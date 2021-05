Vaccin Covid 19 : quel est l'impact sur les règles ?

Lors de la consultation pour le vaccin Covid, on vous avertira probablement des effets secondaires possibles - fièvre, maux de tête, bras douloureux pendant un jour ou deux après la vaccination. Cependant, les modifications du cycle menstruel ne figurent pas sur la liste.

De plus en plus de femmes ont commencé à demander en ligne si des règles précoces, abondantes ou douloureuses pouvaient être une réaction non répertoriée au vaccin.