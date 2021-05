Melinda Gates : qui est cette " puissante femme philanthrope" qui divorce de Bill Gates après 27 ans de mariage ?

il y a une heure

Crédit photo, Reuters Légende image, Melinda Gates a rejoint Microsoft en 1987 en tant que chef de produit.

La nouvelle du divorce de Melinda Gates, femme d'affaires, auteur et éminente philanthrope, a fait le tour du monde.

Elle est mariée à Bill Gates, cofondateur en 1975 de Microsoft, la plus grande société de logiciels du monde, et actuellement le quatrième homme le plus riche de la planète, avec une valeur nette estimée à 124 milliards de dollars, selon le magazine Forbes.

Mais Melinda, 56 ans, s'est également fait un nom et a gagné en notoriété, notamment dans le secteur caritatif.

Grâce à son travail de codirectrice de la Fondation Bill et Melinda Gates, elle s'est imposée comme "la femme la plus puissante du monde de la philanthropie", selon le magazine Forbes.

Tous deux leaders accomplis dans leur domaine, ils ont annoncé lundi leur séparation après 27 ans de mariage.

"Nous ne croyons plus que nous pouvons évoluer ensemble en tant que couple", ont-ils déclaré dans une déclaration publiée sur Twitter.

"Après avoir beaucoup réfléchi et travaillé dur sur notre relation, nous avons pris la décision de mettre fin à notre mariage", a écrit le couple.

On en sait beaucoup sur la moitié du duo, Bill. Nous vous en disons donc un peu plus sur qui est Melinda et comment elle a développé sa propre carrière.

Travail chez Microsoft

Née à Dallas, au Texas, en 1964, Melinda Ann French est la deuxième d'une fratrie de quatre enfants, élevés dans une famille catholique. Son père était un ingénieur aérospatial et sa mère était une femme au foyer.

Melinda y Bill se casaron en 1994, en Hawái, y tuvieron tres hijos, Jenn, Rory y Phoebe.

Un profil de Melinda publié dans le magazine Fortune en 2008, le premier média pour lequel elle a accordé une interview, la décrit comme une "étudiante vedette" à l'école et comme une personne dévouée aux activités bénévoles depuis son plus jeune âge.

C'est également à l'adolescence que Melinda s'est intéressée aux ordinateurs, lorsque son père a ramené un Apple II à la maison, indique l'article de Fortune.

Après avoir quitté l'école, elle a obtenu des diplômes en informatique et en économie, ainsi qu'un MBA à l'université de Duke, aux États-Unis.

En 1987, elle a rejoint Microsoft en tant que chef de produit. Elle était la plus jeune et la seule femme parmi les dix personnes engagées à ses côtés, selon Fortune. La même année, elle commence à fréquenter Bill, ils se marient en 1994, à Hawaï, et ont trois enfants, Jenn, Rory et Phoebe.

Au cours de sa carrière chez Microsoft, elle a développé des produits multimédias, comme le site web Expedia, et a également été directrice générale des produits d'information (comme l'encyclopédie Encarta) jusqu'en 1996.

Cette année-là, il a quitté l'entreprise pour se consacrer à des activités philanthropiques dans le monde entier.

Philanthropie

La première initiative du couple, peu après le mariage, a été la fondation William H. Gates (en l'honneur du père de Bill), qui s'est consacrée à la lutte contre les maladies infectieuses dans les pays en développement.

Plus tard, ils ont ouvert la Gates Library Foundation, et en 2000, de la fusion des deux, est née la Bill and Melinda Gates Foundation. Le couple a annoncé qu'il continuerait à travailler ensemble dans la fondation même après le divorce.

Crédit photo, Getty Images Légende image, En 2012, Melinda a promis 560 millions de dollars (plus de 305 milliards FCFA) pour améliorer l'accès des femmes à la contraception dans les pays pauvres.

Depuis 2000, l'entité a investi des milliards de dollars dans la lutte contre les maladies infectieuses et dans la vaccination des enfants.

L'une des causes qu'ils soutiennent, depuis 2007, est l'éradication de la polio sauvage en Afrique, qui a été réalisée en août 2020.

En 2012, Melinda a promis 560 millions de dollars (plus de 305 milliards FCFA) pour améliorer l'accès à la contraception pour les femmes des pays pauvres.

Quatre ans plus tard, elle a promis 80 millions de dollars (plus de 43 milliards FCFA) pour rassembler des données sur "la façon dont les femmes vivent et travaillent dans le monde" afin de les aider à s'épanouir, selon la fondation.

L'année dernière, la fondation a consacré 1,75 milliard de dollars (+ de 928 milliards FCFA) à la lutte contre le coronavirus.

L'organisation de Melinda et Bill est devenue l'une des plus grandes organisations philanthropiques du monde, avec un financement d'environ 50 milliards de dollars (27 billions 294 milliards 205 millions FCFA).

Melinda "joue un rôle de plus en plus visible dans l'élaboration de la stratégie de la fondation, en résolvant des problèmes mondiaux difficiles allant de l'éducation et de la pauvreté à la contraception et à la santé", indique le magazine Forbes.

En outre, Bill et Melinda, ainsi que l'investisseur Warren Buffett, sont à l'origine de l'initiative Giving Pledge, qui incite les milliardaires à s'engager à donner la majorité de leur fortune à des œuvres caritatives.

En 2020, Melinda s'est classée cinquième sur la liste Forbes des 100 femmes les plus puissantes du monde et première dans la catégorie Philanthropie de ce classement.

Entrepreneur et écrivain

En plus de ses activités caritatives, Melinda est un entrepreneur et un défenseur des droits des femmes et des filles.

Crédit photo, Getty Images Légende image, En 2020, Melinda s'est classée cinquième sur la liste Forbes des 100 femmes les plus puissantes du monde.

"Elle a consacré une grande partie de son travail aux droits des femmes et des jeunes filles", explique M. Forbes.

En 2015, Melinda a fondé Pivotal Ventures, "une société d'investissement et d'incubation", qui finance "des idées, des personnes et des organisations transformationnelles" pour favoriser "le progrès social pour les femmes et les familles aux États-Unis", selon le site Web de la société.

En outre, en 2016, elle a participé à la création de Maverick Collective, une communauté mondiale de philanthropes.

La même année, Melinda et Bill ont reçu la médaille de la liberté, la plus haute distinction civile des États-Unis, des mains du président de l'époque, Barack Obama.

L'année suivante, ils ont reçu une distinction similaire en France, la Légion d'honneur.

Melinda est également l'auteur du livre "The Moment of Lift" (Le moment de l'envol), publié en 2019, qui parle des "femmes inspirantes" qu'elle a rencontrées dans le monde entier et de la façon dont elle est devenue une militante des droits des femmes.