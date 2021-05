Fusée chinoise : le lanceur de l'engin est prêt pour la plus grande rentrée incontrôlée sur Terre depuis 30 ans

il y a 42 minutes

Depuis 1990, aucun engin de plus de 10 tonnes n'a été délibérément laissé en orbite pour retomber sur Terre de manière incontrôlée. Mais dans les prochains jours, la fusée Longue Marche 5B, d'un poids de 21 tonnes, deviendra l'un des plus grands lanceurs à le faire.

Elle mesure 5 m de diamètre et 30 m de longueur et a été utilisée pour mettre en orbite un module de la nouvelle station spatiale chinoise à la fin du mois d'avril. Il se déplace maintenant à environ 27 600 km/h en orbite descendante vers la Terre.

Jonathan Amos, correspondant scientifique de la BBC, explique qu'il se déplace dans une zone qui s'étend sur 41 degrés au nord et au sud de l'équateur - allant jusqu'à New York, Istanbul et Pékin au nord et Wellington et le Chili au sud.