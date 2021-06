Racisme : le premier révolutionnaire noir qui a contesté la ségrégation dans un tribunal américain

Mariana Schreiber

BBC News Brasil, à Brasília

il y a 33 minutes

Légende image, En 1832, la famille Mundrucu a refusé d'être exclue d'une zone réservée aux blancs sur le bateau à vapeur Telegraph.

C'est par une journée froide et pluvieuse de novembre 1832 que l'immigrant brésilien Emiliano Mundrucu est monté à bord d'un bateau à vapeur - le Telegraph - avec sa femme Harriet et leur fille d'un an, Emiliana.

Ils effectuaient un voyage d'affaires entre la côte du Massachusetts et l'île de Nantucket, dans le nord-est des États-Unis.

Pendant la traversée, Harriett, qui ne se sentait pas bien, a tenté de se réfugier avec sa fille dans une zone du navire exclusivement réservée aux femmes, mais leur chemin a été bloqué. La raison ? Elles étaient noires, et dans la cabine des dames, un logement confortable avec des couchettes privées, seules les femmes blanches étaient autorisées.

À cette époque, l'esclavage n'était plus autorisé dans les États du Nord (il a persisté jusqu'à la guerre civile dans le Sud), mais les pratiques ségrégationnistes séparant les Blancs des personnes de "couleur" se développaient.

Cependant, la famille Mundrucu à la peau brune n'a pas accepté son exclusion et cet épisode a donné lieu à un procès précurseur contre la ségrégation raciale aux États-Unis - un procès qui a fait grand bruit à l'époque, mais qui a ensuite été oublié et n'a été redécouvert que récemment par les historiens.

L'affaire a été portée devant les tribunaux après que Harriett a insisté pour entrer dans la cabine des dames avec son enfant, tandis que le capitaine du bateau, Edward Barker, s'est disputé avec Mundrucu - un révolutionnaire brésilien qui s'est réfugié à Boston après avoir été condamné à mort pour son rôle dans une tentative de création d'une république dans le nord-est du Brésil en 1824.

"Votre femme n'est pas une dame. C'est une n---esse", a dit Barker à Mundrucu.

Crédit photo, Readex Newsbank Légende image, Ce rapport de 1833 annonce la victoire de Mundrucu dans le premier procès.

L'impasse est momentanément interrompue car une tempête oblige le bateau à regagner la côte. Le lendemain, cependant, le couple a de nouveau essayé de faire en sorte qu'Harriett et Emiliana voyagent en toute sécurité, au lieu d'utiliser la cabine inférieure, où il n'y avait pas de couchettes et où hommes et femmes devaient dormir sur des matelas à même le sol mouillé.

Mundrucu a fait valoir qu'il avait payé le tarif le plus cher pour le voyage, mais le capitaine a ordonné à la famille de quitter le navire. Le Brésilien a déclaré qu'il allait intenter un procès, promettant "d'aller chercher une assignation immédiatement".

C'est ainsi qu'a débuté le procès intenté par Emiliano Mundrucu au capitaine Edward Barker pour rupture de contrat, dans une affaire qui a fait la une des journaux aux États-Unis et qui a même fait des vagues en Europe.

Cette histoire peu connue est détaillée dans un article publié en décembre par l'historien sud-africain Lloyd Belton dans la revue universitaire Slavery & Abolition.

Belton a étudié la vie de Mundrucu pour sa maîtrise à l'université de Columbia (États-Unis) et poursuit actuellement ses recherches en vue d'un doctorat à l'université de Leeds (Royaume-Uni).

Selon lui, ce procès est la plus ancienne action en justice connue contre la ségrégation raciale aux États-Unis. Avant la découverte de cette affaire, les historiens considéraient que des poursuites similaires n'avaient commencé qu'une décennie plus tard.

"Il est incroyable qu'un immigrant brésilien noir ait été la première personne de l'histoire des États-Unis à contester la ségrégation dans un tribunal".

"Et il est encore plus incroyable que personne ne sache qui il est". Dans les années 1830 à Boston, les gens savaient qui il était. Au Brésil, dans les années 1830, les gens savaient qui il était", a déclaré Belton à BBC News Brasil.

