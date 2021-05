Napoléon Bonaparte : ce dont il est réellement mort (et 3 autres choses que vous ne savez peut-être pas sur sa vie)

Napoléon Bonaparte est mort le 5 mai 1821 à Sainte-Hélène, dit l'histoire. Mais quelle en était la cause ?

"Ma mort est prématurée. J'ai été assassiné par l'oligopole anglais et son tueur à gages".

Ce sont les mots hargneux de Napoléon Bonaparte lorsqu'il rédige son testament en avril 1821. Bonaparte, l'un des manipulateurs les plus accomplis de l'histoire, était un homme qui emportait ses vendettas dans la tombe.

Le lendemain de sa mort en détention par les Britanniques, le 5 mai, 16 observateurs assistent à l'autopsie, dont sept médecins. Ils sont unanimes dans leur conclusion : Napoléon était mort d'un cancer de l'estomac.

Cependant, les doutes que Napoléon avait entretenus sur ce qui s'était "réellement" passé n'ont jamais complètement disparu. Le gouvernement britannique a-t-il précipité sa mort ? Ses rivaux français ont-ils versé du poison dans son vin ? Est-ce vraiment Napoléon qui est mort à Longwood House en mai 1821 ?

Pendant près de deux siècles, toutes ces questions et bien d'autres ont été débattues et contestées.

Né en 1769 dans une famille corse aux ressources modestes, Napoléon Bonaparte règne en 1811 sur 70 millions de personnes et domine l'Europe.

Quatre ans plus tard, ses rêves dynastiques, politiques, impériaux et militaires sont brisés et il est exilé sur l'île lointaine de Santa Elena.

Là, jusqu'à sa mort, il vit avec son irascible famille dans une villa délabrée appelée Longwood House.

Spectaculaire image de la NASA (et localisation dans le coin droit, grâce à Wikipedia) de l'île isolée, encore britannique, peuplée de près de 5 000 personnes et riche d'une flore et d'une faune uniques.

Après avoir été vaincu en 1814, Napoléon Bonaparte s'était échappé de l'île méditerranéenne d'Elbe où il avait été exilé. Lorsque le moment est venu de l'emprisonner après la bataille de Waterloo, ses ennemis ont choisi l'un des endroits les plus reculés de la planète : Sainte-Hélène, une île de 121 km² située à plus de 1 900 kilomètres de la terre la plus proche dans l'Atlantique Sud, un océan contrôlé par la Royal Navy br$itannique.

Une mort lente

Cette mort n'a pas été soudaine.

Pendant des mois, Napoléon a souffert de douleurs abdominales, de nausées, de sueurs nocturnes et de fièvre. Quand il n'était pas constipé, il avait la diarrhée ; il perdait du poids. Il s'est plaint de maux de tête, de jambes faibles et de malaise à la lumière vive. Son discours est devenu confus. Les sueurs nocturnes le laissaient trempé. Ses gencives, ses lèvres et ses ongles étaient incolores.

Il a brièvement pensé qu'il était empoisonné, mais il a ensuite décidé qu'il avait le même cancer que celui qui avait tué son père, et que toute aide médicale était inutile .

Le 4 mai 1821, il a perdu connaissance. Le 5 mai, la nouvelle de la mort du grand homme parvient à un monde choqué, et les questions commencent.

Le premier théoricien de la conspiration est le médecin irlandais Barry O'Meara, qui était chirurgien sur le navire HMS Bellerophon lorsque Napoléon s'est rendu à son capitaine après Waterloo et qui est devenu le médecin personnel du dirigeant français.

O'Meara a soigné l'ancien empereur pendant trois ans, jusqu'à ce qu'il fasse une déclaration explosive selon laquelle le gouverneur britannique de Sainte-Hélène, Sir Hudson Lowe, lui avait ordonné d'"abréger la vie de Napoléon". "Comme prévu, il a été renvoyé.

Le méchant parfait, Hudson Lowe, dans une image que des milliers de personnes connaissaient parce qu'elle illustre le "Mémorial de Sainte-Hélène" d'Emmanuel de Las Cases en 1823, une œuvre au succès considérable et un texte fondateur de l'idéologie bonapartiste.

Lowe était le sujet parfait pour jouer le rôle du méchant britannique moqueur, qui est la version qui est passée à l'histoire et, ce n'est pas une coïncidence, la version que Napoléon voulait faire croire au monde.

Napoléon avait un plan astucieux pour s'échapper de Santa E lena en prétendant que leur climat peu favorable l'affaiblissait fatalement et en utilisant le soutien de l'autorité médicale, le Dr O'Meara.

O'Meara succomba au célèbre charme de son patient et soutint consciencieusement ses affirmations : en 1818, il accusa le gouverneur Lowe d'essayer de hâter la mort de Napoléon, et en 1822, il publia un livre dans lequel il affirmait que le gouvernement britannique était déterminé à éliminer toute possibilité d'un autre retour de Napoléon.

