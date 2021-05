Ce que nous savons et ne savons pas sur le Covid-19

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un barbier regardant les nouvelles de Covid-19

L'un des défis à relever pour comprendre le Covid-19 est que toute la science s'est déroulée sous les feux de la rampe.

En général, lorsque vous lisez une recherche scientifique sur un site d'information comme celui de la BBC, elle est passée par une période d'examen, de développement et d'évaluation. Qu'il s'agisse d'une percée dans le traitement du cancer, d'une nouvelle compréhension du cerveau ou d'une découverte d'eau sur Mars, elle est souvent basée sur un article publié dans une revue à comité de lecture et soumis il y a plusieurs mois. Or, les travaux scientifiques proprement dits ont été réalisés sur une paillasse de laboratoire, dans une machine IRM ou sur une surface planétaire bien avant cela, voire des années auparavant. Ces travaux scientifiques ne sont pas secrets, mais les gens y prêtent rarement attention avant qu'ils ne soient publiés dans une revue.

Ce qui est différent avec le Covid-19, c'est que nous avons tous - le public, les politiciens, les journalistes - vécu la science à ses frontières. À la frontière entre le connu et l'inconnu, la recherche est désordonnée, confuse et parfois contradictoire. La faillibilité et les préjugés humains sont possibles. Mais c'est ainsi que les choses fonctionnent. C'est ainsi que nous découvrons comment le monde fonctionne et que nous progressons vers une meilleure compréhension en tant qu'espèce.

Nous pouvons croire que la science intègre des mesures d'autocorrection, car il s'agit d'une entreprise partagée. Les résultats sont testés et re-testés, répliqués ou non, et, étude par étude, une image plus claire, légèrement plus vraie, du monde émerge. Il faut simplement un certain temps pour y parvenir.

L'urgence de la pandémie n'a pas permis de prendre le temps de parvenir à un consensus, d'aplanir les divergences et d'éviter les faux pas, ce qui a entraîné un certain nombre de difficultés. Des résultats provisoires non évalués par des pairs ont reçu plus de poids qu'ils n'en auraient normalement mérité, en raison de l'absence de preuves plus solides. Dans certains cas, des voix uniques controversées ont été amplifiées. Des scientifiques ayant des opinions divergentes légitimes se sont affrontés sur les ondes pour que nous puissions tous les entendre. Pendant ce temps, une partie de ce que nous pensions savoir il y a un an a changé, une partie a évolué, une partie n'est toujours pas claire.

Au cours de l'année écoulée, BBC Future a tenté de naviguer à travers ce brouillard, en fournissant un contexte et en approfondissant la science du jour et les questions du moment. Aujourd'hui, alors que nous approchons du premier anniversaire de la pandémie, il est temps de faire le point. Qu'avons-nous appris, et qu'est-ce qui reste flou ou inconnu ? Et quelles sont les nouvelles questions qui se posent ?

Cette liste n'est en aucun cas exhaustive, et nous la mettrons continuellement à jour au fur et à mesure que nous en saurons plus. Mais voici un instantané de la situation au début de l'année 2021 :

CE QUE NOUS SAVONS

La ventilation à l'intérieur est importante

Au fur et à mesure que les preuves évoluent, il devient de plus en plus important d'éviter tout contact avec le virus à l'intérieur. Le nettoyage des surfaces, le port de masques et le lavage des mains sont toujours importants, mais la ventilation des environnements intérieurs avec de l'air frais l'est tout autant.

Les masques fonctionnent

En l'absence de données solides, certains gouvernements, comme celui du Royaume-Uni, ont d'abord hésité à recommander les masques, tandis que d'autres l'ont fait quand même. L'approche de précaution l'a emporté. Les masques se sont avérés être un moyen simple et efficace de prévenir la propagation. Les visières, en revanche, sont moins efficaces.

Le lavage des mains peut encore être important

Dans l'urgence des fermetures localisées et de la distanciation sociale, un autre facteur crucial dans la lutte contre le coronavirus risquait d'être oublié : le lavage des mains. Bien que la transmission par des surfaces inanimées soit désormais considérée comme relativement improbable, il est prouvé que le virus peut se trouver sur les mains des personnes infectées et qu'il y a donc une chance qu'elles le transmettent à d'autres. Les êtres humains ont également tendance à se toucher inconsciemment le visage.

Crédit photo, Getty Images Légende image, On ne sait pas encore quel sera l'impact social de la pandémie à long terme.

Le virus affecte les gens différemment

Outre les différences d'âge, il est apparu que le virus touchait plus gravement les hommes que les femmes, et que certains groupes raciaux étaient plus vulnérables que d'autres. Certaines personnes possèdent également une sorte de mystérieuse immunité cachée, qu'elles ont peut-être acquise bien avant le début de la pandémie.

Le virus peut endommager les organes

Bien que le Covid-19 soit un virus respiratoire, il ne se limite pas à endommager les poumons. Les scientifiques savent désormais qu'il peut infecter les cellules qui tapissent les vaisseaux sanguins et affecter une série d'autres organes importants, tels que le cœur, le cerveau, les reins, le foie, le pancréas et la rate. L'effet a été constaté même chez des personnes jeunes et à faible risque. Personne ne sait combien de temps dureront ces déficiences, ni si elles disparaîtront un jour complètement.

Le virus se propage de manière exponentielle

...mais la plupart des gens ne le comprennent pas. Une série d'études ont montré que les personnes sensibles à ce "biais de croissance exponentielle" sont moins préoccupées par la propagation du Covid-19 et moins susceptibles d'approuver des mesures telles que la distanciation sociale, le lavage des mains ou le port du masque.

