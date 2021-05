Pourquoi nous évaluons mal l'épuisement professionnel

À de nombreuses reprises, je me suis dit, ainsi qu'à mes amis et collègues, que j'étais en train de m'épuiser. Gagner sa vie en tant que freelance signifie souvent travailler de longues heures et essayer de faire en sorte que de nombreuses assiettes très différentes tournent en même temps.

Plusieurs fois par an, je me heurte à ce qui ressemble à un mur créatif : Je suis à court de bonnes idées et j'ai vraiment besoin de faire une sieste. Pendant longtemps, j'ai appelé cela un épuisement professionnel. Mais j'avais tort.

Nous avons tendance à considérer l'épuisement professionnel comme un phénomène intangible - une de ces choses que nous ne pouvons pas définir, et que nous savons juste quand nous le ressentons. En ce moment, nous sommes peut-être plus nombreux que jamais à le ressentir.

À ce stade de la pandémie, après plus d'un an passé à essayer de relever ses défis, le sentiment général est que nous avons touché le fond.

Mais il existe une définition scientifique de l'épuisement professionnel, ainsi que des normes permettant de le mesurer. Et sur la base de ces critères, beaucoup de gens qui pensent être épuisés - moi y compris - ne le sont pas vraiment. Cela ne signifie pas pour autant que nous ne sommes pas sur la bonne voie, et comprendre comment mesurer réellement le burnout peut aider les individus et les organisations à changer de cap avant qu'il ne soit trop tard.

Ce qu'est le burnout - et ce qu'il n'est pas

En 1981, Christina Maslach, professeur de psychologie à l'université de Californie à Berkeley, a mis au point le Maslach Burnout Inventory (MBI), afin de définir et de mesurer cet état.

"Le défi est que les gens utilisent le terme pour signifier différentes choses", explique Maslach. "C'est un terme accrocheur, donc les gens l'appliquent à toutes sortes de choses. Alors, parlons-nous tous le même langage ?"

Le MBI tente de clarifier le sujet en évaluant l'épuisement professionnel sur la base de trois critères : épuisement ou manque total d'énergie, sentiments de cynisme ou de négativité à l'égard d'un emploi et réduction de l'efficacité ou de la réussite au travail.

Les répondants obtiennent des scores dans ces trois domaines le long d'un continuum, du plus positif au plus négatif. Un profil d'épuisement professionnel exige un score négatif dans les trois domaines.

"On a tendance à penser que si l'on obtient un score négatif dans une mesure, on est épuisé", explique M. Maslach, mais c'est une utilisation incorrecte du MBI. La plus grande idée fausse sur l'épuisement professionnel, ajoute Michael Leiter, psychologue organisationnel basé en Nouvelle-Écosse et co-auteur, avec Maslach, de The Truth About Burnout, est qu'il s'agit de la même chose que l'épuisement.

Les gens utilisent le terme "burnout" comme synonyme de "fatigue", mais ils ne comprennent pas qu'il y a un monde de différence entre ces deux états", explique Michael Leiter. Il donne l'exemple des obstétriciens, qui ont souvent des horaires chaotiques. ;

"Ils mettent au monde des bébés à toute heure de la nuit et sont totalement épuisés, mais ils apportent une nouvelle vie au monde et améliorent la vie des gens, et ce travail leur tient à cœur. Ils sont débordés et épuisés, mais ce n'est pas un épuisement professionnel".

Il y a beaucoup d'autres personnes qui répondent à l'un des critères du MBI. "Le deuxième groupe le plus important, après les personnes qui sont simplement épuisées, est celui des personnes qui ne sont pas pleinement engagées", dit Leiter.

"Ils vont au travail et ce n'est pas passionnant, ça ne fait que payer les factures. Il y a un autre groupe qui est simplement cynique. Ils ne se soucient ni de la clientèle, ni du travail." D'autres encore peuvent avoir une faible efficacité, avec des carrières qui sont bloquées pour une raison ou une autre.

Mais rares sont les personnes qui peuvent déclarer que ces trois conditions sont réunies. Ce n'est pas mon cas. Bien que j'aie certainement connu l'épuisement et même un certain désengagement, j'aime toujours ce que je fais et je ne suis pas devenu cynique à l'égard de mon travail.

Il faut les trois - épuisement, cynisme et manque d'efficacité - pour obtenir ce qui est scientifiquement défini comme un épuisement professionnel. La majorité d'entre nous n'en est pas là.

"Ce n'est pas une épidémie ; c'est surdiagnostiqué", dit Leiter. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de problème, ou que les conversations autour de l'épuisement professionnel ne se multiplient pas pour une raison précise.

"Les caractéristiques de l'épuisement professionnel sont en hausse", concède Leiter. "Il est certain que davantage de personnes se dirigent dans cette direction".

Le burnout n'est pas noir ou blanc

Le burnout est un spectre, et la plupart d'entre nous se situent sur ce spectre. Au début de l'année, lorsque le site de recherche d'emploi Indeed a interrogé 1 500 travailleurs américains de tous âges et de tous secteurs, plus de la moitié d'entre eux ont déclaré être en situation d'épuisement professionnel. Et plus des deux tiers ont déclaré que la pandémie avait aggravé leur épuisement.

