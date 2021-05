Les séries télévisées qui révèlent la vraie France

Pendant les longues soirées solitaires du confinement, le monde s'est tourné vers la télévision française. Des séries telles que Call My Agent !, The Bureau et Lupin ont été diffusées dans le monde entier et acclamées pour leur flair et leur originalité.

Une industrie autrefois raillée pour avoir produit des mélodrames sans intérêt - et toujours dans l'ombre du cinéma français - semble enfin avoir trouvé sa propre voix.

Tout comme le "Noir nordique" a captivé l'imagination du monde entier au début de ce siècle, la dernière décennie a vu l'évolution de la "nouvelle vague française" à la télévision.

Avant même la pandémie, le public anglophone avait commencé à regarder des séries en langue étrangère en nombre record, le nombre de téléspectateurs américains des contenus en langue étrangère de Netflix ayant fait un bond de 50 % en 2020.

Alors que Lupin est devenu la série la plus regardée du service de streaming au premier trimestre 2021, avec 70 millions de vues dans le monde dès le premier mois, le journal Libération a rapporté que le monde était désormais "chaud lupin" pour la télévision française.

Pourtant, les séries françaises qui ont le plus d'attrait à l'étranger ne sont pas nécessairement celles qui trouvent un écho dans le pays. Lupin, adapté pour la télévision par l'écrivain britannique George Kay, a reçu des avis mitigés de la part des critiques français, certains estimant qu'il était trop lisse ; l'hebdomadaire Le Point l'a décrit comme suit : "clinquant, prévisible... le plus gros défaut reste la pauvreté des personnages, tous unidimensionnels, caricaturaux et épais comme du papier à cigarette".

Inutile de dire que le film Emily in Paris de Netflix a été accueilli avec une dérision générale. Comme Lupin, il a été accusé de banaliser la ville, de l'utiliser comme une décoration clinquante, dans un processus qui cache autant qu'il affiche.

Ici, Paris est le produit, sans cesse kitschisé (l'accordéoniste au bord de la Seine, le Louvre illuminé comme un bijou). Les habitants sont "très désagréables", selon les mots de l'amie d'Emily ; leur vision est celle d'une "France sans Français".

A l'opposé de cette image aseptisée de Paris, Engrenages de Canal Plus est peuplé de problèmes. Selon l'écrivain et critique Lauren Elkin, cette série policière tente d'intégrer une image plus large de la ville. "Engrenages ne signifie pas littéralement "spirale", explique-t-elle à BBC Culture, mais le titre anglais me fait penser à la forme des arrondissements parisiens - une spirale qui commence dans le premier et s'étend vers l'extérieur.

Paris n'est pas une ville-musée, où tous les riches vivent à l'intérieur de la périphérie et tous les pauvres sont bannis à l'extérieur, et le spectacle montre qu'il existe à l'intérieur des quartiers tout aussi désespérés que ceux de l'extérieur".

Pour Elkin, "Spiral a une vision très grandiose de Paris, dans le sens où elle se prolonge dans les banlieues - les banlieues huppées et les banlieues populaires - ce qui manque vraiment, non seulement dans Emily in Paris, mais aussi plus généralement dans les représentations étrangères de la ville. Emily in Paris devrait aller sur le plateau d'Engrenages - ce serait une série que je regarderais !".

Ambivalence vis-à-vis de l'Amérique

La télévision populaire en France pendant le confinement révèle une image assez différente : celle d'une nation mal à l'aise, craintive pour l'avenir et anxieuse quant à sa place dans le monde.

Loin d'opter pour l'évasion pendant le confinement, les téléspectateurs français se sont rabattus sur des séries qui ont mis en lumière leurs crises sociales : impasse politique, anxiété économique et traumatisme psychologique collectif.

Un certain nombre de séries (et de films) ont été projetés à travers le prisme de l'une des obsessions constantes de la France : son attitude ambivalente vis-à-vis de l'influence américaine.

L'un des drames les plus populaires pendant le premier confinement de la France était Dérapages, sorti sur Netflix sous le titre Inhuman Resources. Éric Cantona joue le rôle d'Alain Delambre, 57 ans, père de deux enfants, au chômage depuis six ans.

Chaque jour, Alain fait face à de petites humiliations, de la part d'employeurs potentiels et de fonctionnaires publics, et la rage monte en lui. Il est désormais un "travailleur précaire", qui accepte des petits boulots de nuit, mais qui a trop honte pour le dire à sa femme (il soigne ce que le sociologue Richard Sennett appelle "les blessures cachées de la classe").

Les anciens employeurs d'Alain ont cannibalisé son travail - ils ont consommé toutes ses énergies, puis ont recraché l'enveloppe - et maintenant il est déterminé à se venger.

La série fait preuve de perspicacité quant à l'effritement du contrat social en France et au gouffre qui sépare l'éclat des entreprises - leurs logos élégants et leurs surfaces courbes impeccables - de la dure réalité de l'atelier. Il capte également la profonde vague de ressentiment en France à l'égard du pouvoir des multinationales et de leur impitoyabilité insensible envers les employés.

