Conflit israélo-palestinien : "Nous ne pouvons pas dormir", des mères prises dans le conflit Israël-Gaza

il y a 48 minutes

Toute la journée, elle peut entendre le vrombissement des avions de chasse israéliens qui passent au-dessus d'elle, ainsi que le bruit des explosions de missiles et des bombardements aériens. "Tout tremble autour de nous", dit-elle. "Et nous tremblons aussi parce que nous avons tellement peur".

Elle fait partie des nombreux résidents d'Israël et de Gaza qui ont été saisis par la peur, alors que les militants palestiniens et les forces israéliennes continuent d'échanger des tirs, et que la violence entre les foules juives et arabes israéliennes a éclaté dans les rues de nombreuses villes israéliennes. Au moins 83 personnes ont été tuées à Gaza et sept en Israël.