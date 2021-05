Covid : pourquoi la crise pandémique en Inde aura un impact mondial sur les vaccins

Par Harriet Orrell et Vijdan Mohammad Kawoosa

BBC World Service et BBC Monitoring

il y a 19 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, La deuxième vague dévastatrice d'infections au Covid-19 en Inde signifie que le plus grand fabricant de vaccins du pays ne peut répondre à la demande d'approvisionnement

Le plus grand fabricant de vaccins au monde a du mal à atteindre les objectifs ambitieux qu'il s'est fixés pour la fabrication des vaccins Covid-19, alors que l'Inde est plongée dans la deuxième vague de la pandémie.

Le Serum Institute (SII), basé à Pune, dans l'État du Maharashtra, dans l'ouest de l'Inde, s'était engagé à mener l'effort mondial d'inoculation des personnes vulnérables et pauvres en fabriquant 100 millions de doses du vaccin d'AstraZeneca chaque mois.

Cependant, le pays étant en crise, le gouvernement a bloqué les exportations du stock de SII, réservant ainsi de précieux vaccins à ses propres citoyens. Mardi, l'exportation de cinq millions de vaccins AstraZeneca vers le Royaume-Uni a été arrêtée par le gouvernement de Narendra Modi, malgré la pression internationale et plusieurs cycles de négociations.

La décision prise par l'Inde à la mi-mars de limiter les exportations de vaccins Covid-19 a entraîné des pénuries dans les pays d'Asie et d'Afrique qui étaient fortement tributaires de ses vaccins. On ne sait pas quand les exportations reprendront complètement, ni comment l'Inde prévoit de traiter l'arriéré de commandes.

Les exportations de vaccins Covid ont chuté de 93 % entre mars et avril - passant de 28 millions de doses à deux millions - selon le ministère indien des affaires étrangères. La chute a commencé à la mi-mars, quelques semaines avant l'annonce d'une décision de donner la priorité au programme de vaccination national.

La pénurie d'approvisionnement et d'exportation de vaccins en provenance du SII et de l'Inde se fait sentir dans le monde entier. Plus de 60 pays sont directement touchés par la crise, principalement en Afrique.

Gavi, l'alliance mondiale pour les vaccins qui gère le programme Covax, lequel prévoit de fournir deux milliards de doses aux pays à faible revenu (dont l'Inde) d'ici la fin de l'année, s'est tournée vers d'autres pays pour renforcer son approvisionnement en vaccins.

Crédit photo, Getty Images Légende image, De nombreux pays, ainsi que l'initiative Covax, s'étaient largement appuyés sur la production par le SII de Covidshield, comme le vaccin d'AstraZeneca est connu en Inde.

" L'installation de Covax ne prévoit plus de livraisons de vaccins produits par le Serum Institute of India ", a déclaré un porte-parole de Gavi. "SII devait livrer un total de 110 millions de doses à l'installation Covax à partir de l'Inde entre février et mai. Sur cette allocation, seules 20 millions de doses ont été livrées jusqu'à présent."

En conséquence, il y a un retard dans l'approvisionnement des pays qui devaient bénéficier de la livraison de mai. Gavi a dit à ces pays qu'ils devaient s'attendre à recevoir des doses d'ici la fin juin, soit un mois plus tard que prévu, a déclaré un porte-parole.

La semaine dernière, Gavi a signé des accords avec d'autres fournisseurs de vaccins - Moderna et Novavax - afin de garantir un total combiné de 850 millions de doses supplémentaires, comblant ainsi le vide laissé par SII.

Le PDG de SII, Adar Poonawalla, a accusé des personnes au pouvoir, y compris des ministres et des chefs d'entreprise, de le harceler en exigeant des livraisons de Covidshield (nom du vaccin d'AstraZeneca en Inde).

