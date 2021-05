Israel - Palestine: 10 questions pour comprendre la violence

Voici les questions fondamentales nécessaires pour comprendre pourquoi cette ancienne confrontation entre Israéliens et Palestiniens est si complexe et génère tant de polarisation.

Crédit photo, FOX Légende image, Le mandat britannique de la Palestine a régné entre 1920 et 1948.

Encouragé par l'antisémitisme dont souffrent les Juifs en Europe, le mouvement sioniste, qui cherche à établir un État pour les Juifs, gagne en force au début du XXe siècle.

La région de la Palestine, entre le Jourdain et la mer Méditerranée, considérée comme sacrée pour les musulmans, les juifs et les catholiques, appartenait à l'époque à l'Empire ottoman et était occupée principalement par des Arabes et d'autres communautés musulmanes. Mais une forte immigration juive, favorisée par les aspirations sionistes, commençait à susciter la résistance des communautés.

Après la désintégration de l'Empire ottoman lors de la Première Guerre mondiale, le Royaume-Uni reçoit un mandat de la Société des Nations pour administrer le territoire de la Palestine.

Mais avant et pendant la guerre, les Britanniques avaient fait diverses promesses aux Arabes et aux Juifs qu'ils n'ont pas tenues par la suite, notamment parce qu'ils avaient déjà partagé le Moyen-Orient avec la France. Cela a créé un climat de tension entre les nationalistes arabes et les sionistes, qui a provoqué des affrontements entre les groupes paramilitaires juifs et les arabes.

Après la Seconde Guerre mondiale et après l'Holocauste, la pression pour établir un État juif s'est accrue. Le plan initial prévoyait le partage du territoire contrôlé par la puissance européenne entre Juifs et Palestiniens.

Après la fondation d'Israël, le 14 mai 1948, la tension est passée d'une question locale à une question régionale. Le lendemain, l'Égypte, la Jordanie, la Syrie et l'Irak envahissent ce territoire. C'est la première guerre israélo-arabe, également connue des Juifs comme la guerre d'indépendance ou de libération. Après le conflit, le territoire initialement envisagé par les Nations unies pour un État arabe est coupé en deux.

Pour les Palestiniens, c'est le début de la Nakba, la "destruction" ou "catastrophe" : le début de la tragédie nationale. 750 000 Palestiniens fuient vers les pays voisins ou sont expulsés par les troupes juives.

Mais 1948 ne sera pas la dernière confrontation entre Arabes et Juifs. En 1956, une crise à propos du canal de Suez opposera l'État d'Israël à l'Égypte, qui ne se définira pas sur le champ de bataille mais par la pression internationale sur Israël, la France et l'Angleterre.

Mais les combats auront le dernier mot en 1967 lors de la guerre des Six Jours. Ce qui s'est passé entre le 5 et le 10 juin de cette année-là a eu des conséquences profondes et durables à différents niveaux. Ce fut une victoire écrasante pour Israël contre une coalition arabe. Israël a pris la bande de Gaza et la péninsule du Sinaï à l'Égypte, la Cisjordanie (y compris Jérusalem-Est) à la Jordanie et le plateau du Golan à la Syrie. Un demi-million de Palestiniens fuient.

Le dernier conflit israélo-arabe sera la guerre du Kippour en 1973, qui oppose l'Égypte et la Syrie à Israël et permet au Caire de récupérer le Sinaï (complètement cédé par Israël en 1982), mais pas Gaza. Six ans plus tard, l'Égypte devient le premier pays arabe à faire la paix avec Israël, un exemple qui ne sera suivi que par la Jordanie.

2. Pourquoi Israël a-t-il été fondé au Moyen-Orient ?

Crédit photo, AFP Légende image, Le premier Premier ministre d'Israël, David Ben-Gourion, sous un portrait de Theodor Herzl, fondateur du sionisme, déclare l'indépendance d'Israël.

La tradition juive indique que la région dans laquelle se trouve Israël est la Terre promise par Dieu au premier patriarche, Abraham, et à ses descendants.

La région a été envahie dans les temps anciens par les Assyriens, les Babyloniens, les Perses, les Macédoniens et les Romains. Rome est l'empire qui a donné à la région le nom de Palestine et qui, sept décennies après le Christ, a expulsé les Juifs de leur terre après avoir combattu les mouvements nationalistes qui cherchaient l'indépendance.

Avec la montée de l'islam, au 7e siècle de notre ère, la Palestine a été occupée par les Arabes, puis conquise par les croisés européens. En 1516, la domination turque est établie et durera jusqu'à la Première Guerre mondiale, lorsque le mandat britannique est imposé.

