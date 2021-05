Qui ne devrait pas recevoir le vaccin et pourquoi - 10 questions et réponses

Êtes-vous diabétique? Ou peut-être êtes-vous enceinte? Êtes-vous allergique à la pénicilline? Ou êtes-vous en bonne santé et jeune et pensez-vous ne pas être menacé par un virus?

Alors que des centaines de milliers de personnes en Serbie ont demandé à recevoir l'un des cinq vaccins proposés, certains groupes de personnes peuvent être plus à risque que d'autres.

"Les dilemmes que les gens ont à propos de la vaccination ne sont parfois pas le résultat de la méfiance des gens à l'égard du vaccin, mais simplement de la peur, de l'insécurité et du manque de connaissances sur les détails de chaque vaccin contre le Covid-19", indique à la BBC le Dr Ivan Djikic, directeur de l'Institut de biochimie à l'Université Goethe de Francfort.

"Cependant, la plupart des gens sont autorisés à recevoir le vaccin et il est très important d'expliquer aux personnes qui, par exemple, sont allergiques à la pénicilline, sont traitées pour des tumeurs, souffrent de diabète - que faire et quand il est préférable de recevoir le vaccin. "

Le Dr Ivan Đikić, membre de l'Académie allemande des sciences, qui a participé à la préparation de mesures professionnelles dans la lutte contre l'épidémie en Allemagne, et l'épidémiologiste Radmilo Petrović, qui a passé sa vie professionnelle au Torlak Instituer à fabriquer des vaccins contre la grippe en Serbie, répondent aux principaux doutes.

1. Je suis allergique à la pénicilline. Cela signifie-t-il que je ne peux pas me faire vacciner?

Ivan Đikić: Le vaccin peut être administré aux personnes allergiques à la pénicilline, à l'ambroisie, à la poussière, aux œufs, aux crustacés.

Cependant, il est très important que ceux qui ont une allergie quelconque, en particulier aux médicaments, en informent leur médecin et le consultent avant d'aller se faire vacciner.

Les personnes les plus à risque de recevoir l'un des vaccins sont celles qui ont déjà eu un choc anaphylactique.

Les personnes qui ont eu un choc anaphylactique ne devraient pas recevoir le vaccin pour le moment, du moins jusqu'à ce que davantage de données soient collectées.

Les personnes allergiques aux ingrédients connus d'un vaccin particulier ne devraient pas recevoir ce vaccin.

Heureusement, il existe plusieurs vaccins qui contiennent des ingrédients différents, de sorte qu'ils peuvent être jugés adéquats pour tout le monde.

Radmilo Petrović: En ce qui concerne les allergies médicamenteuses, les vaccins ont des ingrédients différents, et votre médecin vous indiquera que si vous êtes allergique à l'un des ingrédients du vaccin, vous ne devez pas le prendre, et c'est exactement le cas de l'allergie à la pénicilline.

Il est également très important que vous n'alliez pas recevoir le vaccin lorsque vous avez une allergie aiguë. Lorsque l'allergie disparaît, la vaccination est beaucoup plus sûre.

2. Puis-je me faire vacciner si je suis traité pour un cancer ou si je suis diabétique?

Radmilo Petrović: Ceux qui suivent un traitement immunosuppresseur, c'est-à-dire un traitement par corticostéroïdes ou cytostatiques, doivent consulter leur médecin.

Il ne suffit pas de le dire simplement à la clinique où le vaccin est reçu, il est nécessaire que les patients se rendent chez leur médecin qui les suit pour la maladie primaire et il leur dira quel est le meilleur moment pour recevoir le vaccin.

Ivan Đikić: De nombreuses personnes subissent une chimiothérapie et suivent l'une des thérapies pour le traitement du cancer.

Le vaccin ne doit pas être administré aux patients en phase aiguë sévère de la maladie. Sinon, il n'y a pas de contre-indication à recevoir le vaccin.

Il en va de même pour d'autres maladies graves.

S'ils ont de la fièvre, sont en danger vital, ont une phase aiguë de maladie cardiaque ou diverses infections - ils doivent attendre jusqu'à ce qu'ils guérissent.

Il est important de savoir que les survivants de transplantation, par exemple les patients transplantés cardiaques ou rénaux, sont également sous immunosuppresseurs - ils peuvent se faire vacciner, mais dans des conditions contrôlées.

Cela signifie que je ne peux pas l'obtenir dans un petit bureau d'une petite ville, mais il est nécessaire que ce vaccin soit surveillé dans un hôpital.

Il en va de même pour ceux qui souffrent de diabète - ils peuvent être vaccinés, mais lorsque leur maladie est au repos et lorsqu'ils sont sous traitement médicamenteux.

3. Je suis enceinte. Dois-je demander le vaccin?

Radmilo Petrović: Pour l'instant, il n'est pas recommandé aux femmes enceintes de se faire vacciner car elles n'ont pas participé aux groupes témoins lorsque le vaccin a été administré à un petit nombre de personnes.