Les vaccins contre le coronavirus sont sûrs et efficaces

Les chercheurs en vaccins ont agi extraordinairement vite, sous une pression extraordinaire. Avec le poids des attentes mondiales, ils ont livré des vaccins sûrs et efficaces qui avaient été rigoureusement testés lors d'essais. BBC Future en a fait l'expérience directe lorsqu'un de nos journalistes s'est porté volontaire pour participer à l'essai Oxford-Astrazeneca (et il continue à faire ses prélèvements hebdomadaires, des mois plus tard).

Une seule dose de vaccin assure une protection modérée

Mais cela s'accompagne de quelques mises en garde importantes. L'étendue de la protection dépend du vaccin - dans certains cas, on ne dispose pas encore de suffisamment de données pour en être sûr. Jusqu'à ce que vous receviez une dose de rappel et que beaucoup plus de personnes soient vaccinées, il est vital de continuer à prendre ses distances sociales, à porter un masque et à suivre les autres conseils de santé publique. En fait, il est utile d'imaginer que cela ne s'est pas produit.

L'immunité collective se produit généralement par le biais des vaccins

L'immunité collective est une sorte de résistance aux maladies qui se manifeste au sein d'une population, suite à l'accumulation de l'immunité chez les individus. Mais contrairement à l'impression que vous avez pu avoir pendant la pandémie, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles elle n'est normalement pas obtenue en laissant intentionnellement un virus se propager. De nombreux scientifiques estiment aujourd'hui que toute tentative en ce sens aurait entraîné un nombre inacceptable de décès. Mais l'immunité de groupe peut également être acquise par le biais de vaccins, qui entraînent beaucoup moins de dommages collatéraux et peuvent offrir une protection supérieure aux infections naturelles.

La plupart des vaccins n'empêcheront probablement pas la transmission

Cela dit, les vaccins Covid-19 actuels n'ont pas été évalués en fonction de leur capacité à prévenir la propagation du virus, mais plutôt en fonction de leur capacité à empêcher les gens de développer des symptômes et de tomber malades. Les recherches visant à déterminer si les vaccins préviennent également la transmission du virus sont toujours en cours, mais certaines indications préliminaires montrent que le vaccin Pfizer-BioNTech et le vaccin Oxford-Astrazeneca peuvent réduire la transmission. Certains indices précoces laissent penser que d'autres vaccins pourraient être en mesure de l'arrêter complètement.

Les taux de mortalité varient d'un pays à l'autre

... et il y a de nombreuses raisons à cela, liées à la façon dont les décès sont comptabilisés. Il en résulte qu'il peut être difficile de comparer les taux de mortalité dans différents pays. Loin d'être propres à Covid-19, ces différences dans la façon de compter les décès sont courantes en cas d'épidémie.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La pandémie a démontré le pouvoir de comportements simples et quotidiens, tels que le lavage des mains, la distanciation sociale et le port d'un masque.

CE QUE L'HISTOIRE NOUS APPREND

Cette année, BBC Future s'est également penché sur les pandémies passées pour voir ce que nous pouvons apprendre :

La façon dont des pays comme le Canada et Taïwan ont géré l'épidémie de SRAS de 2003 est riche d'enseignements pour la pandémie actuelle de coronavirus, notamment l'importance de retrouver les contacts des personnes infectées et de traiter les malades dans des salles d'isolement.

La distanciation sociale a plus de 400 ans

En Sardaigne, au XVIe siècle, un médecin a publié un guide sur la distanciation sociale lors d'une épidémie de peste, qui semble taillé sur mesure pour le coronavirus - jusqu'à la recommandation selon laquelle une seule personne par foyer doit partir faire les courses.

Les déploiements de vaccins nécessitent de la confiance

En 1976, les États-Unis ont bâclé le déploiement d'un vaccin et ont perdu la confiance du public. Cet événement est riche d'enseignements pour les efforts de vaccination nationaux d'aujourd'hui.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Il y a eu peu de temps pour vérifier les résultats scientifiques avant qu'ils ne soient diffusés au public pendant la pandémie.

CE QUE NOUS NE SAVONS PAS

La science est en cours, et nous en apprenons toujours plus sur ce virus. Voici un aperçu de quelques inconnues qui, espérons-le, seront bientôt mieux comprises par les chercheurs :

Les effets à long terme de la maladie

Pendant combien de temps les personnes atteintes seront-elles affectées ? Quel sera l'impact épigénétique du virus ? (en d'autres termes, ses effets se transmettront-ils de génération en génération ?) Sans parler de l'impact social et économique...

Chaque fois que le coronavirus passe d'une personne à l'autre, il apporte de minuscules modifications à son code génétique, mais les scientifiques commencent à remarquer des schémas dans la façon dont le virus mute.

À quoi pourrait ressembler la prochaine pandémie

Quelles maladies sont les plus susceptibles de provoquer la prochaine pandémie mondiale ? Ces dernières semaines, BBC Future s'est penché sur six des maladies les plus susceptibles de provoquer la prochaine pandémie, et a examiné les efforts déployés pour tenter de les arrêter.

Quel est l'impact environnemental de la pandémie ?

Bien que les émissions à court terme de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques aient considérablement baissé au début du verrouillage mondial, elles sont rapidement reparties à la hausse pendant le reste de l'année. Globalement, les émissions de CO2 ont diminué d'un peu plus de 6 % en 2020. Mais il est possible que la pandémie ait un impact plus durable, car les écologistes se demandent si notre mode de réaction à la crise Covid-19 pourrait aider à modéliser notre réponse au changement climatique.

N'hésitez pas à revenir dans le futur pour découvrir ce que nous avons appris et les réponses que nous commençons à apporter à certaines inconnues.