Cette enquête n'a pas utilisé le MBI, et il est fort probable que la plupart des personnes interrogées utilisaient la définition familière du burnout, et non la définition scientifique. Mais si le burnout - le type défini par trois scores négatifs au MBI - est un profil qui, selon Maslach, s'applique généralement à 10 à 15 % des personnes, cela ne signifie pas que tout le monde se trouve à l'autre extrémité du spectre.

En fait, les recherches les plus récentes de Maslach et Leiter identifient trois profils intermédiaires : surmené, inefficace et désengagé. Les données suggèrent que plus de la moitié des employés se retrouvent dans l'un de ces profils, avec un score négatif important en matière d'épuisement, d'efficacité ou de cynisme. Ils ne sont pas encore épuisés, mais ils sont sur la bonne voie.

Selon M. Leiter, la pandémie n'a fait qu'aggraver les choses pour les personnes exerçant de nombreuses professions, les problèmes d'efficacité devenant particulièrement accablants.

"Les enseignants ont eu du mal à continuer d'enseigner et ne se sentent pas accomplis", explique-t-il. "Ils savent simplement qu'ils ne sont pas les enseignants qu'ils étaient avant, et c'est décourageant. C'est la même chose pour les médecins. La situation s'est améliorée, mais au début, il n'y avait aucun protocole pour traiter le Covid, et tout ce qu'ils faisaient était inadapté."

Ces problèmes ont modifié les données sur l'épuisement professionnel. Une étude menée entre mars et juin 2020 a fait passer une série de tests, dont un inventaire d'épuisement professionnel similaire au MBI, à plus de 3 500 travailleurs de la santé au Royaume-Uni, en Pologne et à Singapour. Un peu moins de 67 % d'entre eux se sont dits épuisés.

Si, historiquement, le véritable profil d'épuisement professionnel des employés, toutes professions confondues, se situe juste au-dessus de 10 %, Mme Maslach affirme que "ce chiffre a clairement augmenté" à la lumière de la pandémie. Aujourd'hui, elle pense qu'il pourrait être plus proche de 20 %.

Et c'est un énorme problème, car le véritable épuisement professionnel ne peut être réglé par des vacances ou une retraite de bien-être.

"Lorsque les gens arrivent vraiment à l'extrême, la grande majorité d'entre eux ne peuvent pas retourner chez le même employeur ou au même type de travail", explique Mme Leiter. "Ils doivent changer de carrière. L'épuisement professionnel est si profond que le simple fait d'entrer dans ce bâtiment, ou ce genre de bâtiment, peut être un déclencheur. Cela incite très souvent à un changement de carrière."

L'importance des mesures

Il est vital d'éviter un véritable épuisement professionnel à grande échelle, notamment parce qu'il pourrait signifier une fuite des personnes qualifiées dans les professions spécialisées. C'est là que le MBI, et les tests de ce type, deviennent des outils inestimables.

Le fait d'apprendre que je ne vivais pas, en fait, un véritable épuisement professionnel a été utile. J'ai pu évaluer ce que je ressentais réellement (surextension), et commencer à réfléchir à ce qui en était la cause et aux changements que je pouvais apporter. C'est là l'intérêt d'un inventaire du burnout ; il ne s'agit pas vraiment de diagnostiquer ou d'exclure le burnout. En fait, dit Maslach, "ce n'est pas du tout un outil de diagnostic. Les gens en ont fait un usage abusif, mais il s'agit d'une mesure de recherche".

Bien qu'il soit administré à des individus, ce que le MBI est réellement conçu pour mesurer est leur environnement. "Si les résultats sont négatifs, cela ne signifie pas que le problème vient de l'individu. C'est ce à quoi il réagit", dit Maslach. "Vous n'essayez pas de savoir à qui cela arrive, vous essayez de savoir pourquoi cela arrive. Vous ne l'utilisez pas seul, vous l'utilisez avec d'autres données pour dire pourquoi le schéma des scores est tel qu'il est ? Ces scores doivent être utilisés comme des signaux d'alarme."

Une organisation voyant des scores à l'extrémité négative du spectre devrait agir rapidement, dit Maslach, et cela ne signifie pas offrir des cours de yoga ou des séminaires de pleine conscience.

"Le travail devient plus dur, plus long et plus difficile à faire. Les gens travaillent plus d'heures parce qu'ils ont peur de ne pas obtenir de promotion ou de perdre leur emploi. Faire plus avec moins est au cœur de la culture d'entreprise, mais ce n'est pas ainsi que les gens font le meilleur travail", dit-elle. "Il existe une gigantesque industrie de l'auto-assistance qui se concentre sur la manière de gérer le stress, mais pour prévenir, réduire ou éliminer l'épuisement professionnel, il ne s'agit pas de réparer les personnes. Il s'agit d'améliorer le travail".

En fait, il ne s'agit pas de mesurer combien de travailleurs sont ou sont presque épuisés, dit Maslach. Il s'agit d'identifier les lieux de travail où la charge de travail est ingérable, et d'utiliser ces informations pour donner aux employés plus de contrôle, de meilleurs outils et la discrétion nécessaire pour trouver comment mieux faire leur travail - sans s'épuiser.