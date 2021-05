Elon Musk révèle qu'il est atteint du syndrome d'Asperger dans l'émission "Saturday Night Live".

il y a 29 minutes

On pense que c'est la première fois que M. Musk parle de son état.

Le magnat de la Tech était l'invité d'honneur de l'émission à sketches, un rôle très convoité qui a été tenu par un grand nombre de célébrités depuis la création du SNL dans les années 1970. Parmi celles-ci figurent Adele, Chris Rock, Ringo Starr et Will Ferrell.

Certaines personnes sur les réseaux sociaux ont toutefois remis en question son affirmation. Ils ont souligné que l'humoriste Dan Aykroyd, qui a parlé publiquement de son expérience de la Tourette et du syndrome d'Asperger, a déjà présenté le SNL.

M. Musk, qui compte plus de 53 millions de followers sur Twitter, a également plaisanté sur son utilisation des réseaux sociaux. Il a fait face à des critiques et même à des menaces de poursuites judiciaires pour ses tweets dans le passé.

"À tous ceux qui ont été offensés, je veux juste dire que j'ai réinventé les voitures électriques et que j'envoie des gens sur Mars dans une fusée. Vous pensiez que j'allais aussi être un mec cool et normal ?"

Le milliardaire a également plaisanté sur le nom inhabituel de son fils - lui et la chanteuse Grimes ont annoncé la naissance de leur premier enfant, X Æ A-12 Musk, l'année dernière. "Cela se prononce chat qui court sur le clavier", a expliqué M. Musk.

Plus tard dans l'émission, le PDG de SpaceX a parlé de la crypto-monnaie Dogecoin.

Cette monnaie a été créée en 2013 par un couple d'informaticiens et, cette année, sa valeur a bondi de 50 % après que M. Musk l'a surnommée "la crypto du peuple".

Elle a pour mascotte un chien Shiba Inu et s'inspire d'un même mettant en scène l'animal.

Sans valeur intrinsèque comme l'or ou la terre, et sans possibilité de générer un revenu, les crypto-monnaies sont extrêmement volatiles et peuvent s'effondrer aussi vite qu'elles montent. Elles sont donc difficiles à évaluer et leurs prix sont sensibles aux conseils de soutiens tels que M. Musk.