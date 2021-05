Conflit israélo-palestinien : 3 clés pour comprendre l'escalade de la violence à Jérusalem et à Gaza

Jérusalem a été le théâtre de plusieurs jours de troubles, d'une nouvelle escalade de la violence entre les Palestiniens et les forces de sécurité israéliennes qui a fait des centaines de blessés, et de représailles des deux côtés.

Mardi, le Croissant-Rouge palestinien, un groupe humanitaire, a signalé que plus de 700 Palestiniens avaient été blessés lors d'affrontements avec les forces de sécurité israéliennes à Jérusalem et en Cisjordanie.

1. Jour de Jérusalem

La vieille ville est située à Jérusalem-Est, où se trouvent certains des sites religieux les plus sacrés du monde : le Dôme du Rocher et la mosquée Al Aqsa des musulmans, le Mont du Temple et le Mur occidental de la religion juive et le Saint-Sépulcre de la religion chrétienne.