IBM : la "percée" dans l'industrie des micropuces qui peut multiplier par 4 l'autonomie de votre batterie

il y a 32 minutes

Les puces en silicium se mesurent en nanomètres et IBM affirme avoir réalisé la plus petite jamais réalisée.

Les progrès dans le monde des micropuces sont mesurés en nanomètres, et plus le chiffre est bas, plus le bond en avant est important.