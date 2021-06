Trouble de la personnalité : pourquoi certains narcissiques se détestent

Bryan Lufkin

BBC Worklife

il y a 53 minutes

Crédit photo, NurPhoto Légende image, Des personnes prennent un selfie lors d'une fête à Nairobi, au Kenya, le 4 octobre 2020,

Dans un monde où l'humilité est valorisée, certaines des personnes les plus irritantes sont celles qui évoquent constamment des personnes importantes qu'elles disent connaître, qui se vantent, qui revendiquent des succès et qui mettent en avant leurs propres mérites.Ces traits de caractère déclenchent des alarmes indiquant que nous sommes en présence d'un narcissique, le genre de personne qui nous exaspère et nous fait grincer des dents.

Il est difficile d'éprouver de la compassion pour quelqu'un qui est si imbu de lui-même et, dans bien des cas, on ne voit pas pourquoi nous voudrions sympathiser avec les personnes qui nous répugnent le plus.Cependant, les recherches indiquent que, contrairement à Narcisse qui regarde son reflet dans le lac, de nombreux narcissiques ne sont pas réellement amoureux d'eux-mêmes .Bien au contraire.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'exposition constante de soi sur les médias sociaux peut être perçue comme un signe de narcissisme

La plupart du temps, le comportement d'un narcissique n'est pas motivé par l'amour mais par la haine envers lui-même.De nouvelles découvertes renforcent cette idée et suggèrent que le comportement narcissique, comme l'exposition sur les médias sociaux, peut trouver son origine dans une faible estime de soi et un besoin constant de validation de soi.Le fait que certains narcissiques puissent ne pas s'aimer ne dissipe pas seulement ce que l'on pense souvent des fanfarons, mais suggère également que nous pourrions vouloir repenser la façon dont nous interagissons avec les narcissiques.

"Les narcissiques ont tendance à être charmants et très sociables et peuvent faire une très bonne première impression", explique Robin Edelstein, professeur de psychologie à l'université du Michigan (États-Unis)."Mais ils ont aussi tendance à être odieux, non empathiques et manipulateurs".Dans un cadre professionnel, cela peut se manifester par des personnes qui revendiquent le succès du travail des autres, blâment leurs collègues pour leurs erreurs, profitent des autres pour avancer ou répondent avec hostilité aux critiques, explique Edelstein. .Sur le plan social, cela peut se manifester en s'affichant sur les réseaux sociaux ou en accaparant l'attention pendant un repas au détriment des autres.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les narcissiques vulnérables cherchent à être validés par les autres

Une idée fausse très courante est que ce comportement découle d'un grand amour de soi, d'une obsession de soi, d'un égocentrisme. Mais la cause pourrait être l'inverse.

"Les personnes narcissiques sont en fait paralysées par l'insécurité et la honte et toute leur vie est une tentative de contrôler leur image", explique Ramani Durvasula, psychologue clinicien agréé et professeur à la California State University de Los Angeles.

"Le narcissisme n'est pas une question d'amour de soi. Il s'agit presque entièrement de dégoût de soi".

Deux types de narcissiques

Il est établi depuis longtemps qu'il existe deux types de narcissiques : les "vulnérables", qui ont une faible estime d'eux-mêmes et ont besoin de recevoir régulièrement des témoignages positifs, et les "grands", qui ont véritablement un sens exagéré d'eux-mêmes.

Crédit photo, NurPhoto

Une nouvelle étude de l'université de New York montre que les grands narcissiques ne sont peut-être pas considérés comme des narcissiques, car leur comportement peut ressembler à la psychopathie, un trouble dans lequel les personnes agissent sans empathie dans leur propre intérêt.

L'équipe de recherche suggère que l'autre type, celui des vulnérables, est celui des vrais narcissiques, car ils ne cherchent pas le pouvoir ou la domination, mais des appréciations positives et de l'attention qui élèvent leur statut et leur image dans l'esprit des autres.

" Ils ne sont pas du tout bien dans leur peau ", explique Pascal Wallisch, professeur associé de clinique à l'université de New York et auteur de l'étude.

" Ce document n'est pas du tout fait pour diaboliser les narcissiques. Au contraire, nous avons besoin de beaucoup plus de compassion."

L'étude a porté sur près de 300 collégiens qui ont répondu à des questionnaires mesurant des traits de personnalité, comme le fait d'être peu sûr de soi ou de manquer d'empathie, avec des affirmations telles que : "J'ai tendance à ne pas avoir de regrets" ou "Il est important d'être vu lors des événements importants".

Ils ont constaté que, contrairement aux grands narcissiques, les narcissiques vulnérables étaient le groupe qui présentait le plus d'insécurité et d'autres traits connexes.

Donc, lorsque vous voyez quelqu'un qui cite le nom de personnes importantes au travail, encombre Instagram de selfies ou semble trop sensible aux critiques négatives, il peut s'agir d'un narcissique vulnérable (ou "réel").

