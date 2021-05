Cinq conseils d'auto-assistance datant d'il y a 400 ans et encore valables aujourd'hui

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'Anatomie de la mélancolie de Robert Burton, qui traite des causes et du traitement de la dépression clinique, a été écrite sous le pseudonyme de Démocrite Junior.

Lorsqu'il s'agit de livres d'auto-assistance, vous pourriez penser que les nouveautés sont meilleures. Après tout, ne voulons-nous pas tous utiliser les outils les plus récents pour devenir la meilleure version de nous-mêmes ?

Eh bien, pas toujours. L'Anatomie de la mélancolie de Robert Burton a peut-être été écrite en 1621, mais sa compréhension pionnière de la condition humaine reste remarquablement moderne.

Burton, prêtre et érudit britannique, a rassemblé près de deux mille ans d'érudition, de la philosophie grecque antique à la médecine du XVIIe siècle.

Il connaissait bien le sujet, puisqu'il était lui-même atteint de "mélancolie", un mal qui englobe l'abattement, la dépression et l'inactivité.

Mais dans quelle mesure les travaux fondamentaux de Burton correspondent-ils à la compréhension actuelle de la dépression et des troubles de l'humeur ?

Amy Liptrot, journaliste et auteur écossaise, a revisité l'œuvre de Burton et publié The New Anatomy of Melancholy, un guide actualisé pour le XXIe siècle.

Elle affirme que ces mécanismes d'adaptation datant de 1620 pour améliorer notre santé mentale sont toujours aussi utiles aujourd'hui qu'à l'époque.

1. Suivez votre humeur et repérez les tendances

Crédit photo, Getty Images Légende image, Peut-être que vos sautes d'humeur ne sont pas aussi aléatoires que vous le pensiez.

Pour la personne qui en souffre, la dépression peut donner l'impression de n'avoir ni rime ni raison, alors que nos humeurs peuvent souvent suivre des schémas assez similaires.

Burton a théorisé que la mélancolie était "une maladie héréditaire" et il a cherché des modèles de maladie mentale dans les familles et entre les générations.

Il n'était peut-être pas si loin de la vérité : aujourd'hui, on sait que la dépression a une composante à la fois génétique et environnementale.

"Lorsqu'un parent souffre de dépression grave, j'aimerais voir un service où l'enfant et sa famille élargie sont impliqués dans les soins et ont la possibilité de recevoir des soins eux-mêmes", déclare le Dr Frances Rice, qui travaille avec les familles pour traiter les troubles dépressifs.

Mais les modèles génétiques ne sont pas les seuls à être utiles pour prédire les maladies mentales : nous pouvons également étudier les modèles de notre comportement.

L'étude de la mélancolie par Burton ne se contente pas de se concentrer sur les points bas, elle emmène également le lecteur vers les hauteurs vertigineuses de ses émotions.

Grâce aux progrès de notre compréhension des troubles de l'humeur, des universitaires contemporains ont suggéré que les hauts et les bas extrêmes de Burton pouvaient en fait être des symptômes de troubles bipolaires.

Il avait une vision étonnante de ses humeurs toujours changeantes et des circonstances qui les affectaient.

Aujourd'hui, cette prise de conscience peut être considérée comme un outil essentiel dans la gestion d'une maladie mentale : si nous pouvons remarquer des schémas dans nos humeurs et nos comportements, nous pouvons commencer à gérer les facteurs externes qui peuvent y contribuer.

2. Les avantages de l'eau froide

Crédit photo, Getty Images Légende image, C'est peut-être un peu contre-intuitif, mais s'immerger dans l'eau froide peut vous donner une sensation de bien-être.

Dans son livre, Burton a rassemblé un grand nombre d'idées et de textes écrits par d'autres.

Parmi ces théories, il cite les bienfaits des bains en plein air "dans des rivières fraîches et des eaux froides", qui seraient recommandés à tous ceux qui souhaitent vivre longtemps.

Il est possible qu'il ait eu raison sur ce point.

"À mesure que l'on s'habitue au stress de l'eau froide et que l'on parvient à mieux le gérer sur le plan physiologique et cellulaire, on réduit également la réaction inflammatoire à d'autres stress qui peuvent être à l'origine de certaines choses comme la dépression", explique le Dr Mike Tipton, directeur de recherche au laboratoire des environnements extrêmes de l'université de Portsmouth, au Royaume-Uni.

3. Restez proche de la nature

Crédit photo, Getty Images Légende image, Même les citadins peuvent entrer en contact avec la nature : allez au parc, faites pousser des plantes à l'intérieur ou observez les oiseaux depuis une fenêtre ou un balcon.

Pour Burton, la nature était essentielle pour atténuer les symptômes de la mélancolie.

Il vantait les mérites d'herbes et de fleurs comme la bourrache et l'ellébore pour dissiper le brouillard cérébral, purger les veines de la mélancolie et remonter le moral.

