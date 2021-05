Pourquoi de nombreuses entreprises américaines font face à une pénurie d'employés

Après que le choc initial de la pandémie de coronavirus et les restrictions qu'elle a obligées à imposer ont fait grimper le chômage à des niveaux historiques, maintenant que la situation s'est améliorée et que la vaccination progresse, de nombreuses entreprises se heurtent à un problème inattendu : elles ne trouvent pas de candidats pour occuper leurs postes vacants.

Que se passe-t-il ?

"Les gens ne vont pas refuser un emploi maintenant et risquer de ne pas en trouver un autre plus tard".

"Il est ridicule de prétendre que le problème est l'aide. L'année dernière, nous avons parlé à 240 000 travailleurs qui n'ont pas pu bénéficier de cette prestation parce que, dans de nombreux États, on leur a dit que leur salaire, qui se situe entre 2 et 4 dollars (1 080 et 2 160 FCFA) de l'heure, était trop bas pour y avoir droit", explique M. Jayaraman à BBC Mundo.

"Ceux d'entre nous qui restent doivent maintenant faire toutes les corvées, même les plus physiques. Je suis toujours fatigué et dernièrement, j'ai commencé à avoir des douleurs au poignet".

En juin, ils ont été levés, mais elle a dû prendre un congé médical pour accoucher et lorsqu'elle a voulu revenir, elle a découvert que l'entreprise avait décidé de la licencier. Depuis lors, sa famille est soutenue par le salaire de son partenaire et quelques subventions publiques pour nourrir ses quatre enfants.

À l'âge de 18 ans, elle a commencé à travailler comme serveuse et ce n'est pas la première fois qu'elle se sent vulnérable en tant que femme. "Dans ce métier, on dépend des pourboires et j'ai souvent dû apprendre à gérer des situations d'excès de confiance ou de harcèlement de la part des clients".