"Dans l'imaginaire français, mondialisation et américanisation sont synonymes", explique James McAuley, chroniqueur du Washington Post basé à Paris. "Les gilets jaunes - du moins aux yeux de certains de ses manifestants - étaient un soulèvement contre l'économie de marché mondialisée et donc ce qu'on appelle la 'société américanisée'. Dans mes reportages, j'entendais tout le temps : 'on ne veut pas de supermarchés type Walmart dans notre ville, qui vont ruiner tous les petits commerces'."

Dans Le Bureau des Légendes (The Bureau), un drame d'espionnage plusieurs fois primé, avec Mathieu Kassovitz (La Haine), un agent français trahit son pays par amour - et pour bénéficier de l'aide des États-Unis.

McAuley note que dans cette série, "le tournant est lorsqu'il se vend aux Américains". La série présente la vision classique de la France comme le petit bonhomme dans un terrain de jeu truqué".

Dans cette analogie, l'Amérique est une brute effrontée, qui empiète sur le territoire français - tout comme le général de Gaulle l'avait prévenu au milieu du XXe siècle. "Nous vivons toujours dans la maison que de Gaulle a construite", dit McAuley.

"Personne ne pèse autant dans le paysage politique français - même aujourd'hui, des décennies après sa mort - et son antipathie pour l'Amérique, non pas tant en tant que pays qu'en tant que concept, pèse autant."

Cette tension est évidente même dans la comédie Dix pour cent (Call My Agent !), acclamée par la critique. Le premier épisode de la première saison donne le ton : l'icône culturelle Cécile de France se voit offrir un grand rôle à Hollywood, à condition qu'elle "modernise" son apparence vieillissante.

La question est de savoir si l'actrice va se transformer physiquement en une image américaine de la beauté ou si elle va rester fidèle à la notion française de beauté "naturelle". Cette énigme est présentée de façon ludique et spirituelle et, bien qu'elle ne soit pas le sujet principal de la série, elle n'est jamais loin de la surface, ni de la psyché nationale.

L'été dernier, les États-Unis et la France ont connu des manifestations nationales contre la brutalité policière, avec la réapparition de Black Lives Matter et la campagne pour la justice pour Adama Traoré. C'est dans ce contexte qu'est né Tout Simplement Noir, un faux documentaire qui explore la complexité de l'identité noire en France.

Créé par Jean-Pascal Zadi, qui a remporté un César 2021 pour sa performance, il présente des caméos d'un casting de stars, dont Claudia Tagbo, JoeyStarr, Mathieu Kassovitz et Omar Sy de Lupin. En raison des restrictions du Covid, ce long métrage de 90 minutes a été diffusé sur Canal Plus (connu sous le nom de "HBO de la France").

Simply Black est le portrait d'un homme en crise. Fatigué d'être cantonné dans des rôles minables (dans lesquels on lui demande de canaliser "la souffrance de l'Africain"), Zadi décide de descendre dans la rue et appelle à une "Million Man March", imitant l'événement organisé par Louis Farrakhan à Washington DC en 1995.

Mais, dès le départ, ses efforts se heurtent à des difficultés - qui est suffisamment noir, et pourquoi seulement des hommes ? - et Zadi lui-même est dénoncé pour son manque de radicalité. Il admet bientôt qu'il n'y a rien de "simple" à être noir.

Le film de Zadi explore à la fois les limites des politiques "daltoniennes" de la République et les dangers de transposer le modèle racial américain sur la France. Il est également astucieux en ce qui concerne le militantisme antiraciste à l'ère des réseaux sociaux, se moquant des autopromoteurs avertis ("Vous imaginez ? Moi et Angela Davis - je vais faire un reportage sur Insta live !").

Simply Black est, selon l'écrivain Sandra Onana de BBC Culture, "une évaluation formidablement intelligente de l'état de la race en France", qui nous emmène au "cœur de ce que la comédie peut accomplir".

Une confiance grandissante

Aucune série ne met en évidence les inquiétudes politiques de la France avec autant de force que Baron Noir de Canal, une série essentielle pour les spectateurs intrigués par l'élection présidentielle de l'année prochaine.

Cette série, surnommée "Les Sopranos dans l'Aile Ouest" par ses créateurs, offre un aperçu des marchandages et des coups bas qui caractérisent la politique des partis, et de l'impact émotionnel qu'ils ont sur les présidents.

Il capture également le sentiment répandu de désillusion par rapport à l'état de la démocratie française - piégée dans une bataille quinquennale permanente pour écarter l'extrême-droite - tout en révélant comment l'aliénation économique décrite dans Dérapages est fabriquée en termes de politique populiste.

La passionnante dernière saison de Baron Noir, diffusée pendant le confinement, semblait particulièrement opportune. Elle posait la même question que celle à laquelle est confronté l'ancien président en disgrâce Nicolas Sarkozy : un homme politique condamné par la justice peut-il un jour remporter une nouvelle élection ? (Comme le protagoniste de la série, Sarkozy doit désormais porter un bracelet électronique).

Elle montre également comment la violence physique à l'encontre d'un enseignant peut conduire à une controverse nationale sur la laïcité, comme l'a fait le meurtre de Samuel Paty au début de l'année.

