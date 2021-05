Les débris de la fusée chinoise sont tombés dans l'océan Indien, , selon la Chine

il y a une heure

Crédit photo, CCTV via Reuters

Des jours de spéculation ont été consacrés à l'endroit où la fusée pourrait atterrir, et les responsables américains et d'autres experts ont averti que son retour risquait de faire des victimes.

Les débris de la fusée de 18 tonnes, l'un des plus gros engins depuis des décennies à avoir fait une plongée non dirigée dans l'atmosphère, ont atterri dans l'océan Indien à un point situé à 72,47° Est et 2,65° Nord.