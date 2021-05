WhatsApp : que se passe-t-il si vous n'acceptez pas les nouvelles conditions d'utilisation de l'application avant le 15 mai ?

il y a 16 minutes

WhatsApp a fixé à ce samedi la date limite qu'elle donne à ses millions d'utilisateurs pour accepter les nouvelles conditions d'utilisation qui ont provoqué une vague de critiques à l'encontre de la plateforme plus tôt cette année.

Accès par le biais de notifications

À partir du 15 mai, les personnes qui n'acceptent pas les nouvelles conditions ne pourront plus accéder à leur liste de chats lorsqu'elles ouvriront le service.

"Mais vous pourrez répondre aux appels et aux appels vidéo. Si les notifications sont activées, vous pourrez appuyer dessus pour lire ou répondre aux messages, ainsi que pour rappeler les appels manqués ou les appels vidéo", explique la société.

Si après "quelques semaines" l'utilisateur n'accepte toujours pas la mise à jour, il ne recevra plus d'appels ni de notifications et "WhatsApp cessera d'envoyer des messages et des appels sur votre téléphone."