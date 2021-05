Ce que la sonorité de votre nom dit de vous

il y a 18 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Kate est perçu comme un nom à consonance piquante et peut déclencher certaines émotions chez les gens.

Imagine deux personnages de dessins animés, l'un rond et l'autre hérissé. Lequel appellerais-tu Bouba, et lequel, Kiki ? Et lequel, selon vous, est le plus extraverti ?

De façon peut-être surprenante, la plupart d'entre vous attribueront probablement le même nom et les mêmes caractéristiques à chacune des formes. De plus en plus d'études suggèrent que les gens ont tendance à porter une série de jugements basés uniquement sur le son d'un mot ou d'un nom.

Ce phénomène est connu sous le nom d'effet bouba-kiki, ou effet maluma-takete, car notre esprit associe certains sons à des formes.

Dans de nombreuses langues, les gens ont tendance à associer les sons b, m, l et o (comme dans les mots inventés bouba et maluma) à des formes rondes. Les sons k, t, p et i, comme dans les mots absurdes kiki et takete, sont généralement perçus comme des pointes. Ces associations peuvent être en partie ancrées dans l'expérience physique de la prononciation et de l'audition des sons, certains d'entre eux étant plus difficiles à prononcer et plus abrupts que d'autres.

A ne pas manquer sur BBC Afrique :

Étonnamment, l'effet bouba-kiki s'étend même aux relations humaines et à la façon dont nous imaginons la personnalité de personnes que nous n'avons jamais rencontrées.

Le psychologue cognitif David Sidhu, de l'University College London, et la psycholinguiste Penny Pexman, de l'université de Calgary, ont découvert que les gens perçoivent certains noms de personnes, comme Bob et Molly, comme ronds, et d'autres, comme Kirk et Kate, comme pointus. En français, ils ont démontré, avec un collaborateur, le même effet avec le Benoît "rond" par rapport à l'Éric "pointu". Dans une autre étude, les participants ont imaginé que les personnes portant ces noms avaient des personnalités métaphoriquement rondes ou pointues.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les gens ont tendance à considérer que le son de la lettre "i" est hérissé, alors que le "o" a une forme beaucoup plus ronde dans la bouche.

"Nous avons constaté que si l'on compare des prénoms à la consonance très douce, comme Molly, à des prénoms à la consonance plus dure, comme Kate, les prénoms à la consonance plus douce, comme Molly, sont associés à des choses comme le fait d'être plus agréable, plus émotif, plus consciencieux, alors que les prénoms à la consonance plus dure, plus pointue, sont considérés comme plus extravertis", explique Sidhu.

Ces associations lointaines peuvent provenir de la façon dont ces sons sont perçus dans notre bouche, selon Sidhu. Si vous pensez à la prononciation d'un "m" par rapport à celle d'un "t", par exemple, le son "m" semble beaucoup plus doux, et cela, par analogie, rend compte de la douceur de la forme arrondie par rapport à la forme en pointe." Les sons comme le "t" et le "k" peuvent être plus énergiques et donner une impression d'extraversion, d'entrain et de vivacité.

Et cette sensation buccale des mots que nous utilisons peut influencer notre perception du monde. À tout moment, nous utilisons une série d'indices subtils pour rassembler des informations provenant de tous nos sens et pour porter des jugements et faire des prédictions sur notre environnement.

"Il y a quelque chose dans la façon dont les humains sont fondamentalement associatifs", explique M. Pexman. "Nous voulons voir des modèles dans les choses, nous voulons trouver des connexions entre les choses, et nous les trouverons même entre les sons, et les choses que ces sons représentent dans le monde."

Ces associations peuvent nous aider dans des tâches importantes de la vie réelle, telles que l'apprentissage des langues et l'estimation de la signification de mots inconnus. En anglais, les mots désignant des choses rondes ont souvent une consonance ronde, comme dans "blob", "balloon", "ball", "marble". Des mots comme "prickly", "spiny", "sting" et "perky" ont une consonance et une signification piquantes.

Les sons peuvent également indiquer la taille. Un son i est lié à la petitesse, tandis qu'un son o indique la grandeur. Certains de ces liens existent dans des milliers de langues, le son i apparaissant de manière disproportionnée dans les mots désignant la "petite" dans le monde entier.