Crédit photo, Library of Congress Légende image, Les politiques de ségrégation étaient courantes dans les États du Nord avant la guerre civile. Sur cette gravure de 1856, un homme noir est expulsé d'un wagon de chemin de fer.

Une autre chercheuse qui a travaillé sur la vie d'Emiliano Mundrucu, l'historienne américaine Caitlin Fitz, professeur à la Northwestern University, affirme que le procès Mundrucu n'était pas le seul à être pionnier, tout comme les actions du couple sur le bateau.

L'épisode bien connu dans lequel l'ex-esclave Frederick Douglass, l'un des militants noirs les plus importants de l'histoire américaine, est entré dans un wagon réservé aux Blancs dans un train du Massachusetts (il en a été retiré de force) s'est produit en 1841, soit près de dix ans plus tard.

"Il ne s'agit pas seulement du premier procès connu contre la ségrégation dans les transports, c'est aussi une démarche radicale très audacieuse que de mettre son corps en jeu, à bord d'un bateau", souligne-t-elle.

Un révolutionnaire bien introduit à Boston

Mais comment un Brésilien et sa femme afro-américaine sont-ils devenus des pionniers de la lutte contre la ségrégation aux États-Unis ?

Pour les historiens, la réponse se trouve dans le parcours atypique de Mundrucu, soldat et révolutionnaire qui a séjourné en Haïti et en Grande Colombie (l'actuel Venezuela) avant de s'installer à Boston, où il a noué des liens importants avec des leaders abolitionnistes.

Pour Belton, le fait que Mundrucu vienne d'un pays où il avait plus de droits que les Afro-Américains libres aux États-Unis, comme le droit de vote ou de s'engager dans l'armée, a alimenté son indignation face à la ségrégation dont sa famille était victime.

En outre, son passé de révolutionnaire international a joué un rôle important en lui ouvrant les portes de Boston à un réseau de contacts importants, tels que la communauté abolitionniste et les francs-maçons.

D'éminents avocats représentaient l'immigrant contre Barker : le célèbre abolitionniste David Lee Child et le sénateur du Massachusetts Daniel Webster.

Crédit photo, Library of the US Congress Légende image, Les avocats de Mundrucu : Daniel Webster (L) et David Lee Child (R)

Selon le professeur Fitz, le cas de Mundrucu s'est avéré utile aux militants antiségrégationnistes car il a renforcé leur argument selon lequel l'oppression raciale aux États-Unis était pire que partout ailleurs, bien que cette affirmation soit "très discutable", constate-t-elle. Le Brésil a été le dernier pays des Amériques à abolir l'esclavage en 1888.

Le professeur Fitz estime que les relations de Mundrucu à Boston et la façon dont l'affrontement s'est déroulé à bord du Telegraph indiquent que l'action a peut-être été préméditée.

"Nous supposons parfois que ces actes de résistance étaient spontanés, qu'Emiliano et Harriet se sont simplement mis en colère. Ils étaient peut-être en colère, mais c'étaient aussi des penseurs politiques stratégiques qui réfléchissaient très soigneusement à la meilleure façon d'amener le changement", dit-elle.

C'est Emiliano qui a porté plainte contre le capitaine, mais le professeur Fitz souligne le rôle de Harriet dans cette histoire.

"Nous ne savons pas grand-chose de Harriet. C'était une femme de couleur instruite, née à Boston. Nous pouvons en déduire qu'elle était assez aventureuse, car elle a épousé un révolutionnaire catholique brésilien qui apprenait encore l'anglais. Elle était aussi incroyablement courageuse et engagée dans la lutte pour l'égalité raciale, puisqu'elle a essayé à plusieurs reprises d'entrer dans la cabine des dames, mettant son corps en danger", note-t-elle.

L'impact du procès

Crédit photo, Ewen Collection Légende image, Le bateau en question, le Telegraph, est visible sur cette gravure de 1832.

L'argument central de l'affaire était la "rupture de contrat", puisque Mundrucu avait acheté le billet le plus cher, mais les avocats de la Brésilienne "voulaient aussi exposer l'inhumanité des pratiques ségrégationnistes", écrit Belton.