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le narcissisme semble être en hausse, tant sur les médias sociaux que dans la politique et la culture des célébrités

Son besoin constant d'attention et son apparente obsession de soi proviennent de profondes insécurités qu'il tente de cacher.

Un cercle vicieux

Évidemment, rechercher un soutien positif pour se sentir mieux est quelque chose que nous faisons tous de temps en temps et cela ne fait pas nécessairement d'une personne un narcissique.

"Chercher à s'améliorer est un aspect normal de la personnalité. Nous essayons tous de rechercher des expériences qui augmentent notre estime de soi", explique Nicole Cain, professeur associé de psychologie clinique à l'université Rutgers dans le New Jersey.

"Mais le narcissisme peut conduire à ce que la valorisation de soi devienne l'objectif principal dans presque toutes les situations et peut être poursuivie de manière problématique et inappropriée."

Dans ces cas, les comportements qui cherchent à encourager la validation externe peuvent se retourner contre , car au final l'individu finit par tomber plus mal.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Certains narcissiques sont des personnes capables de piétiner les autres et de laisser une traînée de dégâts émotionnels autour d'eux

Wallisch appelle le comportement cyclique et répétitif qui en résulte une "cascade inacceptable", un cycle de comportements d'automutilation qui se déroule en trois phases.

Tout commence par un narcissique vulnérable qui craint que les autres ne le perçoivent pas d'une certaine manière, et qui se magnifie pour apaiser cette crainte.

Mais, paradoxalement, les autres sont rebutés par un tel comportement, ce qui ramène le narcissique à la case départ et, en fait, l'autre personne peut avoir une opinion moins favorable qu'auparavant.

C'est ce qui intéresse le plus Wallisch : le narcissique n'est manifestement pas récompensé pour son comportement, mais il l'adopte quand même, car il y voit, à tort, un moyen d'atténuer la douleur et la peur.

"Les personnes narcissiques ont une idée de la façon dont elles veulent être perçues et elles ont l'impression de ne pas atteindre cette barre", explique Durvasula.

"Ils doivent donc se dépeindre [d'une certaine manière] et ensuite, parce qu'ils se comportent si mal pour y parvenir, ils finissent par subir un rejet social de toute façon, et le cycle continue."

Bien que cela se termine rarement bien, Wallisch suggère que "nous ne pouvons pas prendre ces comportements pour argent comptant, surtout si quelqu'un se vante et se vante."

Elle ajoute : "Cela ne signifie pas qu'ils se sentent vraiment bien dans leur peau. Il manque quelque chose dans leur vie."

Wallisch affirme que ces narcissiques vulnérables peuvent se détester eux-mêmes.

"C'est très triste et tragique. Ils ont l'impression qu'ils ne seront jamais assez bien. S'ils deviennent milliardaires, cela ne les aidera pas à résoudre leur problème psychologique [de base]."

Incompris ?

Il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur les narcissiques en général.

Certains experts affirment que le tiraillement entre l'estime de soi et le dégoût de soi et l'idée qu'ils se mettent en avant parce qu'ils veulent cacher leurs insécurités n'expliquent pas entièrement leur comportement.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une apparente confiance en soi peut être une couverture pour cacher des faiblesses.

C'est une question très difficile à vérifier, se défend Edelstein.

"Comment savoir réellement ce qu'une personne ressent au fond d'elle-même et qu'elle ne veut ou ne peut pas exprimer ?".

On ne voit pas non plus comment le fait de comprendre ce qui motive le narcissisme peut nous aider à contenir ce comportement.

La plupart des narcissiques ne réalisent pas qu'ils sont le problème, note Edelstein, ce qui rend difficile la résolution du problème.

"Les narcissiques ont tendance à être résistants au changement parce qu'ils voient au contraire l'épicentre de la plupart des problèmes chez les autres plutôt que chez eux-mêmes", dit-il.

"Je pense qu'une personne doit être assez motivée pour que tout type d'intervention soit efficace. Cela est vrai pour n'importe quel trait de personnalité, mais le narcissisme semble être particulièrement collant."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Peut-être devrions-nous être plus compréhensifs envers les personnes qui donnent une image d'autosuffisance et de vantardise

Cain, qui suggère qu'une psychothérapie intensive est la meilleure façon de traiter le narcissisme, soutient que les travailleurs qui ont affaire à des collègues narcissiques doivent reconnaître qu'il est peu probable qu'ils puissent changer, persuader ou avoir une discussion avec eux.

"Fixez des attentes réalistes pour vos interactions avec eux. Au travail, définissez clairement les rôles. Ne vous laissez pas entraîner dans une compétition avec eux", dit-il.

Se rappeler que leurs actions peuvent provenir d'un sentiment d'insécurité peut également vous aider à les regarder avec plus de compassion.

"Je pense que la meilleure stratégie pour traiter avec les narcissiques est d'essayer de comprendre d'où vient leur comportement", dit Edelstein.

"Et qu'une grande partie de ce comportement découle d'insécurités profondément ancrées et d'une tentative de minimiser vos propres vulnérabilités, par opposition à un reflet de vos lacunes."