Le Comité spécial des Nations unies sur la Palestine (UNSCOP) a assuré dans son rapport à l'Assemblée générale du 3 septembre 1947 que les motifs pour lesquels un État juif devait s'établir au Moyen-Orient étaient centrés sur "des arguments fondés sur des sources bibliques et historiques", la déclaration Balfour de 1917 dans laquelle le gouvernement britannique se déclare en faveur d'un "foyer national" pour les Juifs en Palestine et le mandat britannique sur la Palestine.

On y reconnaît le lien historique du peuple juif avec la Palestine et les bases pour reconstituer le foyer national juif dans cette région.

À la suite de l'holocauste nazi contre des millions de Juifs en Europe avant et pendant la Seconde Guerre mondiale, la pression internationale s'est accrue pour la reconnaissance d'un État juif.

Ne parvenant pas à résoudre la polarisation entre le nationalisme arabe et le sionisme, le gouvernement britannique porte la question devant l'ONU.

Le 29 novembre 1947, l'Assemblée générale approuve un plan de partage de la Palestine, qui recommande la création d'un État arabe indépendant et d'un État juif, ainsi qu'un régime spécial pour la ville de Jérusalem.

Le plan est accepté par les Israéliens mais pas par les Arabes, qui y voient une perte de leur territoire. C'est pourquoi il n'a jamais été mis en œuvre.

Un jour avant l'expiration du mandat britannique pour la Palestine, le 14 mai 1948, l'Agence juive pour Israël, représentant les Juifs pendant le mandat, déclare l'indépendance de l'État d'Israël.

Le lendemain, Israël demande à devenir membre des Nations unies, statut qu'il obtient finalement un an plus tard. 83% des membres actuels reconnaissent Israël (160 sur 192).

3. Pourquoi y a-t-il deux territoires palestiniens ?

Le Comité spécial des Nations unies sur la Palestine (UNSCOP), dans son rapport à l'Assemblée générale en 1947, a recommandé que l'État arabe comprenne "la Galilée occidentale, la région montagneuse de la Samarie et de la$ Judée, à l'exclusion de la ville de Jérusalem, et la plaine côtière d'Isdud jusqu'à la frontière égyptienne. "

Mais la division du territoire a été définie par la ligne d'armistice de 1949, établie après la création d'Israël et la première guerre israélo-arabe.

Les deux territoires palestiniens sont la Cisjordanie (qui comprend Jérusalem-Est) et la bande de Gaza, qui sont distants d'environ 45 km. Ils ont une superficie de 5 970 km2 et 365 km2, respectivement.

La Cisjordanie se situe entre Jérusalem, revendiquée comme capitale par les Palestiniens et les Israéliens, et la Jordanie à l'est, tandis que Gaza est une bande de 41 km de long et de 6 à 12 km de large.

Gaza a une frontière de 51 km avec Israël, 7 km avec l'Égypte et 40 km de côte sur la mer Méditerranée.

Occupée à l'origine par les Israéliens qui gardent toujours le contrôle de sa frontière sud, la bande de Gaza a été capturée par Israël lors de la guerre de 1967 et ne l'a libérée qu'en 2005, bien qu'elle maintienne un blocus aérien, maritime et terrestre qui restreint la circulation des biens. Il maintient cependant un blocus aérien, maritime et terrestre qui limite la circulation des biens, des services et des personnes.

Actuellement, la bande est contrôlée par le Hamas, le principal groupe islamique palestinien qui n'a jamais reconnu les accords signés entre les autres factions palestiniennes et Israël.

La Cisjordanie, en revanche, est dirigée par l'Autorité nationale palestinienne, le gouvernement palestinien internationalement reconnu dont la principale faction, le Fatah, n'est pas islamique mais laïque.

4. Les Palestiniens et les Israéliens ont-ils jamais signé des accords de paix ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Yitzak Rabin, Shimon Peres et Yaser Arafat ont partagé le prix Nobel de la paix en 1994.

Après la création de l'État d'Israël et le déplacement de milliers de personnes qui ont perdu leur maison, le mouvement nationaliste palestinien a commencé à se regrouper en Cisjordanie et à Gaza, contrôlées respectivement par la Jordanie et l'Égypte, et dans des camps de réfugiés créés dans d'autres États arabes.

Peu avant la guerre de 1967, des organisations palestiniennes comme le Fatah - dirigé par Yasser Arafat - ont formé l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) et lancé des opérations contre Israël, d'abord depuis la Jordanie, puis depuis le Liban. Mais ces attaques comprenaient également des attentats contre des cibles israéliennes sur le territoire européen, sans faire de distinction entre les avions, les ambassades ou les athlètes.