"Menacer est un euphémisme", a-t-il déclaré au journal britannique The Times. "Le niveau d'attente et d'agression est vraiment sans précédent. C'est accablant. Tout le monde pense qu'il doit se faire vacciner. Ils ne peuvent pas comprendre pourquoi quelqu'un d'autre devrait l'avoir avant eux."

Au début de la pandémie, M. Poonawalla a pris un risque en augmentant la capacité de production de vaccins de la SII de 1,5 milliard à 2,5 milliards par an, pour un coût de 800 millions de dollars (plus de 432 milliards FCFA).

Crédit photo, Getty Images Légende image, Adar Poonawall, le PDG milliardaire du Serum Institute, affirme avoir été menacé par des personnalités puissantes exigeant des vaccins.

Cependant, plusieurs mois plus tard, alors que le pays se débat dans sa brutale vague d'infections, le SII et Poonawalla lui-même sont sous surveillance.

Le Serum Institute a fait l'objet d'une série de poursuites de la part de gouvernements du monde entier pour n'avoir pas respecté les accords contractuels en matière d'approvisionnement et, en avril, AstraZeneca a envoyé une mise en demeure au fabricant pour des retards.

Juste avant que le Royaume-Uni ne bloque les voyageurs étrangers, M. Poonawalla s'est rendu à Londres pour rejoindre sa femme et ses enfants - qui vont à l'école au Royaume-Uni - à la suite des menaces présumées. Il a déclaré qu'il prévoyait de rester "longtemps", tout en bénéficiant d'une sécurité financée par le gouvernement indien.

Il a été accusé d'avoir abandonné l'Inde au milieu de la crise, bien que M. Poonawalla affirme que son départ était en partie dû à des obligations professionnelles au Royaume-Uni.

Bien qu'il n'y ait pas d'interdiction pure et simple des exportations, on ne sait pas quand et dans quelle mesure les exportations reprendront.

Les statistiques de Our World in Data montrent que le programme de vaccination de l'Inde est en train de ralentir en raison d'une pénurie de vaccins. Cela pourrait retarder la reprise des exportations.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La pénurie de vaccins se fait cruellement sentir dans les pays qui dépendent des dons, comme le Bangladesh.

Les retards et l'incertitude ont inquiété des pays comme le Népal et le Bangladesh qui ont payé à l'avance les doses.

Selon le journal népalais The Kathmandu Post, le 10 avril, le pays a interrompu sa campagne de vaccination après que l'Inde a restreint ses exportations de vaccins.

L'Inde a fourni près de 2,5 millions de doses au Népal, dont un million dans le cadre d'accords commerciaux. Selon le Kathmandu Post, le Népal doit encore recevoir un million de doses supplémentaires de l'Inde, bien qu'il ait payé 80 % du coût. "Le Népal prévoit d'administrer la deuxième dose du vaccin à 1,35 million de personnes de plus de 65 ans en mai, mais le gouvernement ne dispose pas d'un stock suffisant", indique le rapport.

Le journal indien The Hindu a cité le ministre népalais des Affaires étrangères, Pradeep Gyawali, qui a déclaré qu'il ne serait pas possible pour le Népal de vacciner sa population âgée si l'Inde ne livrait pas rapidement le lot de vaccins.

Le 4 mai, le journal bangladais Dhaka Tribune a déclaré que les stocks du vaccin Oxford-AstraZeneca seraient épuisés dans dix jours au rythme actuel de la vaccination, laissant 1,5 million de personnes dans l'attente d'un nouvel approvisionnement en provenance de l'Inde afin de recevoir leur deuxième vaccin. "Une crise est imminente car le Bangladesh a besoin de 2,79 millions de doses supplémentaires pour achever la procédure", indique le journal.

Le Bangladesh a ensuite suspendu les enregistrements de vaccins en raison du retard des importations en provenance de l'Inde, selon le journal indien Economic Times. Il a déclaré que le Bangladesh avait approuvé l'utilisation d'urgence des vaccins Sinopharm de la Chine et Sputnik de la Russie.