Cependant, il y aura certainement des cas où les femmes enceintes ne savent pas qu'elles sont enceintes au moment où elles reçoivent le vaccin.

Cela permettra également de recueillir des informations sur la façon dont le vaccin les a affectés et éventuellement le fœtus.

Par conséquent, nous prévoyons que dans deux ou trois ans, on en saura beaucoup plus sur la sécurité de la vaccination des femmes enceintes.

Il est recommandé aux femmes qui soupçonnent qu'elles sont enceintes d'aller toujours chez le médecin et de faire un test de grossesse avant de recevoir le vaccin.

Ivan Đikić: Tous les vaccins qui existent conter le Covid-19 n'ont pas été testés sur des femmes enceintes, il ne peut donc pas être recommandé aux femmes enceintes de le recevoir.

Elles peuvent le faire à leurs propres risques.

Il en va de même pour les enfants.

Aucune recherche n'a été effectuée, donc pour le moment, le vaccin n'est pas administré aux enfants de moins de 18 ans.

4. Quels effets secondaires le vaccin peut-il causer?

Ivan Đikić: Les effets secondaires sont les mêmes qu'avec les autres vaccins: rougeur, éruption cutanée, douleur locale, fièvre d'un jour, maux de tête.

Ces réactions sont plus fréquentes après la deuxième dose.

De plus, chaque vaccin peut avoir des conséquences rares chez les individus en raison de leurs spécificités, qui incluent diverses réactions allergiques qui surviennent le plus souvent dans les premières heures, jusqu'à 24 heures après la vaccination.

Leur fréquence, selon les données connues à ce jour, est extrêmement faible.

Par exemple - en Amérique, 1,1 million de personnes ont été vaccinées en sept jours et seulement dix d'entre elles ont eu une réaction allergique, et cela ne mettait pas leur vie en danger non plus.

Radmilo Petrović: Il existe également des réactions systémiques sévères, qui surviennent dans les 30 jours suivant la première dose, et ce sont des réactions neurologiques telles que l'inflammation du cerveau, la méningite, la névrite.

La possibilité de cela est très petite.

5. Qu'est-ce qui est le plus dangereux - les effets secondaires du vaccin ou les complications du virus corona?

Ivan Đikić: Il est très important de savoir - le virus contient des dizaines de protéines et le vaccin n'en contient qu'une.

Cela signifie que les complications du virus sont infiniment plus importantes que les complications liées à l'administration du vaccin.

Radmilo Petrović: Il est incomparablement plus dangereux de ne pas se faire vacciner.

L'OMS sur les vaccins Kovid-19

Des scientifiques du monde entier mettent au point de nombreux vaccins potentiels contre le Covid-19. Tous ces vaccins sont conçus pour apprendre au système immunitaire de l'organisme à reconnaître et à bloquer en toute sécurité le virus qui cause la maladie. Plusieurs types différents de vaccins potentiels contre Covid-19 sont actuellement développés ou proposés.

Il est trop tôt pour savoir si les vaccins Covid-19 assureront une protection à long terme. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour répondre à cette question. Cependant, il est encourageant de constater que les données disponibles suggèrent que la plupart des personnes qui se remettent de Covid-19 développent une réponse immunitaire qui fournit au moins une certaine période de protection contre la réinfection - bien que nous apprenions encore à quel point cette protection est forte et combien de temps elle dure. La plupart des vaccins existants sont administrés en deux doses.

L'impact des vaccins Covid-19 sur une pandémie dépendra de plusieurs facteurs. Il s'agit notamment de facteurs tels que l'efficacité des vaccins, la rapidité avec laquelle ils sont approuvés, produits et livrés et le nombre de personnes vaccinées. La plupart des scientifiques prédisent que, comme la plupart des autres vaccins, les vaccins contre Covid-19 ne seront pas efficaces à 100%. L'OMS s'efforce de rendre tous les vaccins approuvés aussi efficaces que possible afin qu'ils puissent avoir le plus grand impact sur une pandémie.

6. Puis-je arrêter de porter le masque lorsque je me fais vacciner?

Radmilo Petrović: Pas du tout, car même ceux qui ont été vaccinés peuvent contracter le Covid-19 jusqu'à ce qu'ils développent des anticorps.

Ivan Đikić: Dans la première phase après la vaccination, soit cinq à six semaines après la première vaccination, ceux qui sont vaccinés ne sont pas immunisés, il est donc nécessaire de continuer à respecter toutes les mesures de protection - de garder leurs distances et de porter des masques .

Il est certain que les vaccins approuvés créent une forte réponse immunitaire et bloquent ainsi la propagation du virus au sein de la population, mais nous n'avons pas encore suffisamment d'informations sur le fait que les vaccinés peuvent devenir porteurs du virus après avoir été exposés au virus après un contact avec une personne infectée.

Par exemple, on ne sait pas encore si une personne vaccinée aura le virus localement dans le nez et les voies respiratoires supérieures (sans symptômes de la maladie) et se propagera ainsi.

