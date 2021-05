Aïd 2021 : les musulmans célèbrent la fin du ramadan

Les Baye Fall sont une secte musulmane sénégalaise et une branche de la confrérie Mouride, la plus grande confrérie musulmane du Sénégal.

Les Baye Fall sont également connus pour leurs vêtements colorés, leurs dreadlocks et leurs chants de masse.

Les croyants prennent également de grands repas avec leurs amis et leur famille, et échangent de l'argent et des cadeaux - dans de nombreux pays, l'Aïd al-Fitr est un jour férié.