"Aucune dame sur la terre de Dieu, aucune personne blanche éduquée, n'aurait été soumise à un tel traitement. La couleur des Mundrucus était leur seule distinction", a déclaré Webster, selon les dossiers du procès.

Les avocats de Barker ont répliqué en disant que la ségrégation sur les bateaux à vapeur était une pratique courante sur la côte nord-américaine, un argument renforcé par le témoignage de capitaines de New York et de Rhode Island.

Le jury déclare Barker coupable de rupture de contrat et accorde à Mundrucu 125 dollars de dommages et intérêts en octobre 1833. Mais le capitaine réussit à faire annuler la décision en janvier 1834 devant la Cour suprême judiciaire du Massachusetts, qui jugea qu'il n'y avait aucune preuve que Barker avait explicitement convenu que la famille voyagerait dans les meilleures cabines.

Après cela, note Belton, le Telegraph a inscrit la ségrégation raciale dans sa politique en matière de billets, de sorte que les Noirs ne pouvaient acheter que les billets les moins chers, pour voyager dans la cabine commune, tandis que les Blancs ne pouvaient acheter que les billets les plus chers. Mais cela n'a pas mis fin aux protestations.

"L'un des autres impacts plus larges est que le défi de Mundrucu en 1833 a directement inspiré d'autres activistes noirs. Un autre activiste afro-américain très célèbre, David Ruggles, a fait exactement la même chose que Mundrucu sur le même bateau quelques années plus tard, en 1841", note-t-il.

Selon le professeur Fitz, l'affaire a entraîné un changement fondamental pour les militants.

"L'action en justice finit par être un moment important dans le développement des tactiques juridiques des militants. Il élargit leurs horizons et ouvre en quelque sorte la voie à ces arguments juridiques plus étendus qui attaquent la base juridique même de la ségrégation", explique-t-elle.

Crédit photo, Brazilian National Library/1822 Légende image, Une aquarelle illustrant la hiérarchie raciale de la société brésilienne du XIXe siècle.

Mundrucu a renoncé à porter l'affaire devant la Cour suprême des États-Unis lorsqu'il a été gracié par le gouvernement brésilien pour sa participation au soulèvement manqué et qu'il a pu reprendre sa carrière militaire au Brésil en 1835.

En 1841, cependant, il est retourné à Boston, lorsqu'il a été empêché de prendre un poste de commandement militaire dans la ville de Recife, dans le nord-est du pays, ce que Mundrucu a également attribué à des préjugés raciaux dans un article de journal en 1837.

Mundrucu avait de nombreux adversaires influents dans cette région car il avait prétendument mené une attaque ratée contre la population blanche de Recife en 1824, inspirée par la Révolution haïtienne - la rébellion des esclaves et des Noirs libres qui a rendu Haïti indépendant de la France en 1791.

Un leader de la communauté abolitionniste cosmopolite de Boston

Crédit photo, Moisés Patrício/Companhia das Letras Légende image, Une peinture en l'honneur de Mundrucu réalisée en 2020 par l'artiste Moisés Patrício pour le livre Black Encyclopedia.

Au cours des deux dernières décennies de sa vie à Boston, le Brésilien a continué à faire campagne contre l'esclavage et pour les droits civils.

Mundrucu est mort en 1863, après que le président Abraham Lincoln eut signé la loi d'émancipation, qui libérait les esclaves des États du sud des États-Unis.

Selon Belton, Mundrucu a célébré cette annonce aux côtés de Frederick Douglass, lors d'une réunion de l'Union Progressive Association, un groupe abolitionniste majoritairement noir dont le Brésilien était le vice-président.

"En 1863, Mundrucu et sa femme étaient très respectés par leurs concitoyens de Boston, noirs et blancs. Tous deux ont été honorés dans leurs nécrologies respectives, dans lesquelles on se souvient d'eux comme étant généreux, ayant l'esprit public et voyageant beaucoup", écrit l'historien.

"L'histoire de Mundrucu nous montre à quel point les Amériques étaient connectées à cette époque. Le Brésil était relié au Venezuela, le Venezuela à Haïti, Haïti aux États-Unis. Ces militants noirs étaient très mobiles. Ils pouvaient voyager, ils pouvaient parler plusieurs langues", note-t-il.