L'Organisation mondiale de la santé a également accordé ce mois-ci une autorisation d'urgence pour le vaccin Sinopharm fabriqué en Chine, condition préalable à sa fourniture à Covax.

"L'ajout de ce vaccin a le potentiel d'accélérer rapidement l'accès au vaccin Covid-19 pour les pays qui cherchent à protéger les agents de santé et les populations à risque", a déclaré le Dr Mariângela Simão, sous-directrice générale de l'OMS pour l'accès aux produits de santé. "Nous exhortons le fabricant à participer à l'installation de Covax et à contribuer à l'objectif d'une distribution plus équitable des vaccins."

Crédit photo, Getty Images Légende image, La Chine espère combler le vide laissé par le SII avec son vaccin Sinopharm, qui a reçu l'autorisation d'utilisation d'urgence de l'OMS ce mois-ci.

Trois jours après l'approbation, la porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères, Hua Chunying, a déclaré que le pays allait fournir 10 millions de doses à l'initiative de Covax et qu'il travaillait aux côtés de l'OMS pour que cela devienne une réalité.

Plusieurs pays du monde entier concluent des accords avec la Chine pour acheter des doses de Sinopharm, notamment l'Égypte qui est allée jusqu'à obtenir le droit de fabriquer le vaccin sur son propre sol.

La ministre égyptienne de la santé, Hala Zayed, a déclaré qu'elle espérait que l'Égypte devienne un centre de fabrication de vaccins, tant pour un usage local que pour l'exportation vers les pays africains, la production devant commencer le mois prochain.

Les experts préviennent que le déploiement de Covax en Afrique est au point mort. Selon le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC), seul 1 % de la population du continent a reçu une dose de vaccin, tandis que 0,37 % seulement a reçu les deux doses complètes. En comparaison, 20 % des Européens et 25 % des Américains ont reçu une première dose.

Au 4 mai, moins de 8 % de la population mondiale avait reçu une dose de vaccin, quel qu'il soit, tandis que dix des pays les plus riches totalisaient 80 % de toutes les vaccinations, selon Notre monde en chiffres.

Covax a expédié plus de 58 millions de doses à 122 pays qui comptent sur ce programme pour vacciner leurs populations, mais la situation en Inde fait que l'offre ne répond pas à la demande.

Crédit photo, Getty Images Légende image, De nombreux pays africains reçoivent leurs vaccins par l'intermédiaire de Covax, ce qui signifie que la situation en Inde a été ressentie avec acuité en Afrique.

Lors d'un sommet d'urgence des ministres africains de la santé, le Dr Seth Berkley, PDG de Gavi, a déclaré que 150 millions de doses avaient pris du retard en raison des restrictions à l'exportation imposées par l'Inde, et que ce chiffre passerait à 190 millions le mois prochain.

Covax dépendait d'AstraZeneca pour 90% de son approvisionnement et les restrictions à l'exportation imposées par l'Inde lui ont coupé l'accès. Les nouveaux accords conclus avec Novavax et Moderna ne devraient pas permettre de fournir des vaccins physiques avant juillet au plus tôt.

Dans l'intervalle, Covax comptera sur les dons des pays riches qui ont acheté un excédent de vaccins au début de la pandémie. Par exemple, la Suède prévoit de donner un million de doses entièrement payées d'AstraZeneca en réponse à l'appel à l'aide de Covax pour combler le retard d'approvisionnement immédiat.

Les pénuries dues aux restrictions imposées par l'Inde ont été ressenties de manière plus aiguë en Afrique, qui dépend fortement de Covax.

"La situation des vaccins est extrêmement complexe maintenant en raison de la situation en Inde", a déclaré le Dr John Nkengasong, directeur du CDC Afrique, lors du sommet. "Nous observons tous avec horreur et incrédulité ce qui se passe en Inde et nous ne nous attendons pas à ce que des vaccins soient expédiés hors d'Inde de sitôt."

