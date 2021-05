Conflit israélo-palestinien : la force et les limites de l'arsenal du Hamas

Jonathan Marcus

Analyste relations internationales

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le Hamas et les autres groupes militants palestiniens de Gaza disposent d'une grande variété de missiles.

Si des morts, des dégâts et des souffrances ont été causés aux deux parties dans l'escalade des hostilités entre les groupes militants palestiniens de la bande de Gaza et l'armée israélienne, cette lutte reste extrêmement asymétrique.

Israël est l'acteur le plus puissant et son armée de l'air, ses drones armés et ses systèmes de collecte de renseignements lui permettent de frapper des cibles à Gaza à peu près à volonté. Il insiste sur le fait que son ciblage est limité aux sites utilisés à des fins militaires, mais la densité de la population palestinienne et le fait que les installations du Hamas et du Jihad islamique sont situées à proximité de bâtiments civils, et souvent cachées sous ceux-ci, rendent impossible d'éviter les pertes civiles.

Le Hamas et le Jihad islamique, bien qu'étant les belligérants les plus faibles, disposent de suffisamment d'armes pour attaquer Israël. Ils ont déjà essayé diverses tactiques. Les défenses israéliennes ont abattu un drone - probablement armé - qui avait tenté de pénétrer en Israël depuis Gaza. Et un porte-parole militaire israélien a déclaré qu'une "unité d'élite du Hamas" avait tenté de s'infiltrer en Israël par un tunnel depuis le sud de la bande. L'armée israélienne, semble-t-il, avait été prévenue à l'avance et, selon le porte-parole, a pu "faire imploser le tunnel".

Crédit photo, Reuters Légende image, Selon Israël, plus de 1 000 roquettes ont été lancées depuis Gaza depuis lundi soir.

Mais l'armement le plus important de l'arsenal des Palestiniens est, de loin, leur grande variété de missiles sol-sol. Certains d'entre eux (ainsi que d'autres systèmes employés comme les missiles antichars guidés Kornet utilisés ces derniers jours) auraient été introduits clandestinement par des tunnels depuis la péninsule égyptienne du Sinaï.

Mais l'essentiel des arsenaux du Hamas et du Djihad islamique provient d'une capacité de fabrication dynamique et relativement sophistiquée dans la bande de Gaza elle-même. Les experts israéliens et étrangers pensent que le savoir-faire et l'aide iraniens ont joué un rôle important dans le développement de cette industrie. En conséquence, les sites de fabrication et de stockage d'armes ont été parmi les principales cibles des frappes israéliennes.

Crédit photo, Reuters Légende image, L'armée israélienne a effectué des centaines de frappes sur Gaza en réponse aux tirs de roquettes.

Il est impossible d'estimer le stock de missiles du Hamas.

Il comprend certainement plusieurs milliers d'armes de portée variable. Il est clair que l'armée israélienne a ses propres estimations qu'elle ne souhaite pas partager. Tout ce qu'un porte-parole a dit, c'est qu'ils pensaient que le Hamas pouvait maintenir ce niveau de feu pendant "une période de temps significative".

Les Palestiniens utilisent toute une série de missiles, dont aucun, jusqu'à présent, ne semble être particulièrement nouveau en termes de conception de base. Mais la tendance générale est à l'augmentation de la portée des armes et à l'augmentation de la charge explosive.

Si les noms et les désignations des missiles spécifiques peuvent prêter à confusion, le Hamas dispose d'un énorme stock de systèmes à courte portée comme le Qassam (jusqu'à 10 km) et le Quds 101 (jusqu'à environ 16 km), renforcés par le système Grad (jusqu'à 55 km) et le Sejil 55 (jusqu'à 55 km). Ces armes constituent probablement l'essentiel de son inventaire et, pour les plus courtes portées, elles peuvent être renforcées par des tirs de mortier.

Mais le Hamas utilise également divers systèmes à plus longue portée, comme le M-75 (jusqu'à 75 km), le Fajr (jusqu'à 100 km), le R-160 (jusqu'à 120 km) et certains M-302, dont la portée peut atteindre 200 km. Il est donc clair que le Hamas dispose d'armes capables de viser à la fois Jérusalem et Tel-Aviv, et de menacer l'ensemble de la bande côtière qui contient la plus grande densité de population et d'infrastructures critiques d'Israël.

Crédit photo, Reuters Légende image, Des rayons lumineux sont visibles lorsque le système Iron Dome intercepte des roquettes près d'Ashkelon, tôt ce mercredi.

L'armée israélienne affirme que sur les quelque 1 000 roquettes tirées sur Israël au cours des trois derniers jours, environ 200 sont tombées dans la bande de Gaza même (ce qui est peut-être un indicateur des problèmes liés à la fabrication d'armes à l'échelle locale et dispersée).

Les FDI affirment également que 90 % de tous les missiles atteignant Israël ont été interceptés par leur système antimissile Iron Dome. Toutefois, à un moment donné, la batterie qui défend la ville d'Ashkelon semble avoir été hors service en raison d'un dysfonctionnement technique, ce qui montre bien que, malgré sa remarquable réussite technique, cet écran n'est pas à l'épreuve des missiles.

Pour contrer les tirs de missiles, vous n'avez qu'un nombre limité d'options. Vous pouvez utiliser des défenses anti-missiles. Vous pouvez cibler les stocks et les installations de fabrication. En théorie, vous pourriez également organiser une opération terrestre pour repousser les lanceurs de missiles au-delà de leur portée effective.

Cela ne sera pas possible dans ce cas. La vulnérabilité des Palestiniens tient en partie au fait qu'ils n'ont aucune profondeur stratégique et nulle part où aller. Une opération terrestre pour étouffer les tirs de missiles est possible. Mais comme l'a montré la dernière incursion majeure d'Israël à Gaza en 2014, le coût humain serait considérable. Au cours de cette opération, 2 251 Palestiniens, dont 1 462 civils, ont été tués, tandis que du côté israélien, 67 soldats et six civils ont été tués.

Ce cycle répétitif de tirs de roquettes, de riposte et d'incursion ne mène nulle part. Au mieux, il permet d'acheter une période de calme avant que le prochain cycle ne commence. Beaucoup pourraient dire que ce sont les tensions à Jérusalem qui ont déclenché cet épisode particulier. Un signal une fois de plus que le conflit israélo-palestinien ne peut être ignoré pour toujours.

Crédit photo, EPA Légende image, Le Hamas a menacé de transformer Ashkelon en "enfer" en représailles aux frappes aériennes israéliennes.

Mais comme de plus en plus de gouvernements arabes font la paix avec Israël, que les Palestiniens sont plus divisés que jamais sur le plan politique et que cette question est loin d'être à l'ordre du jour des dirigeants actuels d'Israël, il est difficile de voir comment on peut progresser vers une paix réelle. Pour cela, il faudrait un réel désir de progrès sur le terrain et un effort fort et soutenu de la part des acteurs extérieurs. Les conditions pour cela ne semblent pas être réunies.