Pourquoi est-ce si bon de dire des gros mots ?

Anand Jagatia et Cathy Edwards

Crowd Science, BBC World Service

6 juin 2021

Crédit photo, Getty Images Légende image, Certains d'entre nous jurent plus que d'autres...

Est-ce par méchanceté, ou est-ce que quelque chose change vraiment dans notre cerveau et notre corps lorsque nous utilisons un langage grossier ?

Nous avons tous vécu ce genre de situations, se cogner les orteils, être bloqué dans les embouteillages ou renverser son café. Et soudainement, on se laisse aller verbalement.

Les gros mots - ou plus généralement une série de consonnes explosives - qui sortent instinctivement permettent d'atteindre un certain niveau de satisfaction instantanée.

Il est vrai que certains d'entre nous jurent plus que d'autres, et parfois les gens peuvent jurer même lorsqu'ils sont contents.

Mais les jurons existent dans toutes les cultures et toutes les langues... et cela peut même ne pas être exclusif aux humains (nous en reparlerons plus tard).

Alors, quelle est la science derrière ce mauvais langage ?

Jurer, qu'est-ce que c'est ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Dire des gros mots est un phénomène culturel qui n'a de sens qu'au sein d'une communauté, d'un groupe linguistique, d'une société, d'un pays ou d'une religion.

"Jurer est très, très difficile à cerner", déclare le Dr Emma Byrne, experte en la matière et auteur du livre Swearing Is Good For You [Jurer c'est bon pour vous].

Elle dit que c'est le genre de langage que nous utilisons soit sous le choc, la stupéfaction, l'exaltation, pour être drôle ou pour être offensant… mais c'est un phénomène culturel qui n'a de sens qu'au sein d'une communauté, d'un groupe linguistique, d'une société, d'un pays ou d'une religion.

"Nous décidons de ce langage par consensus. Et une grande partie de ce consensus est liée à ce qui est tabou dans une culture particulière : certains endroits sont très offensés par des parties du corps, certains par des noms d'animaux, certains par des maladies, certains par certaines fonctions corporelles", explique le Dr Byrne.

Mais il y a un élément clé à propos des gros mots : "Pour avoir cet impact émotionnel, vous devez jouer avec un tabou dans cette société particulière".

En cas de doute, le Dr Byrne déclare : "C'est le genre de langage que vous envisageriez de ne pas utiliser dans certaines circonstances, par exemple lors d'un entretien d'embauche ou lors d'une première rencontre avec les parents de votre partenaire".

Dans ce cas, pourquoi jurons-nous ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Quel langage utilisez-vous au volant ?

"Dans une situation stressante, ou quand quelque chose d'inattendu se produit, cela semble être un réflexe de jurer. Et ça fait du bien en quelque sorte !" dit Gadi, un auditeur régulier de la radio BBC World Service.

Et d'autres auditeurs semblent d'accord :

"Les situations où j'utilise des gros mots, cela peut être de joie, une surprise totale, le plus profond regret, la douleur ou la colère. Cela semble être le moyen le plus expressif d'exprimer votre émotion", dit Mikhail.

"Cela sortira automatiquement, sans que j'y pense même, et je me sentirai mieux immédiatement", dit E.

"Je ne jure pas beaucoup. Je pense que si vous le faite trop, cela perd en quelque sorte sa force. On garde ça pour quand c'est vraiment utile", ajoute Clara.

Bien sûr, il peut y avoir des gens qui ne jurent absolument jamais, mais beaucoup d'entre nous s'identifieront à ce dont ces auditeurs parlent : ce sentiment soudain de libération lorsqu'ils prononcent un terme 'grossier', le sentiment que certains mots sont chargés d'une couche d'énergie supplémentaire.

Le Dr Byrne dit que l'une des choses les plus intéressantes qu'elle a rencontrées au cours de ses recherches [en examinant des études de cas médicaux] était le fait que même les personnes qui auraient pu subir quelque chose qui s'appelle une hémisphérectomie [où vous enlevez un côté du cerveau de quelqu'un en raison de dommages irréparables] pourrait perdre la capacité de parole, mais pas complètement.

"Lorsque vous prenez l'hémisphère gauche de quelqu'un, ou quelqu'un dont l'hémisphère gauche est très endommagé par un accident vasculaire cérébral, et qu'il perd la majorité de son langage, ce que vous avez tendance à constater, c'est qu'il sera toujours capable de jurer", déclare le Dr Byrne.

"Il semble que nous établissions des liens émotionnels très forts avec certains types de langage, et qui sont stockés séparément du reste de notre langue. Vous pouvez supprimer [une partie du cerveau] et nier complètement la capacité de quelqu'un à utiliser le langage d'une manière qui est sorte de délibératif et planifié comme je le fais maintenant. Mais ils peuvent encore jurer spontanément".

"Jurer est si profondément lié aux émotions, que les mouvements musculaires nécessaires pour prononcer des jurons sont stockés à plusieurs endroits. Nous avons donc des stocks pour les moments où nous en avons besoin", explique le Dr Byrne.

Un mot de remplacement pourrait-il faire l'affaire ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, La plupart du temps, on se tourne vers les gros mots

"Je me suis demandé s'il était utile de jurer quand on souffrait, et si cela pouvait aider", déclare le Dr Richard Stevens, maître de conférences en psychologie à l'Université de Keele, et responsable du 'Swear Lab' où sont menées des expériences.

