon passé, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que vous devez regarder ce qui s'est passé et le comprendre, mais pas l'accepter. Je ne vais pas accepter que des enfants soient tués à cause de leur albinisme. Je veux changer le monde.

Crédit photo, Anne Weidinger

Je veux que les autres enfants atteints d'albinisme, ou de toute autre forme de handicap ou de différence, sachent qu'ils peuvent faire et être tout ce qu'ils veulent.

Pour moi, je suis différent à certains égards, mais identique à d'autres. J'aime le sport et l'escalade et je peux le faire aussi bien que n'importe qui. Les gens peuvent dire que vous ne pouvez pas faire certaines choses, mais vous le pouvez, essayez simplement.

Toutes les photos sont soumises à des droits d'auteur.

Regarder :