Après des années d'attaques palestiniennes et d'assassinats sélectifs des forces de sécurité israéliennes, l'OLP et Israël signent en 1993 les accords de paix d'Oslo, dans lesquels l'organisation palestinienne renonce à la "violence et au terrorisme" et reconnaît le "droit". Israël "d'exister dans la paix et la sécurité", une reconnaissance que l'organisation islamique palestinienne Hamas n'a jamais acceptée.

Suite aux accords signés dans la capitale norvégienne, l'Autorité nationale palestinienne a été créée, représentant les Palestiniens dans les forums internationaux. Son président est élu au suffrage direct et il choisit à son tour un premier ministre et les membres de son cabinet. Ses autorités civiles et de sécurité contrôlent les zones urbaines (zone A selon Oslo), tandis que seuls ses représentants civils - et non de sécurité - contrôlent les zones rurales (zone B).

Jérusalem-Est, considérée comme la capitale historique par les Palestiniens, n'est pas incluse dans cet accord.

Jérusalem est l'un des points les plus conflictuels entre les deux parties.

Crédit photo, AFP Légende image, Une barrière de sécurité construite par Israël sépare son territoire de la Cisjordanie.

Le retard dans la création d'un État palestinien indépendant, la construction de colonies pour les colons juifs en Cisjordanie et la barrière de sécurité autour de ce territoire - condamnée par la Cour internationale de justice de La Haye - ont compliqué la progression d'un processus de paix.

Mais ce ne sont pas les seuls obstacles, comme l'a montré l'échec des derniers pourparlers de paix sérieux entre les deux groupes qui ont eu lieu à Camp David, aux États-Unis, en 2000, lorsqu'un Bill Clinton sortant n'a pas réussi à trouver un accord entre Arafat et le Premier ministre israélien de l'époque, Ehud Barak.

Les différences qui semblent irréconciliables sont les suivantes :

Jérusalem : Israël revendique la souveraineté sur la ville (sacrée pour les juifs, les musulmans et les chrétiens) et assure qu'elle est sa capitale après avoir pris Jérusalem-Est en 1967. Ceci n'est pas reconnu internationalement. Les Palestiniens veulent que Jérusalem-Est soit leur capitale.

Frontières et terrain : Les Palestiniens exigent que leur futur État se conforme aux limites antérieures au 4 juin 1967, avant le début de la guerre des Six Jours, ce qu'Israël rejette.

Colonies de peuplement : Ce sont des maisons, illégales selon le droit international, construites par le gouvernement israélien dans les territoires occupés par Israël après la guerre de 1967. En Cisjordanie et à Jérusalem-Est, on compte plus d'un demi-million de colons juifs.

Les réfugiés palestiniens : Les Palestiniens affirment que les réfugiés (10,6 millions selon l'OLP, dont près de la moitié sont enregistrés auprès de l'ONU) ont le droit de retourner dans ce qui est aujourd'hui Israël, mais pour Israël, ouvrir la porte détruirait leur identité d'État juif.

6. La Palestine est-elle un pays ?

Crédit photo, AFP Légende image, Le 29 novembre 2012, l'ONU a reconnu la Palestine comme un "État observateur non membre".

L'ONU a reconnu la Palestine comme un "État observateur non membre" à la fin de 2012 et elle a cessé d'être une "entité observatrice".

Ce changement a permis aux Palestiniens de participer aux débats de l'Assemblée générale et d'améliorer leurs chances d'être membres des agences et autres organes de l'ONU.

Mais le vote n'a pas créé l'État palestinien. Un an plus tôt, les Palestiniens avaient essayé mais n'avaient pas obtenu un soutien suffisant au Conseil de sécurité.

Près de 70 % des membres de l'Assemblée générale des Nations unies (134 sur 192) reconnaissent la Palestine comme un État.

7. Pourquoi les États-Unis sont-ils le principal allié d'Israël ? Qui soutient les Palestiniens ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une alliance indéfectible ?

Il faut d'abord considérer l'existence d'un important et puissant lobby pro-Israël aux Etats-Unis et le fait que l'opinion publique est généralement favorable à la position israélienne, de sorte qu'il est pratiquement impossible pour un président de retirer le soutien à Israël.

Selon une enquête commandée par la BBC auprès de 22 pays, les États-Unis sont le seul pays occidental à avoir une opinion favorable d'Israël, et le seul pays de l'enquête à avoir une majorité d'opinions positives (51%).

