Trump lance une nouvelle plateforme de "communication"

il y a une heure

M. Trump a été banni par Twitter et suspendu par Facebook et YouTube après les émeutes du Capitole en janvier.

Les utilisateurs pourront aimer les messages et les partager sur leurs comptes Twitter et Facebook.

"C'est un blog", a déclaré Kara Swisher, chroniqueuse technologique au New York Times, à l'émission Today de la BBC Radio 4.

"Je ne sais pas quel est le plan global, car il a des conseillers numériques très pointus. Ce n'est que le début de ses tentatives pour essayer de rétablir une capacité plus forte à participer aux médias numériques."

Le site Web serait construit par Campaign Nucleus, une entreprise de services numériques créée par l'ancien directeur de campagne de M. Trump, Brad Parscale.

Le comité a confirmé l'interdiction, mais a déclaré que Facebook devait examiner si elle devait être permanente et appliquer des règles cohérentes à tous les utilisateurs. Cela pourrait laisser la porte ouverte à un retour de M. Trump sur Facebook et Instagram à l'avenir.

L'ancien président a utilisé son nouveau site pour qualifier Facebook - ainsi que Twitter et Google - de "honte totale".

"Le peuple de notre pays ne le supportera pas ! Ces réseaux sociaux corrompues doivent payer un prix politique, et ne doivent plus jamais être autorisées à détruire et décimer notre processus électoral."