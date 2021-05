Protection de l'environnement : l'argent injecté dans les programmes de biodiversité est inefficace

Selon un rapport de l'organisation caritative Third World Network, les pays riches "jettent de l'argent" dans des programmes destinés à améliorer la biodiversité, ce qui est inefficace.

L'annulation de la dette des pays les plus pauvres et les plus riches en biodiversité serait un bon point de départ, ajoute le rapport.