Pour les personnes qui apprennent de nouveaux mots, qu'il s'agisse de bébés, de tout-petits ou d'adultes, ces modèles peuvent être très utiles. Les tout-petits et même les bébés associent déjà des sons ronds à des formes rondes. Les parents ont tendance à utiliser les associations son-forme pour souligner le sens de certains mots, comme "minuscule". Les adultes tirent profit des associations lorsqu'ils apprennent une nouvelle langue, car il leur est plus facile de deviner ou de se souvenir de mots étrangers lorsque leur son correspond à leur sens.

Certains affirment que ces liens intuitifs entre les sons et leur signification pourraient même être un vestige des premiers stades de l'évolution du langage de l'humanité, et que le langage humain lui-même a commencé comme une chaîne de sons expressifs et intuitifs.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le mot "épineux" est aussi épineux qu'il le semble, et de telles associations peuvent aider à l'apprentissage des langues.

En revanche, lorsqu'il s'agit de la personnalité des gens, le son n'est pas du tout un guide fiable. Sidhu, Pexman et leurs collaborateurs ont testé s'il existait un lien entre le nom d'une personne et sa personnalité, peut-être parce que le son rond ou pointu du nom déteint sur la personne qui le porte. Ils n'ont trouvé aucune association de ce type.

"Les gens se tourmentent pour les noms des bébés. Ils s'attendent à ce que l'étiquette ait une telle importance", explique M. Pexman. "Nos données suggèrent que, même si c'est ce que nous pensons, si vous appelez l'enfant Bob, il n'est pas plus susceptible de se retrouver avec un ensemble de traits de personnalité qu'un autre."

Au contraire, notre réaction à un nom en révèle probablement davantage sur nos propres préjugés. "Cela suggère que nous sommes prêts à lire dans le nom d'une personne beaucoup de choses qui ne sont probablement pas un indice de ce qu'est réellement cette personne", déclare Pexman.

Les résultats préliminaires d'une étude en cours menée par Sidhu, Pexman et leurs collaborateurs suggèrent que la sonorité d'un nom a moins d'impact à mesure que nous en apprenons davantage sur les gens. Lorsqu'on a montré aux participants des vidéos de personnes portant des noms supposés ronds ou pointus, les noms n'ont fait aucune différence dans leur jugement sur ces personnes.

"Lorsque vous ne disposez que du nom, comme dans ces études où l'on vous montre simplement un nom et où l'on vous interroge sur la personnalité, alors peut-être que ces sons joueront un rôle", explique Sidhu. "Mais lorsque vous commencez à obtenir plus d'informations sur la personne, ces informations réelles sur la personnalité vont probablement l'emporter sur ces préjugés."

Ces recherches s'inscrivent dans un ensemble croissant de preuves qui remettent en cause une opinion longtemps défendue en linguistique : les sons sont arbitraires et n'ont pas de signification intrinsèque. Au contraire, on a constaté que certains sons évoquent des associations cohérentes non seulement avec des formes et des tailles, mais aussi avec des saveurs et des textures.

Le chocolat au lait, le brie et l'eau plate ont tendance à être perçus comme des bouba/maluma, tandis que les chips, le chocolat amer, le chocolat à la menthe et l'eau gazeuse sont plutôt perçus comme des kiki/takete.

Selon Suzy Styles, psycholinguiste à la Nanyang Technological University de Singapour, ces associations sensorielles reflètent également notre environnement physique au sens large. Des sons comme b, m et oo contiennent des composantes de basse fréquence, tandis que des sons comme k, t et i contiennent des composantes de haute fréquence. Les fréquences plus élevées sont à leur tour associées à la luminosité, à la petitesse et à la netteté, et pas seulement dans le langage humain.

"On peut penser à un gros tambour qui produit un son plus bas, plus fort et plus long, par opposition à un tout petit tambour jouet qui produit un son plus petit, plus aigu et plus court. Ce ne sont là que des propriétés physiques de notre environnement", explique M. Styles. "Il est donc logique qu'un cerveau qui grandit dans cet environnement coordonne les informations de cette manière."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les noms plus ronds et plus doux comme Molly sont souvent associés à des personnes agréables.

Aussi répandu que soit l'effet bouba-kiki, il peut être modifié ou annulé par différents facteurs, tels que notre propre répertoire de sons natifs.