De nombreuses personnes soupçonnent O'Meara d'avoir raison, mais personne ne peut le prouver. Il n'existe encore aucune méthode permettant de prouver la présence d'arsenic sur une dépouille et, de toute façon, Napoléon a été enterré dans quatre cercueils et sous une grande dalle de roche.

Si Napoléon avait été assassiné, il semblait que le tueur s'en était tiré à bon compte, jusqu'à ce qu'un dentiste suédois découvre l'histoire une centaine d'années plus tard et reprenne là où O'Meara l'avait laissée.

Recherche

Lorsque les journaux intimes du valet de Napoléon ont été publiés dans les années 1950, offrant des récits intimes des derniers jours de l'empereur, le Dr Sten Forshufvud pensait avoir trouvé une preuve irréfutable.

Sur les 31 symptômes d'empoisonnement à l'arsenic découverts par les scientifiques depuis 1821, Napoléon en avait trouvé 28. Forshufvud a donc demandé à une université écossaise d'effectuer un test de détection de l'arsenic nouvellement inventé.

L'analyse par activation neutronique (NAA) a été réalisée sur les cheveux de Napoléon datant de 1816, 1817 et 1818, et a révélé des taux d'arsenic mortellement élevés dans son organisme. O'Meara, semble-t-il, avait raison : Napoléon avait été tué, mais qui l'avait tué ?

L'un des surnoms les plus connus de Napoléon était "le petit Corse" et l'un des plus grands mythes est précisément celui-là : qu'il était petit.

L'image de Napoléon, chef militaire colérique et indéniablement trapu, était si répandue au XXe siècle qu'un complexe psychologique porte même son nom.

Napoléon apparaît dans cette œuvre du Français Paul Delaroche (1797-1859) à Fontainebleau lors de la première abdication, en 1814... en colère, à juste titre, et apparemment court.

A sa mort, le médecin déclara que son corps mesurait "cinq pieds, deux pouces et quatre lignes, du sommet de la tête aux talons". Cela équivaudrait à 1,57 mètre... si ce n'était que la mesure avait été prise en " pied métrique ", un système métrique établi par Bonaparte lui-même en 1812 et qui équivalait à un tiers de mètre.

La mesure corrigée est de 1,68 mètre, une taille un peu plus élevée que la moyenne de l'époque.

Le culturiste canadien millionnaire Ben Weider ( qui a découvert le jeune Arnold Schwarzenegger ) est arrivé à la même conclusion en utilisant une méthode différente.

Convaincu que Napoléon avait été assassiné, Weider avait examiné les nombreux mémoires écrits par les habitants de la maison de Longwood à la recherche d'indices.

Lorsque lui et Forshufvud ont recueilli des preuves des symptômes décrits dans les mémoires et les ont comparés aux pics et aux creux de l'absorption d'arsenic révélés par l'analyse de l'ANA, ils ont pensé qu'ils avaient la preuve de doses administrées à intervalles réguliers pendant plusieurs années .

Son livre intitulé "Meurtre à Sainte-Hélène" désigne également un nouveau suspect : L'ancien partenaire de Napoléon, Charles Tristan, le marquis de Montholon, un personnage de l'ombre dont la femme avait été séduite par Napoléon, qui souhaitait désespérément quitter l'île et qui bénéficierait personnellement du testament.

Les rois Bourbon restaurés de France (qui avaient autant intérêt que les Britanniques à tenir Napoléon en échec) avaient menacé (selon Weider et Forshufvud) de rendre public le détournement de fonds militaires par Montholon si celui-ci n'acceptait pas de fournir à Napoléon une boisson empoisonnée à l'arsenic.

Le débat sur l'arsenic

Cependant, cette théorie colorée n'a pas convaincu tout le monde : même si l'arsenic avait été la cause de la mort de Napoléon, cela ne signifiait pas que quelqu'un aurait tué Napoléon avec cette substance.

Peut-être que Longwood House est responsable de la mort de Napoléon à l'âge de 52 ans.

Dans les années 1980, le débat sur l'empoisonnement a pris une autre direction : Napoléon aurait pu simplement absorber suffisamment d'arsenic de son environnement pour mourir.

Toute maison du 19e siècle était saturée d'arsenic : cosmétiques, tonique pour cheveux, cigarettes, cire à cacheter, casseroles, poudres insecticides, mort-aux-rats, glaçage pour gâteaux... tous étaient toxiques.

Lorsqu'un chimiste de l'université de Newcastle a fait des expériences avec un morceau de papier peint de Longwood volé par un touriste du XIXe siècle, il a découvert que les gaz toxiques exhalés par une moisissure qui se développait derrière pouvaient avoir contribué au déclin fatal de Napoléon.