7. Recevoir un vaccin Covid-19 peut-il me contaminer avec la maladie ?

Ivan Đikić: Pas du tout. Il n'y a qu'une petite partie du virus dans le vaccin qui n'est pas pathogène.

Cela signifie qu'il ne peut en aucun cas provoquer Covid-19.

La réponse immunitaire à la vaccination dure au moins six mois, mais on pense qu'elle peut durer jusqu'à plusieurs années, voire toute une vie dans une partie de la population.

Après la première dose du vaccin et les deux premières semaines après la deuxième dose, la maladie peut se développer car pendant cette période, une réponse immunitaire à l'antigène viral est toujours créée.

8. Dois-je choisir un vaccin spécial?

Ivan Đikić: Il faudrait se faire vacciner avec le vaccin qui sera disponible à ce moment-là.

L'efficacité des vaccins est la plus importante pour arrêter la propagation de la maladie. Nous ne pouvons pas encore savoir complètement combien de temps l'immunité durera.

Radmilo Petrović: Il existe plusieurs vaccins en Serbie et les gens ont la possibilité de choisir avec lequel se faire vacciner.

Ceux qui sont en bonne santé peuvent choisir à leur discrétion, mais pour ceux qui sont allergiques à certains ingrédients ou qui souffrent d'autres maladies - il est préférable de demander à votre médecin quel vaccin leur convient le mieux.

9. Quel est le meilleur moment pour se faire vacciner?

Ivan Đikić: Il est préférable de se faire vacciner le plus tôt possible, et cela dépend aujourd'hui du nombre de vaccins dans chaque pays et des listes prioritaires.

Ceux qui ont déjà eu Covid-19 ne sont pas une priorité dans la vaccination, mais ils devraient absolument recevoir le vaccin car on ne sait pas encore combien de temps durent la résistance et l'immunité.

Nous n'aurons probablement pas à être vaccinés chaque année, car selon les données précédentes, le virus n'a pas muté pour éviter l'effet des vaccins.

On sait que le virus corona ne mute pas aussi rapidement que le virus de la grippe.

Radmilo Petrović: Je pense que les gens devraient être vaccinés dès qu'ils en ont l'occasion.

Pas besoin d'attendre, plus tôt et plus de personnes seront vaccinées, plus nous serons tous en sécurité.

10. Dois-je me faire vacciner si je suis jeune et en bonne santé?

Ivan Đikić: Il y a un certain manque d'intérêt pour la vaccination chez les personnes en bonne santé entre 18 et 40 ans.

C'est une maladie qui ne mettait pas autant en danger les jeunes, et même s'ils tombaient malades, la maladie passait sans symptômes graves.

Par conséquent, ils ont conclu que la vaccination n'était pas importante pour eux.

Cependant, la vérité est tout à fait différente.

Si la vaccination de la population n'atteint pas l'immunité collective en 2021, elle peut entraîner des modifications du virus et entraîner un allongement significatif de la période pandémique.

Ainsi, si les personnes jeunes et en bonne santé ne sont pas vaccinées, cela peut entraîner des mutations au sein du virus, voire même l'apparition d'un virus qui provoque des symptômes graves et une mortalité accrue chez les personnes plus jeunes.

Les jeunes doivent faire preuve de solidarité et se faire vacciner.

Il est important qu'ils acceptent le vaccin positivement, ainsi que de ne pas répandre de fausses informations sur le vaccin, ce que nous pouvons souvent voir.

La maladie étant apparue il y a un an, on en sait très peu sur les conséquences chroniques qu'elle laisse sur les poumons, mais aussi sur d'autres organes comme le cerveau, les reins et le cœur.

Il existe déjà des données montrant que même chez les jeunes, même s'ils avaient une forme très bénigne de la maladie ou ne présentaient aucun signe d'infection, il y a des indications que le virus a des conséquences sur leur santé.

Une fatigue persistante et une capacité fonctionnelle sévèrement réduite, des problèmes articulaires et pulmonaires font partie de la série de conséquences décrites chez les jeunes.

Par exemple, une étude clinique chez de jeunes athlètes, âgés en moyenne de 19 ans, a montré des signes d'inflammation du péricarde (péricarde).

Ces conséquences chroniques peuvent être encore plus graves avec de nouvelles souches du virus, qui peuvent également provoquer des maladies plus graves.

Radmilo Petrović: Les Serbes jeunes et en bonne santé seront probablement les derniers à être vaccinés, mais il est très important qu'ils le fassent en raison de l'immunité collective.

Il y a une autre raison.

Ce sont exactement les personnes qui se déplacent et transmettent le plus le virus.

Ainsi, s'ils ne sont pas vaccinés, ils continueront de se propager le virus entre eux, ainsi que parmi les personnes âgées et les malades qui risquent de perdre des anticorps entre-temps.

C'est alors un cercle vicieux.

L'expérience de la grippe nous a montré que les jeunes ne veulent pas se faire vacciner contre la grippe parce qu'ils sont en bonne santé et n'ont aucun problème, mais c'est une idée fausse.