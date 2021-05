Ces inventions ingénieuses qui sauvent la vie d'enfants ayant désespérément besoin d'oxygène

Environ 1,4 million d'enfants meurent chaque année de pneumonie, la principale cause de décès des moins de cinq ans dans le monde.

La pneumonie est l'une des complications les plus courantes causées par le covid-19 mais, ce que l'on sait moins, c'est que, même avant la pandémie, elle constituait déjà un énorme problème de santé, en particulier chez les enfants, étant la première cause de décès des enfants de moins de 5 ans dans le monde.

Chaque année, environ 1,4 million d'enfants perdent la vie à cause de cette infection respiratoire, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le problème est le plus grave dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, où un enfant meurt toutes les deux secondes de cette maladie pulmonaire, a déclaré à la BBC la pédiatre et pneumologue Rebecca Nantanda.

"Les poumons fonctionnent normalement comme un ballon, et lorsque vous inspirez, ils se gonflent. Mais lorsque vous avez une infection, qu'elle soit due à une bactérie ou à un virus, le processus devient plus compliqué", explique-t-elle.

"Parfois, il y a du pus dans les poumons et vous ne pouvez pas respirer", a-t-il dit.

La pneumonie peut être traitée, mais la guérison nécessite deux éléments cruciaux : des antibiotiques et de l'oxygène.

Et dans de nombreux endroits, le vrai problème est d'obtenir ce dernier.

En général, cela est dû au fait que les machines qui produisent ce gaz vital fonctionnent à l'électricité et que, dans de nombreuses régions du monde, l'approvisionnement en électricité ne peut être garanti.

Lorsque la production d'oxygène est limitée, le personnel médical est obligé de décider quel patient en a le plus besoin, décidant essentiellement qui vivra et qui mourra sûrement par manque d'accès à cette ressource de base.

Fabriquer des médicaments à partir de l'air

"(En 2010), un collègue de notre équipe a assisté à une réunion d'experts de la santé, qui a rassemblé des ingénieurs, des scientifiques et des médecins pour parler des problèmes existants", a-t-il rappelé.

Lors de cette réunion, le physicien en question, Bryn Sobott, a appris que la pneumonie était la principale cause de décès chez les jeunes enfants.

"Ce qui l'a vraiment surpris, c'est d'apprendre le rôle que joue l'oxygène et le fait que le médicament pour traiter la pneumonie se trouve dans l'air qui entoure l'enfant mourant."

Rassool, Sobott et leur équipe ont commencé à étudier le problème, pour voir comment ils pourraient fabriquer des médicaments à partir de l'air.

Les concentrateurs d'oxygène filtrent l'air et produisent de l'oxygène concentré, mais sont alimentés par l'électricité.

Des scientifiques australiens ont décidé d'étudier ces appareils, qui sont utilisés par de nombreux hôpitaux et par les personnes ayant besoin d'oxygène à domicile, afin de voir s'ils pouvaient mettre au point un système similaire qui filtre l'air sans recourir à l'électricité.

L'invention égyptienne

Leur première idée a été de tester une source d'énergie accessible et simple : l'eau courante.

Il s'agissait essentiellement d'un tube construit au-dessus d'une rivière, dans lequel l'eau montait et descendait.

Roger Rassool, Bryn Sobott et leurs collaborateurs avec le siphon FREO2, la première invention de l'équipe de scientifiques australiens.

Le siphon était relié à un concentrateur d'oxygène, et c'est cette aspiration qui faisait passer l'air à travers les filtres, plutôt que d'utiliser l'électricité.

Les scientifiques ont breveté le siphon FREO2 en 2011 et se sont rendus en Ouganda, au Kenya et en Tanzanie pour mettre en œuvre leur projet. Cependant, en raison d'une série de problèmes, ils n'ont pu réussir à installer le système pour la première fois qu'en 2018.

Une nouvelle invention

Loin d'être découragés par le temps qu'il a fallu pour faire fonctionner ce concentrateur d'oxygène sans électricité, les scientifiques ont mis ce temps à profit pour apprendre et s'améliorer.

Au cours de ces années, ils sont devenus des experts du problème de l'oxygène concentré et se sont rendu compte d'une chose : la plupart des établissements de soins de santé qu'ils visitaient disposaient d'un peu d'électricité, et leur principal problème était en fait de savoir comment faire face aux coupures de courant.

Pour de nombreux patients atteints de pneumonie, une panne de plus de quelques minutes peut signifier la mort.

Le groupe a créé une fondation à but non lucratif, la Fondation FREO2, et a entrepris de résoudre ce problème.