Des chercheurs ont ensuite analysé les cheveux du fils de Napoléon, de sa première épouse, l'impératrice Joséphine, et de 10 personnes vivantes, et ont conclu que les Européens du début du XIXe siècle avaient jusqu'à 100 fois plus d'arsenic dans leur corps que la personne moyenne vivant actuellement.

Mais ceux qui étaient convaincus qu'il s'agissait d'un meurtre n'ont pas accepté cette hypothèse.

Portrait inachevé de Napoléon par Jacques-Louis David après qu'il ait refusé de poser parce que "c'est le caractère qui dicte ce qu'il faut peindre..... Personne ne sait si les portraits des grands hommes leur ressemblent, il suffit que leur génie y vive".

Pendant plusieurs années, les deux écoles de pensée se sont débattues avec des preuves et des contre-preuves : le FBI, Scotland Yard, l'Institut médico-légal de Strasbourg, les laboratoires de la police de Paris... tous ont effectué des tests et tous ont confirmé les niveaux élevés d'arsenic présents dans l'organisme de Napoléon.

Cependant, aucun d'entre eux n'a pu établir de manière définitive comment le poison était arrivé là.

La théorie de la substitution

Pendant ce temps, un deuxième débat résonnait en arrière-plan : le remplacement.

L'idée d'un empereur de substitution a été utilisée dans des films et des romans, et les admirateurs les plus passionnés de Napoléon étaient (et sont toujours) convaincus que l'homme qui est mort le 5 mai était quelqu'un d'autre.

La version la plus surprenante des théories de substitution prétend que Napoléon n'est jamais allé à Sainte-Hélène : qu'un sosie a été envoyé à sa place tandis que l'ancien empereur s'est retiré à Vérone et s'est mis à vendre des verres tranquillement, jusqu'à ce qu'il soit abattu alors qu'il tentait d'escalader les murs d'un palais autrichien pour voir son plus jeune fils.

Malheureusement, cette histoire n'a aucun fondement documentaire.

Le 13 juillet 1815, 25 jours après sa défaite à Waterloo, Napoléon écrit une lettre au roi George IV du Royaume-Uni, qui est alors prince régent, pour implorer sa clémence.

Signée par l'empereur lui-même, la lettre prône "l'hospitalité du peuple britannique" et appelle le prince - "le plus puissant, le plus constant et le plus généreux de mes ennemis" - à le protéger. Cherchant un refuge, l'empereur se compare à Thémistocle, un homme d'État grec qui s'est placé sous la coupe du souverain perse Artaxerxès et a été reçu avec les honneurs.

Royal Archives / © Her Majesty Queen Elizabeth II

En recevant la lettre, le prince déclare : "Wow, une lettre très correcte, bien plus, je dois dire, que toutes celles que j'ai reçues de Louis XVIII."

Cependant, la demande de protection de Napoléon est rejetée.

Une deuxième théorie de substitution tourne autour de Jean-Baptiste Cipriani, majordome à Longwood jusqu'à sa mort en février 1818 lors d'une épidémie d'hépatite, et enterré à proximité.

L'"école Cipriani" prétend que les Britanniques ont secrètement déterré le corps de Napoléon à la fin des années 1820 pour des raisons inexplicables.

Lorsqu'en 1840, les Français leur ont demandé de déterrer Napoléon et de le ramener à Paris, les Britanniques se sont empressés de déterrer Cipriani et de le jeter dans la tombe vide de Napoléon.

Pourquoi, a demandé l'"école Cipriani", l'officier britannique responsable n'autorisait-il les observateurs français présents à voir le corps qu'à minuit, à la lumière des torches ? Pourquoi n'a-t-on pas autorisé la réalisation de croquis ? Pourquoi n'a-t-on ouvert le cercueil que deux minutes avant de le refermer et de le transporter à bord de la frégate française ?

Certains pensaient que le corps de Napoléon n'était pas dans ce cercueil.

Faux masques mortuaires, chaussettes pourries, cicatrices faciales délavées, position des vaisseaux contenant les viscères - les détails revendiqués et niés sont trop nombreux pour être énumérés ici, mais ils ont fait le bonheur des spécialistes de Napoléon pendant des années.

En 1969, à l'occasion du bicentenaire de la naissance de Napoléon, un journaliste français a même publié un "appel" aux Britanniques délibérément sensationnel : "Anglais, Rendez-nous Napoléon ! " (Anglais, rendez-nous Napoléon !).

Son accusation surprenante était que la famille royale britannique avait fait réinhumer Napoléon dans l'abbaye de Westminster, l'insulte suprême.

La vérité la plus prosaïque est que le corps de Napoléon repose (presque) certainement sous le dôme des Invalides à Paris.

Cependant, jusqu'à ce que les autorités françaises autorisent l'ouverture du cercueil pour tester le corps, les théories sur le sort final de l'un des personnages les plus fascinants de l'histoire continueront de hanter .

* Siân Rees est l'auteur de "The many deaths of Napoleon Bonaparte".