Le professeur Simon Hiscock, directeur du jardin botanique d'Oxford, au Royaume-Uni, affirme que des plantes telles que la bourrache sont utilisées pour traiter la mélancolie, l'anxiété et la dépression depuis l'Antiquité. Non seulement cette herbe sans prétention était censée apporter de la joie, mais on dit qu'elle était administrée aux soldats romains dans du vin pour leur donner du courage au combat.

Burton a noté que les effets "réjouissants" de la nature ne se limitaient pas aux plantes comestibles. Il était également un fervent partisan de l'effet stimulant du jardinage, du bêchage et du labourage sur le corps.

Le jardinier et animateur britannique Monty Don, qui a lui-même souffert d'une grave dépression, décrit le "puissant remède" que procure le contact physique avec les plantes, la manipulation de la terre et la sensation de croissance du feuillage qu'il a planté.

"J'ai tendance à penser que le meilleur exercice est celui qui est associé à une fonction quelconque", ajoute-t-il. Une promenade avec un chien, par exemple, permet de faire de l'exercice, d'avoir un but et de se rapprocher de la nature.

Les convictions de Burton sur le pouvoir de l'exercice physique sont aujourd'hui officiellement reconnues et intégrées dans les traitements proposés par le service national de santé britannique.

4. Un problème partagé est un problème réduit de moitié

Crédit photo, Getty Images Légende image, Burton était également sur la bonne voie lorsqu'il a suggéré "d'utiliser des amis ... dont les blagues et les plaisanteries peuvent te rendre heureux".

"Le meilleur moyen de nous soulager est de communiquer notre malheur à un ami, et non de l'étouffer dans notre propre sein", disait Burton, il y a 400 ans.

L'introspection et l'isolement sont des comportements courants chez les personnes souffrant de dépression. Si cela permet rarement à la personne qui en souffre de se sentir mieux, agir contre ces impulsions en se socialisant peut sembler presque impossible.

Le Dr Rice, qui travaille avec des familles entières pour comprendre la dépression, suggère de programmer des activités agréables dans le cadre d'un plan de traitement, ce qui donne un certain élan pour aller jusqu'au bout des activités et augmente les chances du patient d'en récolter les fruits, même si c'est le contraire de ce qu'il a envie de faire.

Burton avait également raison lorsqu'il suggérait de "faire appel à des amis ... dont les blagues et les plaisanteries peuvent te réjouir".

Si vous parlez à votre médecin de votre mauvaise humeur, vous pouvez vous attendre à ce qu'il vous prescrive des antidépresseurs. Mais saviez-vous que dans des pays comme le Danemark, le Canada et le Royaume-Uni, les médecins délivrent désormais des "ordonnances sociales", telles que des cours d'art, des visites de musées ou des groupes de marche ?

Selon M. Liptrot, si la solitude, plutôt qu'une maladie mentale grave, est à l'origine de l'anhédonie (perte de plaisir dans les activités agréables), une prescription sociale pourrait être bien plus utile que des médicaments.

5. L'équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Crédit photo, Getty Images Légende image, Ne soyez pas oisif, mais ne travaillez pas trop non plus.

D'accord, Burton n'a pas utilisé l'expression "équilibre entre vie professionnelle et vie privée", mais il a plutôt parlé de "l'amour de l'apprentissage" contre "l'excès d'études".

Sa théorie était que trop de temps passé penché sur la lecture et l'écriture signifiait qu'il n'y avait pas assez de temps consacré à d'autres pratiques que nous savons bonnes pour la santé mentale, comme l'exercice, le sommeil et la socialisation.

C'est là qu'intervient l'équilibre : lorsque notre esprit est agité, l'étude offre une distraction bienvenue, une concentration positive et un sens de l'objectif.

Mais si nous étudions trop, nous devenons sédentaires et solitaires, et nous négligeons les autres activités qui nourrissent un esprit sain.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Illustration du 19e siècle tirée d'une réimpression du livre de Burton, considéré comme un chef-d'œuvre.

Les paroles de Burton sont peut-être d'une autre époque, mais son ensemble de théories sur les causes, les symptômes et les traitements de la mélancolie reste utile et pertinent aujourd'hui encore.

Bien sûr, sa compréhension de la physiologie est largement dépassée - ses connaissances médicales étaient encore fondées sur la "théorie humoristique" de la Grèce antique, selon laquelle un système de quatre "humeurs" ou fluides corporels (bile noire, bile jaune, sang et flegme) déterminait le fonctionnement du corps humain, son apparence et même son caractère.

En fait, l'"humorisme" a prévalu jusque dans les années 1850, lorsqu'il a été remplacé par la découverte des agents pathogènes (un organisme qui produit une maladie) et la "théorie des germes" du scientifique Louis Pasteur, dont les travaux ont révolutionné la pensée médicale.

Mais même ainsi, Burton avait une compréhension innée de la meilleure façon de soulager nos symptômes mélancoliques.

Si la conscience de soi, la natation, la nature, la communauté et la lecture ont fonctionné pour les gens il y a 400 ans, pourquoi pas pour nous ici et maintenant ?