"Les angoisses exprimées dans Baron Noir reflètent les angoisses de la France", explique Eric Benzekri, co-créateur de la série, à BBC Culture, "et cela explique peut-être en partie le succès de la série". En effet, les prédictions du Baron Noir auraient provoqué l'inquiétude de l'Elysée. Dans le dernier épisode, un président centriste et confiant se présente à la réélection, mais il a sous-estimé l'ampleur de la colère de la population.

Son adversaire vient d'un milieu improbable : un professeur de sciences n'appartenant pas à l'élite parisienne, qui ressemble étrangement au médecin "franc-tireur" de Marseille, Didier Raoult. Il mobilise les mécontents - ces millions de personnes qui ont regardé le documentaire français Hold Up, un film "truther" sur le Covid19 qui a suscité le ressentiment du public pendant le confinement.

"La théorie du complot est un mouvement anti-politique, c'est son cœur, son noyau dur", dit Benzekri. "Au fil des années, ce type de politique anti-système a changé de visage, mais il fonctionne toujours avec les mêmes méthodes. Elle arrive au pouvoir comme l'expression de la démocratie, puis la réprime... Baron Noir est un avertissement - un avertissement contre nous-mêmes".

Un autre spectacle qui a exploré la psyché nationale en difficulté est le succès surprise d'Arte, En thérapie. Bien qu'étant l'une des nombreuses adaptations internationales de la série israélienne BeTipul, la version française a la particularité de situer l'action au lendemain des attentats terroristes de 2015 à Paris.

Pour le critique Daniel Schneidermann, la série a capté "l'état d'esprit, l'"humeur" du public pendant le confinement", en montrant une symétrie des traumatismes : "les traumatisés durs du terrorisme parlent aux traumatisés mous de ce confinement". Libération attribue le "succès phénoménal" d'En thérapie au fait de montrer "la France sur le divan", diagnostiquant que "le moral collectif est fragile".

L'expression "nouvelle vague française" de séries télévisées à succès international a été inventée par Pascal Breton, le producteur de Marseille, la première fiction originale en langue française de Netflix. Contrairement à la palette pâle de Paris dans Engrenages, Marseille est baignée d'une magnifique lumière méditerranéenne.

Bien que raillée par la critique pour ses dialogues lamentables ("Marseille est une maîtresse difficile : passionnée, intransigeante..."), la série a été populaire auprès du public, tant en France qu'à l'étranger. Elle dépeint les machinations de la mairie, et son timing était impeccable - en 2020, Marseille a changé de maire pour la première fois en 25 ans, comme la série l'avait laissé présager.

La production francophone de Netflix s'est rapidement améliorée, et The Eddy offre un guide sur la façon de mélanger le meilleur des influences françaises et américaines. Avec des dialogues bilingues et le jazz comme principal support, la série offre un contrepoint aux représentations stériles de Paris. Se déroulant à Belleville, lieu de naissance d'Édith Piaf, cette série capture la texture d'une ville bien vivante, au-delà du simple cliché de la "grisaille" - sa créativité, sa sensualité et sa fragilité.

Cette année, Netflix sortira une comédie qui se déroule pendant le confinement (8 Rue de l'Humanité), tandis qu'Amazon Prime France a investi massivement dans de nouvelles séries télévisées et de nouveaux films, notamment Le bal des folles, sur l'institutionnalisation des femmes "rebelles" dans la France de la fin du siècle dernier.

Cette période a également été le sujet de Paris Police 1900 de Canal, le point culminant du troisième confinement de la France au printemps 2021. Situé en pleine Belle Époque, au lendemain de l'affaire Dreyfus, il dresse le portrait d'une République au bord du gouffre, menacée par les forces nationalistes et les scandales sociétaux.

Avec une esthétique de décadence élégante et le rythme d'un thriller, ce n'est qu'une question de temps avant que cette série ne soit disponible à travers le monde.

Les géants américains du streaming ont bénéficié de l'infrastructure créative française, bien financée et soutenue par l'État, dont les coûts de production sont nettement inférieurs à ceux des États-Unis.

De même, les chaînes françaises - qui ont trop longtemps été tributaires du doublage de fictions américaines de seconde zone - ont bénéficié des productions locales, dont les droits sont vendus dans le monde entier.

Mais cette relation reste tendue, car les Français eux-mêmes restent ambivalents face à l'afflux de fonds américains, qui (comme l'apprennent les personnages de The Bureau et de Call My Agent !) peuvent être assortis de conditions.

Benzekri espère que les confinements ont montré aux Français l'un des bons côtés de la mondialisation : "Elle nous permet de voyager depuis nos salons", dit-il. En retour, cela a certainement permis au monde de découvrir comment les écrivains français canalisent les angoisses de la nation - sociales, politiques et culturelles - à des fins artistiques.

Benzekri voit ses collègues prendre de l'assurance : "Pendant des années, nous avons vécu avec l'idée que nous ne savions pas comment écrire une série, mais ce n'est pas vrai. La France est peut-être en train de renouer avec cette tradition - parler au monde comme le monde nous parle".

