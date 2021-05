Des Afro-Brésiliens manifestent contre le racisme et les violences policières

Des milliers de Brésiliens noirs ont manifesté contre le racisme et la violence policière, à l'occasion de l'anniversaire de l'abolition de l'esclavage dans le pays.

À Rio de Janeiro, les manifestants ont brandi des bougies et des pancartes sur lesquelles on pouvait lire "ne me tuez pas, tuez le racisme", une semaine après qu'une descente de police dans un bidonville a fait des dizaines de morts.