Une expérience pour voir si jurer peut nous aider à faire face à la douleur ou à des situations extrêmes consiste simplement à mettre la main dans un seau rempli de glace, pour voir combien de temps vous pouvez le supporter. Il dirige cette personne, deux fois : une fois en utilisant de vrais jurons et une fois en utilisant des substituts polis.

Les experts ont constaté qu'en utilisant de vrais jurons, les gens se débrouillaient mieux et réussissaient à garder leur main dans la glace plus longtemps, mais il y avait un problème lors de l'utilisation de mots de remplacement complètement arbitraires : ils ne fonctionnaient pas parce qu'ils n'avaient pas l'émotion et l'impact d'un vrai gros mot.

Pourquoi est-ce le cas ?

"Nous constatons généralement une augmentation de la fréquence cardiaque dans les conditions où les personnes utilisent des gros mots, par rapport aux mots neutres. Cela semble indiquer une sorte de réponse émotionnelle aux jurons, et nous savons que jurer est une sorte de langage émotionnel", explique le Dr Stevens.

"Donc, notre type d'hypothèse de travail est que lorsque les gens disent des gros mots parce qu'ils sont en souffrance, ils augmentent en fait leur niveau de stress et mettent en jeu un phénomène appelé analgésie induite par le stress [lorsque vous êtes insensible à la douleur], qui fait partie du une réponse de combat", ajoute le Dr Stevens.

"Je ne jure pas d'habitude", dit Colin, un autre auditeur. "Mais il y a quelques années, j'ai dû être rescapé d'une montagne après un accident. Je m'étais gravement disloqué l'épaule et j'ai dû être mis sur un traîneau pour descendre de la montagne. Chaque bosse était une agonie. Et tout ce que je pouvais faire, c'était dire des gros mots tout au long de la descente. Aucun autre mot ne semble faire l'affaire".

Le langage des gros mots

Crédit photo, Getty Images

Sachant ce que nous savons maintenant, est-ce que jurer est la même chose dans toutes les cultures ?

Il semble que le Service monde de la BBC ait de merveilleux auditeurs grossiers prêts à intervenir pour nous aider :

"L'espagnol est une langue très créative pour jurer", dit Clara, "parce que lorsque vous entendez quelqu'un qui est vraiment extrêmement en colère, vous obtenez des phrases complètes, avec un sujet, un verbe et un objet, et des histoires complètes avec leur propre récit. Tout en jurant".

De Malte, Jane dit "La chose la plus insultante que vous pourriez probablement dire à une personne ici se traduirait par "sperme". Ce qui est assez étrange parce que dans d'autres langues, vous n'appelleriez pas quelqu'un de la sorte sans avoir, en retour, des regards interrogateurs.

"Le russe est la meilleure langue pour jurer. Il y a tellement de choses offensantes, presque tout peut être offensant ! Les gros mots ici sont fortement ancrés dans notre littérature. Et il est pratiquement impossible d'imaginer un Russe qui ne jure pas", constate Mikhail.

"Il y a des jurons intéressants en chinois mandarin qui signifient faire quelque chose de mal à vos ancêtres depuis 18 générations", dit Jacqueline, "comme 'je vais faire ça à votre mère, à votre grand-mère, à tous vos ancêtres jusqu'à 18 ans. Si je disais ça à mon père, cela n'aurait pas de sens pour moi, non ?"

Il y a une autre insulte chinoise qui implique des œufs de tortue, et qui découle de la croyance que les tortues mères s'amusent toujours... ainsi être appelé 'œuf de tortue' est vu comme un moyen de remettre en question la paternité d'une personne.

Ainsi, bien que le contenu des jurons puisse être très différent à travers le monde, les jurons semblent faire partie de la culture humaine.

Et les animaux, jurent-ils ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Vous seriez surpris...

Mais ce ne sont pas seulement les humains qui jurent. Le Dr Emma Byrne dit qu'il y a des études étonnantes avec des chimpanzés qui impliquent essentiellement de favoriser les chimpanzés.

Les experts américains des primates Deborah et Roger Foots "ne parlaient autour de ces chimpanzés qu'en utilisant la langue des signes. Et ils ont enseigné à ces chimpanzés des signes pour toutes sortes de choses", explique le Dr Byrne.

Dans la nature, les chimpanzés ont tendance à communiquer en jetant leurs excréments - mais les Foots en ont fait un tabou strict en apprenant la propreté aux chimpanzés partageant une maison avec eux.

"Une fois qu'ils ont fait cela, les chimpanzés ont commencé à utiliser le signe qu'ils ont appris à décrire 'les selles ou la saleté' de la même manière que les anglophones utilisent leur mot pour tout ce qui concerne les mouvements de l'intestin", explique le Dr Byrne.

"Ils [les chimpanzés] l'utilisaient pour exprimer leur frustration, ils l'utilisaient pour faire des remontrances, ils commenceraient à utiliser le signe pour appeler les autres chimpanzés 'sale singe', ce qui est la pire insulte qu'ils pouvaient utiliser".

Et pas seulement cela, "ces chimpanzés faisaient aussi des blagues sur le caca", dit le scientifique.

"Roger et Deborah Foots écrivent qu'ils ont marché dans un laboratoire et ont entendu ces chimpanzés se frapper le dos de leurs mains sur le dessous de leur menton [le signe pour 'sale'] si fort que leurs dents claquaient", ajoute le Dr Byrne.

Ainsi, au lieu de se jeter des excréments les uns sur les autres, ces chimpanzés avaient appris à utiliser cette idée de caca et de l'appliquer les uns aux autres.