En outre, les deux nations sont des alliés militaires : Israël est l'un des plus grands bénéficiaires de l'aide américaine, dont la plupart sont des subventions pour l'achat d'armes.

Les Palestiniens ne bénéficient pas du soutien ouvert d'une puissance.

Dans la région, l'Égypte a cessé de soutenir le Hamas, suite à la déposition par l'armée du président islamiste Mohamed Morsi, des Frères musulmans - historiquement associés au groupe palestinien - tandis que la Syrie et l'Iran et le groupe libanais Hezbollah sont ses principaux soutiens. Et si sa cause suscite la sympathie de nombreux milieux, elle ne se traduit généralement pas dans les faits.

8. Pourquoi se battent-ils maintenant ?

Crédit photo, AP Légende image, L'opération Israëlienne Bordure protectrice de 2014

Les troubles sont alimentés en grande partie par une tentative de longue date des colons juifs de s'emparer des maisons des familles palestiniennes à Jérusalem-Est annexée par Israël.

Les affrontements de lundi ont eu lieu devant la mosquée Al Aqsa , dans la vieille ville de Jérusalem. Les Palestiniens ont jeté des pierres sur la police anti-émeute israélienne, qui a tiré des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes.

Les forces de police israéliennes ont déclaré que des milliers de Palestiniens s'étaient barricadés sur les lieux avec des pierres et des cocktails Molotov en prévision d'un affrontement lors d'une marche juive prévue lundi pour marquer la Journée de Jérusalem.

La marche dite du drapeau commémore la prise par Israël de la partie orientale de Jérusalem en 1967, lorsque, pendant la guerre des Six Jours, le pays a pris le contrôle effectif de toute la ville.

Lors de la marche des drapeaux, des centaines de jeunes Israéliens brandissent des drapeaux et traversent les quartiers musulmans en entonnant des chants patriotiques.

De nombreux Palestiniens y voient une provocation.

Crédit photo, AFP Légende image, Le Hamas affirme qu'il lance des roquettes sur Israël en guise de défense légitime.

La décision de donner le feu vert à la phase militaire sur le terrain a, selon Israël, un objectif limité : désarmer les militants palestiniens et détruire les tunnels construits par le Hamas et d'autres groupes dans le but de s'infiltrer en Israël.

Israël veut mettre un terme aux tirs de roquettes du Hamas sur le territoire israélien, dont la plupart ne touchent pas le territoire car il dispose du Dôme de fer, un système antimissile avancé.

Israël affirme avoir le droit de se défendre et dit souvent que tout État confronté à la réalité de vivre avec un voisin qui lui lance des roquettes réagirait comme il le fait, et reproche au Hamas d'utiliser des boucliers humains et d'attaquer à partir de zones civiles. à Gaza, ce que le groupe palestinien nie.

Le Hamas affirme qu'il lance des roquettes sur Israël en tant que légitime défense, en représailles à la mort de partisans du Hamas aux mains d'Israéliens et dans le cadre de leur droit à résister à l'occupation et au blocus.

Crédit photo, AP Légende image, Israël dit qu'il a le droit de se défendre.

10. Que devrait-il se passer pour qu'il y ait une chance de paix durable ?

Crédit photo, AP Légende image, Un conflit insoluble.

Les Israéliens devraient soutenir un État souverain pour les Palestiniens qui inclut le Hamas, lever le blocus de Gaza et les restrictions de circulation en Cisjordanie et à Jérusalem-Est.

Les groupes palestiniens devraient renoncer à la violence et reconnaître l'État d'Israël.

Et des accords raisonnables devraient être conclus concernant les frontières, les colonies juives et le retour des réfugiés.

Cependant, depuis 1948, année de la création de l'État d'Israël, beaucoup de choses ont changé, notamment la configuration des territoires contestés après les guerres entre Arabes et Israéliens.

Pour Israël, il s'agit d'un fait accompli, pour les Palestiniens non, puisqu'ils insistent pour que les frontières à négocier soient celles qui existaient avant la guerre de 1967.

En outre, alors que dans le domaine de la guerre, les choses deviennent de plus en plus incontrôlables dans la bande de Gaza, il y a une sorte de guerre silencieuse en Cisjordanie avec la construction continue de colonies juives, qui réduit, en fait, le territoire palestinien dans ces zones autonomes .

Mais le sujet le plus compliqué pour son symbolisme est peut-être Jérusalem, la capitale pour les Palestiniens et les Israéliens.

Tant l'Autorité nationale palestinienne, qui gouverne la Cisjordanie, que le groupe Hamas, à Gaza, revendiquent la partie orientale comme leur capitale, même si Israël l'a occupée en 1967.