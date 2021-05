Les 6 émotions que les humains expriment en criant (et toutes ne sont pas négatives)

Les humains partagent avec d'autres espèces, comme certains primates et autres mammifères, la capacité de crier pour attirer l'attention en cas de danger ou de conflit social.

"C rier est probablement le seul moyen d'exprimer réellement ces émotions intenses de peur, de colère et d'agression ", explique à BBC Mundo Sascha Frühholz, professeur de psychologie à l'Université de Zurich, en Suisse.

"Et crier est très spécifique en termes de qualité acoustique par opposition au rire ou aux pleurs qui sont des moyens plus courants pour les humains d'exprimer leurs émotions".

Mais des études récentes ont montré que l'on crie plus souvent pour exprimer un plus grand nombre d'émotions.

Pour quelles autres raisons crions-nous ?

Le professeur Frühholz, qui dirige l'équipe de recherche en neurosciences cognitives et affectives de l'Université de Zurich, vient de publier une étude qui identifie au moins six types d'émotions qui nous font crier.

Et toutes ne sont pas négatives.

Ce sont : la douleur, la colère, la peur, la tristesse, la joie et le plaisir.

"Les acclamations de joie sont vraiment spécifiques aux humains. Si vous ressentez une joie extrême lorsque vous allez voir un match de football et que votre équipe préférée gagne, vous criez", illustre Frühholz.

"La sixième émotion est le plaisir. En tant qu'êtres humains, nous éprouvons des plaisirs extrêmes" et nous pouvons le libérer dans un cri, ajoute le spécialiste.

" Chacun de ces six cris est acoustiquement différent , c'est notre première découverte majeure", détaille-t-il.

Dans une deuxième étape de l'expérience, ils ont demandé aux participants d'écouter différents cris et d'identifier l'émotion en eux en appuyant sur l'un des six boutons d'un tableau.

Émotions positives

Des études antérieures sur les cris chez les humains se sont largement concentrées sur les émotions de peur ou de colère, car on pensait que c'était leur fonction de base.

"Nous avons constaté que les gens évaluaient les cris de joie et de plaisir beaucoup plus facilement", dit Frühholz.

"Le cerveau humain est plus sensible aux cris positifs et à ceux du plaisir", souligne-t-il.