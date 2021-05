Retour de Lamine Diack au Sénégal : les hauts et les bas d’une carrière au sommet

il y a 58 minutes

L'homme au cœur d'une affaire de corruption qui a marqué l'athlétisme mondial est rentré chez lui au Sénégal avec peu de fanfares. Les circonstances de son retour reflètent le respect qu'il suscite encore dans son pays d'origine, malgré la condamnation et les poursuites judiciaires en cours à l'étranger.

Un petit groupe de proches et d'amis a accueilli Lamine Diack à l'aéroport de Diass aux alentours de Dakar, lundi soir.

L' homme de 87 ans a été condamné à 4 ans de prison pour corruption et assigné à résidence en France depuis 2015.

Son retour a été rendu possible en partie par le club de football local qu'il dirigeait autrefois, qui a versé sa caution de 500 000 euros dans le cadre d'une deuxième affaire judiciaire en cours.

Vague de soutien

Et c'est finalement sa famille sportive du Jaraaf de Dakar, club de ligue 1 sénégalaise dont il était le président, qui s'est engagé à payer sa caution de 500 000 euros (327 millions FCFA).

"C'était des moments de bonheur et de fierté, sa présence en France n'avait que trop duré et la famille du Jaraaf est heureuse de ce dénouement. Il fallait voir comment il était heureux et en complicité avec ses filles", déclare-t-il à l'Agence de presse sénégalaise.