Mme Styles et son doctorant Nan Shang ont testé l'effet bouba-kiki avec le chinois mandarin. Le mandarin est une langue tonale, où le sens d'un mot peut changer complètement en fonction du ton dans lequel il est prononcé. En anglais, le ton peut être porteur de sens, par exemple en signalant une question, mais pas dans la même mesure qu'en mandarin. Les chercheurs ont présenté à des anglophones et à des mandarinophones deux tons de chinois mandarin, l'un aigu et l'autre grave. Les participants anglophones à l'expérience ont perçu le ton aigu comme étant hérissé, et le ton descendant comme étant arrondi. Mais les mandarinophones ont tiré la conclusion inverse, en imaginant le ton aigu comme étant arrondi, et le ton descendant comme étant pointu.

Une explication possible est que si nous ne sommes pas familiers avec les tons d'une langue, comme c'est le cas des anglophones, nous les entendons principalement comme des sons aigus ou graves, et formons des associations basées sur la hauteur. Mais si nous sommes familiers avec les tons, comme c'est le cas des Chinois, nous pouvons être capables de distinguer des nuances plus fines. Dans l'expérience, les locuteurs mandarins ont entendu le ton élevé comme étant lisse, prolongé et régulier, et donc arrondi. Le son descendant était ressenti comme abrupt, car il tombait soudainement, ce qui le rendait hérissé.

D'autres études ont également révélé des variations dans le modèle bouba-kiki. Les Himba, une communauté isolée du nord de la Namibie qui parle la langue Otjiherero, considèrent que le bouba est rond et le kiki anguleux, conformément à la tendance générale. Mais ils ont trouvé que le chocolat au lait avait un goût de piquant, ce qui suggère que nos associations sensorielles ne sont pas universelles.

Lorsque Styles et la linguiste Lauren Gawne ont testé l'effet bouba-kiki sur des locuteurs de syuba, une langue de l'Himalaya au Népal, ils n'ont trouvé aucune réponse cohérente dans un sens ou dans l'autre. Les locuteurs du syuba semblaient désorientés par les mots inventés, peut-être parce qu'ils ne ressemblaient à aucun mot réel du syuba. Il était donc difficile de former des associations significatives. Une analogie serait de faire écouter à un anglophone le mot inventé "ngf", et de lui demander s'il est rond ou pointu. Il serait probablement difficile de faire un choix significatif.

"Lorsque nous entendons des mots qui ne correspondent pas au modèle de mots de notre langue maternelle, il est souvent difficile de faire des choses avec ce mot", explique M. Styles. "Nous ne pouvons pas le retenir dans notre mémoire à court terme assez longtemps pour prendre des décisions à son sujet."

Les facteurs culturels sont également susceptibles d'affecter nos réactions à la sonorité des noms de personnes. En anglais, les sons k et oo sont perçus comme intrinsèquement humoristiques. Les noms féminins anglais sont plus susceptibles de contenir des sons perçus comme petits, tels que le son i dans Emily, et comportent également plus de sons doux que les noms masculins. Mais dans d'autres langues, les noms peuvent suivre un schéma sonore complètement différent.

Sidhu n'a pas encore testé l'association nom-personnalité dans différentes langues, mais il s'attend à ce qu'elle varie. "Les sons de la langue que vous parlez pourraient l'affecter ; les sons les plus courants dans les noms pourraient l'affecter ; même les choses culturelles comme les idées sur la personnalité et les traits positifs ou négatifs, je peux imaginer que cela joue également un rôle."

Crédit photo, Getty Images Légende image, La sensation d'un mot dans votre bouche lorsque vous le prononcez peut déclencher des réactions psychologiques surprenantes.

La découverte de ces associations cachées permet de tirer une leçon importante de la vie réelle : nous nous fions probablement trop aux noms des autres.

Après tout, Sidhu et Pexman n'ont trouvé aucune preuve que les Bobs sont en fait plus amicaux, ou les Kirks plus extravertis. Leurs conclusions pourraient donner du poids aux appels à supprimer complètement les noms des processus importants et à rendre anonymes les CV ou les articles scientifiques en cours d'examen, afin de lutter contre les préjugés inconscients. Sidhu soutient cette idée.