Coronavirus : Comment la technologie ARNm peut ouvrir les portes d'un vaccin contre le cancer

il y a 32 minutes

Tout n'est pas négatif quand on parle des conséquences de la pandémie de coronavirus.

Le développement rapide de vaccins pour la combattre sera largement reconnu à l'avenir. Et dans ce processus, il existe une percée que de nombreux experts qualifient de "révolutionnaire" : la technologie de l'ARN messager synthétique (ARNm).

Cette méthode a déjà été utilisée par des entreprises telles que Pfizer - BioNtech et Moderna (toutes deux des États-Unis) pour créer leurs vaccins contre le covid-19.

Cette création ingénieuse, qui fait l'objet de recherches depuis des décennies, transcende le SRAS-CoV-2 et les médecins parient sur son application dans le traitement d'autres maladies. Parmi elles, le cancer.

Mais est-il vraiment possible de créer des vaccins contre cette maladie qui provoque près de 10 millions de décès par an dans le monde ?

Un "outil très puissant"

Le principe fondamental de la technologie ARNm est de concevoir et d'administrer un antigène aux cellules afin d'induire une réponse immunitaire.

"L'ARN messager est une instruction donnée à la cellule ; il lui indique ce qu'elle doit faire. Lorsque vous avez cela en main, c'est un outil très puissant car il peut amener la cellule à faire ce qui vous intéresse, par exemple réparer des altérations pathologiques", explique à BBC Mundo Rubén Artero, expert en génétique et universitaire à l'université de Valence, en Espagne.

Pour que des maladies comme le cancer se développent et se propagent dans l'organisme, le système immunitaire doit les ignorer. Et cela se produit parce que, selon Artero, les cellules cancéreuses parviennent normalement à se "cacher".

"L'idée est de compenser ce camouflage des cellules cancéreuses par une réaction immunitaire très puissante. Et le vaccin à ARNm y contribuerait, de sorte que l'organisme détecte lui-même les cellules qui apprennent à se cacher et à survivre", explique-t-il.

Étude existante chez la souris

En début d'année, une équipe de scientifiques du Centre national de nanoscience et de technologie de Chine a réussi à tester l'efficacité de ce traitement anticancéreux chez des souris atteintes de mélanome.

Selon les résultats de l'étude du centre chinois, il a été possible de reprogrammer le système immunitaire des souris pour réduire et empêcher la propagation des tumeurs.

Cela a déclenché l'activation des lymphocytes T, une espèce de cellules immunitaires dont le principal objectif est d'identifier et de tuer les agents pathogènes envahissants ou les cellules infectées.

Cette conclusion a créé un précédent important dans le développement du traitement, laissant espérer qu'il puisse devenir une réalité chez l'homme dans un délai beaucoup plus court que ce que l'on pensait avant la pandémie.

"Il ne s'agira pas d'une révolution immédiate, mais nous verrons l'utilisation de ce type de vaccin dans de nombreuses autres choses de manière progressive", déclare José Manuel Bautista, professeur au département de biochimie et de biologie moléculaire de l'université Complutense de Madrid, en Espagne.

Un vaccin générique pour tous les cancers ?

"En principe, il faut connaître la particularité du type de cancer. Et il y en aura certains plus faciles à traiter que d'autres", ajoute-t-il.

Les cellules cancéreuses parviennent normalement à se "cacher" pour que le système immunitaire ne les reconnaisse pas et, de ce fait, elles se renforcent.

Le traitement pourrait même être adapté au type de tumeur d'un certain patient car, selon Artero, les médecins pourraient exprimer une protéine associée à cette tumeur.

"On sait que le système immunitaire est celui qui répond le mieux parce qu'il est très spécifique et qu'il recherche toutes les cellules cancéreuses qui se trouvent dans l'organisme", explique-t-il.

Même son de cloche chez Noubar Afeyan, cofondateur de Moderna, l'une des entreprises pionnières dans le développement de la technologie ARNm et qui l'a intégrée dans son vaccin contre le covid-19.

"Quand on parle de vaccin contre le cancer, on a l'impression qu'il va y avoir une injection et ce n'est pas ce qui va se passer. Ce qui se passera, si cela fonctionne, c'est que des vaccins individualisés seront fabriqués pour chaque patient, en fonction de son cancer particulier", a-t-il précisé.